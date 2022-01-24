РУС
Европа, вероятно, движется к концу пандемии COVID-19, – ВОЗ

Из-за распространения штамма "Омикрон" Европа, вероятно, близится к концу пандемии COVID-19.

Об этом в интервью AFP сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передаёт Цензор.НЕТ.

"Вероятно, что регион движется в своего рода финал пандемии", - отметил он.

В то же время, добавил Клюге, "Омикроном" могут заболеть 60% европейцев до марта.

По его словам, после того, как нынешняя вспышка "Омикрон", охватывающая Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, или благодаря вакцине, или потому, что люди имеют иммунитет из-за инфекции, а также из-за снижения сезонности".

"Европа, вероятно, движется к концу"
Дальше можно не продолжать, т.к. эта ваша "пандемия" ничто по сравнению с пандемией рюзьге мира, которая захватывает Европу.
24.01.2022 08:26 Ответить
"Запишите эти простые, но в то же время великие слова"
24.01.2022 11:24 Ответить
"Стіни фортеці що закриті військовою силою може зламать осел навантажений золотом!"
24.01.2022 08:29 Ответить
може и рухается а може й нi - головне, ще "передел мира",ради которого устроили коронобесие, не закончен...
24.01.2022 08:39 Ответить
Когда на границе с Украиной собираются российские танковые армии, то не только "пандемию" закончишь, но и от ковидлы моментально излечишься.

Зато в Австралии "пандемия" стремительно набирает обороты.
А что еще поделаешь, если кроме китайских денег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс ничего не было и нет?
Денег в Китае больше нет (и не будет), но воспоминания то о них остались, верно?
Тем и живут.
И еще старыми песнями о новом омикроне.
А то, что китайская армия высадилась на Соломоновых островах нашим ковидобесцам не помеха - у них очень слабое знание географии, Кроме того, по слухам, эвакуироваться они собираются на Каймановы острова.
