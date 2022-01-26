Глави МЗС Чехії, Австрії та Словаччини відвідають Донбас на початку лютого

Поки деякі країни вивозять з України своїх дипломатів на тлі ситуації з можливим вторгненням Росії, глави міністерств закордонних справ Чехії, Австрії та Словаччини вирішили висловити свою підтримку і планують відвідати Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Idnes.

Після наради кризового штабу Чехії він заявив, що його країна готова до антиросійських санкцій, хоча і вірить у дипломатичне вирішення ситуації, що склалася. Однак, як зазначив Ліпавський, Росія продовжує активізувати свою діяльність.

Тому глава МЗС Чехії відправиться в Україну і відвідає Донбас. Разом з ним нашу країну відвідають також глави МЗС Австрії та Словаччини. Липавський вилетить в Україну спеціальним рейсом з Братислави (столиці Словаччини), де до нього приєднаються міністри двох вищевказаних країн. Візит заплановано на 7-8 лютого.

За словами глави МЗС Чехії, евакуація чеських дипломатів поки не планується. Однак він не рекомендує громадянам своєї країни відвідувати прифронтові зони України, бо там ситуація з безпекою виглядає досить напружено.

"Ми вивчаємо всі кризові механізми, і з минулого тижня збирається робоча група для оцінки відповідної інформації", - вказав Ліпавський.

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Також він нагадав про те, що Чехія планує передати Україні озброєння.

Раніше повідомлялося, що Чехія може відправити в Україну військових на допомогу ЗСУ. Для цього українське керівництво має зробити відповідний запит, вказали в Міноборони країни.