ВОЗ рекомендует отменить или ослабить ограничения на международные поездки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на поездки между странами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма "омикрон". Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений", - говорится в заявлении комитета.
В связи с этим ВОЗ рекомендует "отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".
"Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ", - говорится в заявлении.
Как считают в организации, власти стран могут принимать меры для снижения риска распространения инфекции: масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Однако эти меры нужно определять, исходя из рисков, и не создавать финансового бремени для путешественников.
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Британские власти https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/19/17163361.shtml отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании https://m.gazeta.ru/tags/person/boris_dzhonson.shtml Борис Джонсон , выступая в https://m.gazeta.ru/tags/organization/parlament_velikobritanii.shtml Палате общин .
«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», - указал он.
с каждым днем все радостнее от изворотливости ВОЗ...
то вакцины как хотите купажируйте... то по миру шастайте - абы ваши грошы ))))
Я вже кілька років іспанською північчю проїхати збираюсь (Галісія, Астурія, Кантабрія, Країна Басків, Наварра) - і все зривається ...
ща по бустеру вмажут, весной летников прошлогодних проколят, и угомонятся к лету.
А варіант того що омікрон легше переноситься і з ним легше виробити колективний імунітет. А для цього треба відмінити більшість заборон які були зроблені для дельта, який гірше переноситься.
Такий варіант вам в мізки не приходив? Досить вже на голові сидіти.