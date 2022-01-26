Гебреєсуса висунули на посаду гендиректора ВООЗ на другий термін
Виконавчий комітет ВООЗ висунув Тедроса Аданома Гебреєсуса на посаду генерального директора ВООЗ на другий термін.
Таке рішення члени виконкому ухвалили у вівторок на його 150-й сесії в Женеві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Як повідомили у ВООЗ голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я у травні цього року.
На цей час Гебреєсус є єдиним претендентом на найвищу посаду у ВООЗ.
Зазначимо, що Гебреєсус був обраний гендиректором ВООЗ 2017 року. Минулого року ЗМІ вже писали, що він планує балотуватися вдруге на посаду генерального директора.
Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров’я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.
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