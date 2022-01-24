8 533 5
Європа, ймовірно, рухається до кінця пандемії COVID-19, - ВООЗ
Через поширення штаму "Омікрон" Європа, ймовірно, наближається до кінця пандемії COVID-19.
Про це в інтерв'ю AFP повідомив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, передає Цензор.НЕТ.
"Імовірно, що регіон рухається до свого роду фіналу пандемії", - зазначив він.
Водночас, додав Клюге, "Омікроном" можуть захворіти 60 % європейців до березня.
За його словами, після того, як нинішній спалах "Омікрон", що охоплює Європу, вщухне, "протягом кількох тижнів і місяців буде глобальний імунітет, чи то завдяки вакцині, чи тому, що люди мають імунітет через інфекцію, а також через зниження сезонності".
Дальше можно не продолжать, т.к. эта ваша "пандемия" ничто по сравнению с пандемией рюзьге мира, которая захватывает Европу.
Зато в Австралии "пандемия" стремительно набирает обороты.
А что еще поделаешь, если кроме китайских денег в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс ничего не было и нет?
Денег в Китае больше нет (и не будет), но воспоминания то о них остались, верно?
Тем и живут.
И еще старыми песнями о новом омикроне.
А то, что китайская армия высадилась на Соломоновых островах нашим ковидобесцам не помеха - у них очень слабое знание географии, Кроме того, по слухам, эвакуироваться они собираются на Каймановы острова.