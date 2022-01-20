ВООЗ рекомендує скасувати або послабити обмеження на міжнародні поїздки
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на десятому засіданні комітету з надзвичайних ситуацій рекомендувала країнам-учасницям скасувати або послабити обмеження на подорожі між країнами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Комітет був занепокоєний тим, що країни у разі погіршення епідобстановки запроваджують повну заборону на поїздки. Зокрема, у ВООЗ вказали на ситуацію з поширенням штаму "омікрон". Повна заборона на подорожі неефективна у боротьбі з поширенням коронавірусу і може перешкоджати обміну інформацією про виникнення заражень", - йдеться у заяві комітету.
У зв'язку з цим ВООЗ рекомендує "скасувати або послабити заборону на міжнародні поїздки, оскільки вона і далі спричиняє економічний та соціальний стрес, з яким стикаються держави".
"Не рекомендовано використовувати сертифікат вакцинації як єдину можливу умову для міжнародних подорожей, оскільки наразі не всі громадяни мають можливість вакцинуватися. Державам-учасницям слід розглянути ризик-орієнтований підхід до полегшення міжнародних поїздок: тестування на коронавірус або карантин у випадках, коли це доречно, відповідно до настанов ВООЗ", - йдеться у заяві.
Як вважають в організації, влада країн може вживати заходів для зниження ризику поширення інфекції: масковий режим, тестування мандрівників на коронавірус або поміщення їх на карантин. Однак ці заходи слід визначати, виходячи з ризиків, і не створювати фінансового тягаря для мандрівників
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Британские власти https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/19/17163361.shtml отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании https://m.gazeta.ru/tags/person/boris_dzhonson.shtml Борис Джонсон , выступая в https://m.gazeta.ru/tags/organization/parlament_velikobritanii.shtml Палате общин .
«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», - указал он.
с каждым днем все радостнее от изворотливости ВОЗ...
то вакцины как хотите купажируйте... то по миру шастайте - абы ваши грошы ))))
Я вже кілька років іспанською північчю проїхати збираюсь (Галісія, Астурія, Кантабрія, Країна Басків, Наварра) - і все зривається ...
ща по бустеру вмажут, весной летников прошлогодних проколят, и угомонятся к лету.
А варіант того що омікрон легше переноситься і з ним легше виробити колективний імунітет. А для цього треба відмінити більшість заборон які були зроблені для дельта, який гірше переноситься.
Такий варіант вам в мізки не приходив? Досить вже на голові сидіти.