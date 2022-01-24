Говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано, - ВОЗ

Глава ВОЗ отметил, что еще рано предполагать, что пандемия COVID-19 подходит к концу, ведь во всем мире еще наблюдаются идеальные условия для появления новых штаммов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Interfax-Украина".

"Говорить о завершении пандемии коронавируса COVID-19 еще рано, и нынешние условия являются идеальными для появления новых штаммов. Есть разные сценарии развития пандемии COVID-19 и окончания этой острой фазы, но опасно предполагать, что "омикрон" станет последним штаммом, или что пандемия подходит к концу", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что по всему миру сейчас наблюдаются "идеальные условия для появления новых штаммов".

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Гебрейесус сообщил, что коронавирус может перестать быть глобальным кризисом в сфере здравоохранения уже в этом году, но для этого будет необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны к середине года, а также улучшить систему тестирования.

Глава ВОЗ также заявил, что человечеству предстоит научиться жить с коронавирусом, но это не означает, что "мы смиримся с почти 50 тыс. смертей в неделю от заболевания, которое вполне можно предотвратить и излечить".

150-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ пройдет с 24 по 29 января.