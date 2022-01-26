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Новини
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Гебреєсуса висунули на посаду гендиректора ВООЗ на другий термін

Гебреєсуса висунули на посаду гендиректора ВООЗ на другий термін

Виконавчий комітет ВООЗ висунув Тедроса Аданома Гебреєсуса на посаду генерального директора ВООЗ на другий термін.

Таке рішення члени виконкому ухвалили у вівторок на його 150-й сесії в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили у ВООЗ голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у травні цього року.

На цей час Гебреєсус є єдиним претендентом на найвищу посаду у ВООЗ.

Зазначимо, що Гебреєсус був обраний гендиректором ВООЗ 2017 року. Минулого року ЗМІ вже писали, що він планує балотуватися вдруге на посаду генерального директора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про кінець пандемії COVID-19 ще зарано, - ВООЗ

Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров’я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.

ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166)


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Топ коментарі
+8
Мир сошёл с ума?
Погонщика верблюдов, который обеспечил пандемию планетного масштаба?
Видно он нужен и не только Китаю...
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26.01.2022 08:00
+7
Який другий термін? Його на перший треба, до в'язниці.
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26.01.2022 07:57
+4
Це вкотре підтверджує, що пандемія - проблема не медична, а політична
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26.01.2022 08:08
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Який другий термін? Його на перший треба, до в'язниці.
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26.01.2022 07:57 Відповісти
Мир сошёл с ума?
Погонщика верблюдов, который обеспечил пандемию планетного масштаба?
Видно он нужен и не только Китаю...
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26.01.2022 08:00 Відповісти
Ему ещё и орден дадут...
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26.01.2022 08:01 Відповісти
І Нобелівську премію в галузі медицини
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26.01.2022 08:06 Відповісти
Це вкотре підтверджує, що пандемія - проблема не медична, а політична
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26.01.2022 08:08 Відповісти
Навіть більше фінансово-економічна!(ІМХО)
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Чуркомаланець за свою "сліпоту" у розслідуванні причетності китайських виродків до розповсюдження пандемії ковіду, отримав другий термін.
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26.01.2022 08:09 Відповісти
Расследование самого себя?
Он был исполнителем в содействии распространения пандемии и соучастник в убийстве китайских врачей, которые первыми сообщали о появлении пандемии.
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26.01.2022 08:43 Відповісти
Його вклад в те,щоб світові фармацептичні аферисти на рівному місці ,за час вірусної авантюри наварили статки рівні тим,а може і більші від різьних світових багатіїїв,котрі йшли до цього рівня сотнями років .виготовляючи потрібні людству речі.
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26.01.2022 08:39 Відповісти
Ну що тут сказать окрім "...лять!!!"
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26.01.2022 08:41 Відповісти
это мировое дно
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26.01.2022 09:00 Відповісти
Ще замало померло і грошенята капають немалі.
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26.01.2022 10:26 Відповісти
Всі західеі країни підтримують ефіопця. Здурили ліваки. Хоча вся дурість вилізе боком.
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26.01.2022 11:50 Відповісти
Ніхто не хоче йти на цю посаду під час пандемії ковіду. Типу, ти все починав, ти й розрулюй до кінця.
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26.01.2022 11:56 Відповісти
 
 