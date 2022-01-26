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Перемовини із "ЛДНР" - неправильний шлях. Вони ніяких рішень не приймають, - Разумков

Перемовини із

Народний депутат Дмитро Разумков не є прибічником прямих переговорів України з "ДНР" та "ЛНР".

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді.

"Я звик вести перемовини із тими, хто приймає рішення. "ЛДНР" рішень не приймає. Ми вже неодноразово бачили, коли вони виходять із однією позицією, після цього отримують вказівки від Російської Федерації, і їх позиція змінюється. Так само буде і сьогодні", - наголосив нардеп.

За словами Разумкова, якщо Україна на державному рівні вступить в перемовини із "ДНР" та "ЛНР" - це буде їхнім визнанням.

"Думаю, до цього не дійде. Це неправильний шлях ні з точки зору результату, ні з точки зору геополітичної ситуації, ні з інших аспектів", - зауважив він.

Читайте також: "Жодних прямих переговорів із сепаратистами немає і не буде": Єрмак спростував інформацію про можливі перемовини з представниками ОРДЛО

Автор: 

перемовини (2996) Разумков Дмитро (1528) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+6
Які динири та линири-це тимчасово окуповані території Донецьких та Луганських областей України...
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26.01.2022 11:19
+6
ніт, перемовини з терористами з лугандону - це прямий шлях зеленої шобли до шибениці
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26.01.2022 11:19
+3
Вкид був що переговори Будуть , - а потім після резонанса , не будуть . Самі не знають що хотять.росія пригнала металолом і хоче зробить Придністровье залякуючи , на більше вона і не Здатна.
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26.01.2022 11:21
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ти нє панімаєшь, ета другоє
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Які динири та линири-це тимчасово окуповані території Донецьких та Луганських областей України...
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26.01.2022 11:19 Відповісти
ніт, перемовини з терористами з лугандону - це прямий шлях зеленої шобли до шибениці
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26.01.2022 11:19 Відповісти
А хто пропонує прямі переговори України з "ДНР" та "ЛНР", що це треба коментувати Розумкову???
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Серьезно? А можно цитату из этих соглашений?)
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26.01.2022 11:43 Відповісти
А зачем вы мне пытаетесь ВТЕРЕТЬ, то чего нет в этих договоренностях?))) Пункт договора в котором указаны эти "республики"? Вы что не понимаете, что само существований "республик" противоречит этим договоренностям? Кто является представителем ОРДЛО? Согласно Конституции Украины? Или вы не признаете, в отличии от этих договоренностей, действие Конституции Украины на этой территории?
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26.01.2022 11:59 Відповісти
Опять вы представляете рашкинские хотелки? ЗАЧЕМ?))) Как это суть не меняется, "республики" или ордло?))) Вы совсем дурак или притворяетесь?))) Нету разницы будут НЕЗАВИСИМЫЕ "республики" на содержании Украины или будут просто области Украины, платящие налоги в бюджет Украины?))) Серьезно?) Какие подписанты?))) Какой их статус?))) Зачем вы в очередной раз пытаетесь втереть рашкинские хотелки, которых нет в этих договоренностях?) Не пытайтесь ПОДМЕНИВАТЬ понятия, которые ЧЕТКО прописаны в этих договоренностях)
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26.01.2022 12:39 Відповісти
Нет... Вы просто озвучиваете рашкинский вариант этих соглашений, вернее их интерпретацию) А я вам как их видит международное сообщество)
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26.01.2022 12:53 Відповісти
Надеюсь вы понимаете, что вы балабол и просто выставляете рашкинские ХОТЕЛКИ, которых нет в этих договоренностях?)
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26.01.2022 12:02 Відповісти
Так где в этих договоренностях речь о каких то республиках, о которых вы ЗАЯВИЛИ?))) Почему за НЕИСПОЛНЕНИЕ этих договоренностей, санкции наложены на рашку, если там ее хотелки?)))
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26.01.2022 12:31 Відповісти
В каком документе указано что ордло и "республики" это одно и тоже?
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26.01.2022 12:57 Відповісти
