Европа, вероятно, движется к концу пандемии COVID-19, – ВОЗ

Из-за распространения штамма "Омикрон" Европа, вероятно, близится к концу пандемии COVID-19.

Об этом в интервью AFP сообщил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передаёт Цензор.НЕТ.

"Вероятно, что регион движется в своего рода финал пандемии", - отметил он.

В то же время, добавил Клюге, "Омикроном" могут заболеть 60% европейцев до марта.

По его словам, после того, как нынешняя вспышка "Омикрон", охватывающая Европу, утихнет, "в течение нескольких недель и месяцев будет глобальный иммунитет, или благодаря вакцине, или потому, что люди имеют иммунитет из-за инфекции, а также из-за снижения сезонности".

