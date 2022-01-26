Перемовини із "ЛДНР" - неправильний шлях. Вони ніяких рішень не приймають, - Разумков

Народний депутат Дмитро Разумков не є прибічником прямих переговорів України з "ДНР" та "ЛНР".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Я звик вести перемовини із тими, хто приймає рішення. "ЛДНР" рішень не приймає. Ми вже неодноразово бачили, коли вони виходять із однією позицією, після цього отримують вказівки від Російської Федерації, і їх позиція змінюється. Так само буде і сьогодні", - наголосив нардеп.

За словами Разумкова, якщо Україна на державному рівні вступить в перемовини із "ДНР" та "ЛНР" - це буде їхнім визнанням.

"Думаю, до цього не дійде. Це неправильний шлях ні з точки зору результату, ні з точки зору геополітичної ситуації, ні з інших аспектів", - зауважив він.

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