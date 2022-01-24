Європа, ймовірно, рухається до кінця пандемії COVID-19, - ВООЗ

Через поширення штаму "Омікрон" Європа, ймовірно, наближається до кінця пандемії COVID-19.

Про це в інтерв'ю AFP повідомив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ.

"Імовірно, що регіон рухається до свого роду фіналу пандемії", - зазначив він.

Водночас, додав Клюге, "Омікроном" можуть захворіти 60 % європейців до березня.

За його словами, після того, як нинішній спалах "Омікрон", що охоплює Європу, вщухне, "протягом кількох тижнів і місяців буде глобальний імунітет, чи то завдяки вакцині, чи тому, що люди мають імунітет через інфекцію, а також через зниження сезонності".

