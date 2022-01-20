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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ рекомендує скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки

ВООЗ рекомендує скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на десятому засіданні комітету з надзвичайних ситуацій рекомендувала країнам-учасницям скасувати або послабити обмеження на подорожі між країнами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Комітет був занепокоєний тим, що країни у разі погіршення епідобстановки запроваджують повну заборону на поїздки. Зокрема, у ВООЗ вказали на ситуацію з поширенням штаму "омікрон". Повна заборона на подорожі неефективна у боротьбі з поширенням коронавірусу і може перешкоджати обміну інформацією про виникнення заражень", - йдеться у заяві комітету.

У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує "скасувати або послабити заборону на міжнародні поїздки, оскільки вона і далі спричиняє економічний та соціальний стрес, з яким стикаються держави".

"Не рекомендовано використовувати сертифікат вакцинації як єдину можливу умову для міжнародних подорожей, оскільки наразі не всі громадяни мають можливість вакцинуватися. Державам-учасницям слід розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок: тестування на коронавірус або карантин у випадках, коли це доречно, відповідно до настанов ВООЗ", - йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

Як вважають в організації, влада країн може вживати заходів для зниження ризику поширення інфекції: масковий режим, тестування мандрівників на коронавірус або поміщення їх на карантин. Однак ці заходи слід визначати, виходячи з ризиків, і не створювати фінансового тягаря для мандрівників

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) подорож (92) коронавірус (19923)


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Ой, а штош случилося? "заборона на подорожі неефективна" - а два года была вполне нормуль. Терь фсё?
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20.01.2022 12:30 Відповісти
В Великобритании отменят большинство «антикоронавирусных» мер,несмотря на ежедневные заражения в 40 тысяч, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции.

Британские власти https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/19/17163361.shtml отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании https://m.gazeta.ru/tags/person/boris_dzhonson.shtml Борис Джонсон , выступая в https://m.gazeta.ru/tags/organization/parlament_velikobritanii.shtml Палате общин .

«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», - указал он.
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20.01.2022 12:33 Відповісти
Это всё неспроста, ждём что то новое.
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20.01.2022 12:35 Відповісти
фенита ля комедия
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20.01.2022 12:39 Відповісти
ооо... началось... то границы на замке...а то просто все открыто и путешествуйте себе...
с каждым днем все радостнее от изворотливости ВОЗ...
то вакцины как хотите купажируйте... то по миру шастайте - абы ваши грошы ))))
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20.01.2022 12:49 Відповісти
Мені, будь-ласка, Іспанію увімкніть!
Я вже кілька років іспанською північчю проїхати збираюсь (Галісія, Астурія, Кантабрія, Країна Басків, Наварра) - і все зривається ...
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20.01.2022 12:57 Відповісти
айайай, такой страшный вирус, новый штам - и тут нежданчик -послаблять
ща по бустеру вмажут, весной летников прошлогодних проколят, и угомонятся к лету.
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20.01.2022 13:01 Відповісти
Шото пошло не так у возенят... Ковидло не справляется со своими функциями? Или вакцинация не дала нужного эфекта? Даешь больше контакта! Ждем грандиозного шухера.
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20.01.2022 13:31 Відповісти
Які ж дебіли верху.
А варіант того що омікрон легше переноситься і з ним легше виробити колективний імунітет. А для цього треба відмінити більшість заборон які були зроблені для дельта, який гірше переноситься.
Такий варіант вам в мізки не приходив? Досить вже на голові сидіти.
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20.01.2022 13:50 Відповісти
 
 