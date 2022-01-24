8 533 5
Европа, вероятно, движется к концу пандемии COVID-19, – ВОЗ
Из-за распространения штамма "Омикрон" Европа, вероятно, близится к концу пандемии COVID-19.
Об этом в интервью AFP сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передаёт Цензор.НЕТ.
"Вероятно, что регион движется в своего рода финал пандемии", - отметил он.
В то же время, добавил Клюге, "Омикроном" могут заболеть 60% европейцев до марта.
По его словам, после того, как нынешняя вспышка "Омикрон", охватывающая Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, или благодаря вакцине, или потому, что люди имеют иммунитет из-за инфекции, а также из-за снижения сезонности".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дальше можно не продолжать, т.к. эта ваша "пандемия" ничто по сравнению с пандемией рюзьге мира, которая захватывает Европу.
Зато в Австралии "пандемия" стремительно набирает обороты.
А что еще поделаешь, если кроме китайских денег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс ничего не было и нет?
Денег в Китае больше нет (и не будет), но воспоминания то о них остались, верно?
Тем и живут.
И еще старыми песнями о новом омикроне.
А то, что китайская армия высадилась на Соломоновых островах нашим ковидобесцам не помеха - у них очень слабое знание географии, Кроме того, по слухам, эвакуироваться они собираются на Каймановы острова.