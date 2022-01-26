Гебреєсуса висунули на посаду гендиректора ВООЗ на другий термін

Виконавчий комітет ВООЗ висунув Тедроса Аданома Гебреєсуса на посаду генерального директора ВООЗ на другий термін.

Таке рішення члени виконкому ухвалили у вівторок на його 150-й сесії в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як повідомили у ВООЗ голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у травні цього року.

На цей час Гебреєсус є єдиним претендентом на найвищу посаду у ВООЗ.

Зазначимо, що Гебреєсус був обраний гендиректором ВООЗ 2017 року. Минулого року ЗМІ вже писали, що він планує балотуватися вдруге на посаду генерального директора.

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Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров’я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.