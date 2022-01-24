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Новини Коронавірус і карантин
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Говорити про кінець пандемії COVID-19 ще зарано, - ВООЗ

Говорити про кінець пандемії COVID-19 ще зарано, - ВООЗ

Голова ВООЗ зазначив, що ще рано припускати, що пандемія COVID-19 добігає кінця, адже у всьому світі ще спостерігаються ідеальні умови для появи нових штамів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Interfax-Україна".

"Говорити про завершення пандемії коронавірусу COVID-19 ще зарано, і нинішні умови є ідеальними для появи нових штамів. Є різні сценарії розвитку пандемії COVID-19 і завершення цієї гострої фази, але небезпечно припускати, що "омікрон" стане останнім штамом або що пандемія добігає кінця", - заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

Було зазначено, що у всьому світі наразі спостерігаються "ідеальні умови для появи нових штамів".

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Гебреєсус повідомив, що коронавірус може перестати бути глобальною кризою у сфері охорони здоров'я вже цього року, але для цього необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни до середини року, а також покращити систему тестування.

Також Голова ВООЗ заявив, що людству належить навчитися жити з коронавірусом, але це не означає, що "ми змиримося з майже 50 тис. смертей за тиждень від захворювання, якому цілком можна запобігти та вилікувати".

150 сесія Виконавчого комітету ВООЗ відбудеться з 24 до 29 січня.

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ВООЗ (770) Гебреєсус Тедроса Адханом (166) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Та ясна річ, лохів треба стригти вічно)))
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24.01.2022 17:02 Відповісти
у них там раздвоение личности? то заканчивает, то не заканчивается!
в зависимости от того занесли фарм компании бабла или нет?
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24.01.2022 17:08 Відповісти
Получили волшебный пендель от фармы.
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24.01.2022 17:56 Відповісти
Уймись эфиоп. Откуда ты взялся? Кстати, а как дело с вакцинацией на твоей родине? Уже все кочевники установили Дию?
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24.01.2022 19:22 Відповісти
Какое там... Ловят ишшо Это только наши овцы сами приходят.
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24.01.2022 19:37 Відповісти
Идеальные условия для появления новых штамов он наблюдает, Это же надо такое сморозить. А какие условия не идеальные? Когда откаты прекратятся или когда всю планету спиртом обрызгают?
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24.01.2022 19:44 Відповісти
мабуть він мав на увазі допоки політикани закуповують всілякі фуфломіцини від ковід
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24.01.2022 19:47 Відповісти
допоки фарм мафію не зачистять, пандемія буде тривати завжди
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24.01.2022 19:46 Відповісти
По моему, кто то врет. Если есть эпидемия, любой студент медик знает, что в этот период никакую вакцинацию проводить категорически нельзя. Когда глава ВООЗ призывает в период пандемии к вакцинации, он либо идиот, либо преступник, на совести которого будут тысячи смертей.
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24.01.2022 20:41 Відповісти
 
 