Где одни и те же представители? Где они представлены? В ТГК?) Не знаете чего она трёхсторонняя?
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26.01.2022 13:45 Відповісти
Наводящий вопрос) Что такое эти "республики", согласно их "документов"?) Как это все соответствует минским договоренностям?) Вывод... "республики" распускаются, а потом с представителями этих районов можно о чем то договариваться) Так, и никак иначе...
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26.01.2022 12:12 Відповісти
Это он сам с собой разговаривает или сам себя убеждает?....
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Яке лднр? ОРДЛО.
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26.01.2022 11:20 Відповісти
Вкид був що переговори Будуть , - а потім після резонанса , не будуть . Самі не знають що хотять.росія пригнала металолом і хоче зробить Придністровье залякуючи , на більше вона і не Здатна.
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Ну на Минских договоренностях их подписи уже стоят, как минимум. Хотя вопрос в том, что прямые переговоры с Россией нынешней оппозицией тоже не приветствуются.
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26.01.2022 11:22 Відповісти
Чьи, их, подписи?) Вы о чем?)))
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26.01.2022 11:45 Відповісти
Захарченко и Плотницкого.
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26.01.2022 11:46 Відповісти
Кто это такие?)
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26.01.2022 11:55 Відповісти
Это ты мне скажи, кто это такие и почему их подписи стоят на Минских соглашениях.
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26.01.2022 12:19 Відповісти
Не понял))) Вы заявили, что ИХ подписи стоят под соглашениями))) А на мой вопрос ЧЬИ и КТО они, я вам должен обьяснить кто это и что они там делали?))) Вы утверждаете, вот и обьясняйте их полномочия и кто они) Завтра я свою подпись поставлю там, и мои обьяните)))
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26.01.2022 12:27 Відповісти
Захарченко и Плотницкий мне известны как бывшие представители и лидеры самопровозглашенных непризнанных ДНР/ЛНР - террористических организаций согласно украинскому законодательству. Поэтому у меня возник резонный вопрос - почему они принимали участие в Минских переговорах и почему их подписи стоят на официальных документах?
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26.01.2022 12:31 Відповісти
А мне они известны как КУКЛЫ, которых меняют в любой момент, когда захотят кукловоды) И они НЕ участвовали в переговорах))) Вы соврали... Считайте, что их как ЧАСТНЫХ лиц ОЗНАКОМИЛИ с этими соглашениями) Ну так захотелось кукловодам) Где вы там увидели их должности?)
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26.01.2022 12:49 Відповісти
А для чего же они приезжали в Минск тогда? Для ознакомления с соглашениями не нужно приезжать на место переговоров, и уж тем более не нужно ставить свои подписи под документом как результатом этих переговоров.
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26.01.2022 12:53 Відповісти
Так и спросите об этом у их кукловодов))) Соглашение подписано между Украиной и рашкой... Посредник ОБСЕ... Все... Зачем рашка захотела с ними ознакомить еще и своих прокси, об этом спросите у нее)))
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26.01.2022 13:01 Відповісти
так они давно на том свете
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26.01.2022 11:56 Відповісти
Перемовини з ворогом повинні тривати не довше автоматної черги.(С)
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26.01.2022 11:24 Відповісти
там же все главари граждане России, сами хвастались. А украинское гражданство не признают, и какие переговоры и с кем ? А... а.. Ну дайте Юстасу довести в конце концов свой "Санрайс Кросворд" до конца, а то тень Женевы 1945 года ( тень капитулирен) не дает ему спать и кушать и управлять стадом баранов.
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26.01.2022 11:38 Відповісти
Один дурень написав дурню, інші - її коментують)
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26.01.2022 12:30 Відповісти
Ще один говорящий кандидат замість Мураєва
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26.01.2022 12:44 Відповісти
З троянськими кіньми переговори не видуть.
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26.01.2022 21:07 Відповісти
 
 