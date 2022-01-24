Говорить о конце пандемии COVID-19 еще рано, - ВОЗ
Глава ВОЗ отметил, что еще рано предполагать, что пандемия COVID-19 подходит к концу, ведь во всем мире еще наблюдаются идеальные условия для появления новых штаммов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Interfax-Украина".
"Говорить о завершении пандемии коронавируса COVID-19 еще рано, и нынешние условия являются идеальными для появления новых штаммов. Есть разные сценарии развития пандемии COVID-19 и окончания этой острой фазы, но опасно предполагать, что "омикрон" станет последним штаммом, или что пандемия подходит к концу", - заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что по всему миру сейчас наблюдаются "идеальные условия для появления новых штаммов".
Гебрейесус сообщил, что коронавирус может перестать быть глобальным кризисом в сфере здравоохранения уже в этом году, но для этого будет необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны к середине года, а также улучшить систему тестирования.
Глава ВОЗ также заявил, что человечеству предстоит научиться жить с коронавирусом, но это не означает, что "мы смиримся с почти 50 тыс. смертей в неделю от заболевания, которое вполне можно предотвратить и излечить".
150-я сессия Исполнительного комитета ВОЗ пройдет с 24 по 29 января.
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