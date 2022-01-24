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Новости Коронавирус и карантин
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Говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано, - ВОЗ

Говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано, - ВОЗ

Глава ВОЗ отметил, что еще рано предполагать, что пандемия COVID-19 подходит к концу, ведь во всем мире еще наблюдаются идеальные условия для появления новых штаммов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Interfax-Украина".

"Говорить о завершении пандемии коронавируса COVID-19 еще рано, и нынешние условия являются идеальными для появления новых штаммов. Есть разные сценарии развития пандемии COVID-19 и окончания этой острой фазы, но опасно предполагать, что "омикрон" станет последним штаммом, или что пандемия подходит к концу", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он отметил, что по всему миру сейчас наблюдаются "идеальные условия для появления новых штаммов".

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Гебрейесус сообщил, что коронавирус может перестать быть глобальным кризисом в сфере здравоохранения уже в этом году, но для этого будет необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны к середине года, а также улучшить систему тестирования.

Глава ВОЗ также заявил, что человечеству предстоит научиться жить с коронавирусом, но это не означает, что "мы смиримся с почти 50 тыс. смертей в неделю от заболевания, которое вполне можно предотвратить и излечить".

150-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ пройдет с 24 по 29 января.

Автор: 

ВОЗ (777) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Та ясна річ, лохів треба стригти вічно)))
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24.01.2022 17:02 Ответить
у них там раздвоение личности? то заканчивает, то не заканчивается!
в зависимости от того занесли фарм компании бабла или нет?
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24.01.2022 17:08 Ответить
Получили волшебный пендель от фармы.
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24.01.2022 17:56 Ответить
Уймись эфиоп. Откуда ты взялся? Кстати, а как дело с вакцинацией на твоей родине? Уже все кочевники установили Дию?
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24.01.2022 19:22 Ответить
Какое там... Ловят ишшо Это только наши овцы сами приходят.
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24.01.2022 19:37 Ответить
Идеальные условия для появления новых штамов он наблюдает, Это же надо такое сморозить. А какие условия не идеальные? Когда откаты прекратятся или когда всю планету спиртом обрызгают?
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24.01.2022 19:44 Ответить
мабуть він мав на увазі допоки політикани закуповують всілякі фуфломіцини від ковід
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24.01.2022 19:47 Ответить
допоки фарм мафію не зачистять, пандемія буде тривати завжди
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24.01.2022 19:46 Ответить
По моему, кто то врет. Если есть эпидемия, любой студент медик знает, что в этот период никакую вакцинацию проводить категорически нельзя. Когда глава ВООЗ призывает в период пандемии к вакцинации, он либо идиот, либо преступник, на совести которого будут тысячи смертей.
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24.01.2022 20:41 Ответить
 
 