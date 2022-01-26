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ЄСПЛ сьогодні проведе слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Росії"

ЄСПЛ сьогодні проведе слухання у справі

Сьогодні у Страсбурзі Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розпочне слухання щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Україну представлятимуть представники Міністерства юстиції разом з юридичними радниками. Делегацію очолює Міністр юстиції України Денис Малюська.

На слухання до Страсбурга в ЄСПЛ з Нідерландів також прибули 5 адвокатів та близько 10 родичів загиблих рейсу МН17.

Варто зазначити, що у липні 2020 року Королівство Нідерланди подало до Європейського суду міждержавну заяву проти Російської Федерації стосовно збиття у липні 2014 року пасажирського літака рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Уряд України висловив бажання доєднатися до цієї міждержавної заяви як третя сторона.

Уряд Нідерландів скаржиться в частині подій щодо збиття МН17. Українська ж заява щодо подій у східній Україні ширша, при цьому Уряд України також скаржиться щодо збиття пасажирського літака. Тому міждержавні справи України і Нідерландів пов’язані.

Також читайте: Нідерландським дипломатам за бажанням дозволили виїхати із України, - глава МЗС країни Гукстра

Автор: 

Нідерланди (1584) росія (65856) Європейський суд з пр... (453) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Найвєлічайший вже домовився, мабуть, із московитами, щоб наші мовчали і нічого нового не двавали. Свої вони для Вови, там його бізнес, там його мова і майбетнє!
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26.01.2022 09:06 Відповісти
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26.01.2022 09:08 Відповісти
 
 