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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ рекомендует отменить или ослабить ограничения на международные поездки

ВОЗ рекомендует отменить или ослабить ограничения на международные поездки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на десятом заседании комитета по чрезвычайным ситуациям рекомендовала странам-участникам отменить или ослабить ограничения на поездки между странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Комитет был обеспокоен тем, что страны при ухудшении эпидобстановки вводят полный запрет на поездки. В частности, в ВОЗ указали на ситуацию с распространением штамма "омикрон". Полный запрет на путешествия неэффективен в борьбе с распространением коронавируса и может препятствовать обмену информацией о возникающих вспышках заражений", - говорится в заявлении комитета.

В связи с этим ВОЗ рекомендует "отменить или ослабить запрет на международные поездки, поскольку он продолжает способствовать экономическому и социальному стрессу, с которым сталкиваются государства".

"Не рекомендуется использовать сертификат вакцинации как единственное возможное условие для международных путешествий, поскольку в настоящее время не все граждане имеют возможность вакцинироваться. Государствам-участникам следует рассмотреть риск-ориентированный подход к облегчению международных поездок: тестирование на коронавирус или карантин в случаях, когда это уместно, в соответствии с руководством ВОЗ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Как считают в организации, власти стран могут принимать меры для снижения риска распространения инфекции: масочный режим, тестирование путешественников на коронавирус или помещение их на карантин. Однако эти меры нужно определять, исходя из рисков, и не создавать финансового бремени для путешественников.

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ВОЗ (777) карантин (16729) путешествие (98) коронавирус (17042)


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Ой, а штош случилося? "заборона на подорожі неефективна" - а два года была вполне нормуль. Терь фсё?
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20.01.2022 12:30 Ответить
В Великобритании отменят большинство «антикоронавирусных» мер,несмотря на ежедневные заражения в 40 тысяч, введенных в стране из-за распространения «омикрон»-штамма. Правительство, в частности, больше не будет требовать обязательного ношения масок в закрытых помещениях и общественном транспорте. Вскоре власти готовы отменить и режим самоизоляции.

Британские власти https://www.gazeta.ru/social/news/2022/01/19/17163361.shtml отменяют большинство ограничений, введенных в условиях выявления «омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в среду, 19 января, объявил премьер-министр Великобритании https://m.gazeta.ru/tags/person/boris_dzhonson.shtml Борис Джонсон , выступая в https://m.gazeta.ru/tags/organization/parlament_velikobritanii.shtml Палате общин .

«Со следующей недели ранее введенные меры перестанут действовать», - указал он.
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20.01.2022 12:33 Ответить
Это всё неспроста, ждём что то новое.
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20.01.2022 12:35 Ответить
фенита ля комедия
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20.01.2022 12:39 Ответить
ооо... началось... то границы на замке...а то просто все открыто и путешествуйте себе...
с каждым днем все радостнее от изворотливости ВОЗ...
то вакцины как хотите купажируйте... то по миру шастайте - абы ваши грошы ))))
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20.01.2022 12:49 Ответить
Мені, будь-ласка, Іспанію увімкніть!
Я вже кілька років іспанською північчю проїхати збираюсь (Галісія, Астурія, Кантабрія, Країна Басків, Наварра) - і все зривається ...
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20.01.2022 12:57 Ответить
айайай, такой страшный вирус, новый штам - и тут нежданчик -послаблять
ща по бустеру вмажут, весной летников прошлогодних проколят, и угомонятся к лету.
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20.01.2022 13:01 Ответить
Шото пошло не так у возенят... Ковидло не справляется со своими функциями? Или вакцинация не дала нужного эфекта? Даешь больше контакта! Ждем грандиозного шухера.
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20.01.2022 13:31 Ответить
Які ж дебіли верху.
А варіант того що омікрон легше переноситься і з ним легше виробити колективний імунітет. А для цього треба відмінити більшість заборон які були зроблені для дельта, який гірше переноситься.
Такий варіант вам в мізки не приходив? Досить вже на голові сидіти.
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20.01.2022 13:50 Ответить
 
 