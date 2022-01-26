Росія різко скорочує свої резерви в доларах, - Лавров
Росія має намір скоротити залежність від американського долара, оскільки вважає, що США роблять операції із цією валютою ризикованими.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Ми прагнемо скорочувати залежність від долара, і американці нам у цьому активно допомагають, тому що роблять майже все можливе, щоб підірвати довіру до цієї валюти, зробити її ризикованою для міжнародних розрахунків не лише для Росії, а й для будь-якої країни світу", - сказав він.
Лавров також наголосив, що Росія "різко скорочує" свої валютні резерви, які зберігаються у доларах.
Топ коментарі
+48 Имярек
показати весь коментар26.01.2022 12:49 Посилання
+26 Valter Valter
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+19 Alex 13 #490634
показати весь коментар26.01.2022 12:50 Посилання
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До речі, куди сховався твій льюбовнік під ніком ?
Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.
Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах - наказываются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казнью с конфискацией имуществаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#cite_note-2 [2] .
такую форму рубля..
Про себя и "товарищей" я так понимаю скромно умолчал порадовалиб скрептоносных, покази счета закордонные в рублях
как царь сказал - больше рублей за 1 бакс этожхорошо.
Хотя новость таки нормальная,если коняка такое говорит значит напряг идет недеЦкий в запоребрике.
На самом деле, в США были внесены поправки в законодательство, регулирующее сферу финансовой деятельности. Они были направлены на борьбу с терроризмом и потому была формализована юрисдикция США по всем платежам, которые проходят через американские банки.
То есть, если кто-то платит долларами из Ливии во Францию, например, или из РФ в Германию, но в долларах, платеж проходит через корреспондентский счет в американском банке и в этот момент, возникает юрисдикция США, а раз так, то контролирующие органы, начиная с финмониторинга, получают доступ к информации о транзакции. Более того, на основании информации о платеже, может возникнуть уголовное преследование одной или обеих сторон транзакции.
Поэтому все путинские заначки оказались вскрытыми и ему об этом стало известно. Понятно, что когда ты воруешь десятками и сотнями миллиардов, то одно только количество бабла оставляет за собой «неизгладимый след», а криминал из платежей идет просто сплошным потоком.
Понятно, что такое положение дел не могло заставить Путина и его шоблу перестать воровать, просто было решено прекратить совершать платежи в долларах.
Благо дело, в те времена у Путина сложились более, чем сладкие отношения с фрау Меркель, которая гарантировала Путину «тайну вкладов в евро», и гигантские потоки бабла пошли не через американские банки, а через немецкие, в основном - через Дойче Банк.
Понятно, что американцы это изменение ситуации мгновенно зафиксировали и грянул ряд скандалов по поводу отмывочных схем в евро, проходивших через Данске Банк, в направлении все к тому же Дойче Банку, но потом все как-то стихло, поскольку нажим Штатов на эту тему существенно ослаб.
Трудно сказать, чем это обусловлено, но мсье Трамп мог бы рассказать об этом очень много интересного. Только вот говорить со следователями он никак не желает. Пока он не окажется в тюремной камере, у него вряд ли возникнет подобное желание. Хотя - кто его знает, как все может обернуться?
Но в сухом остатке, Путин развернул программу «дедолларизации» в которую пытался втянуть и своих партнеров, в первую очередь - Китай. Но там Путину культурно пояснили, что товарооборот Китая и США не идет ни в какое сравнение с их товарооборотом с РФ.
Ну а плюс к тому, тот же Си не тащит из страны триллионы долларов, и по этой причине играть роль Бормана, с его «золотом партии», ему нет никакого резона. А вот у Путина другого выхода нет.
И дело тут не в том, что однажды американцы могут всему миру показать, сколько этот упырь насосал из своей страны, на это ему - плевать, поскольку население страны от этого только гордость возьмет. На самом деле, его пугает то, что все это может быть арестовано и при определенных обстоятельствах - конфисковано.
И это - понятно, и в общем - не вызывает удивления. Другое дело, когда из этого делается шоу и ты носишься со своей программой сохранения наворованного как с писаной торбой. Рано или поздно, расклад может стать таким образом, что тебе прилетит «обратка». Причем, она может прилететь при неожиданных обстоятельствах и оттуда, откуда ты вообще не ожидал.
Проще говоря, ты можешь столкнуться с «дерублевизацией». Твое желание избавиться от доллара совпадет с чьим-то желанием избавиться от рубля и процесс пойдет со свистом. И вот это время пришло, «когда его совсем не ждешь».
«Крупнейший в США банк по размеру активов JPMorgan полностью вышел из российского рубля… JPM, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, в понедельник, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной».
Между прочим, этот банк является ориентиром для очень многих игроков на финансовом рынке и его действия рассматриваются как некий маркер. И между прочим, до апреля прошлого года банк имел довольно позитивные позиции по рублевым активам вплоть до того момента, когда президент Байден назвал путина убийцей.
После этого банк скорректировал свой оптимизм продажей наименее надежных активов, но спустя какое-то время, его аналитики дали прогноз по выравниванию ситуации до конца 2021 года. Там даже предположить не могли, что деда попердолит настолько, что он своими руками начнет закапывать себя и рубль.
И вот, буквально только что, в интервью изданию Reuters, представитель банка сказал буквально следующее.
«Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу».
Таким образом, флагман фондового рынка не просто сократил свои рублевые активы и даже не просто полностью вышел из них, но публично об этом заявил. Это значит, что биржевые аналитики, выстраивая свои стратегии по рублевым активам, уже просто не смогут не учитывать этого понижающего фактора. И теперь дедолларизация нарвалась на дерублевизацию. Кто бы о таком мог подумать тогда, когда этот термин впервые был введен в обращение Путиным?
И тут проигралась известная фраза Ницше: «Если ты долго с**шь в тапки, то однажды тебя погонят с*ными тапками». Ну а инициатор всех этих событий вполне может носить свой титул «Вова - с*аные тапки».
ANTI-COLORADOS
бомбёжка Воронежа началась со Сбербанка Росиси.. нехай щастить, валянки..
Методом вывода их в офшор...)))
https://www.dialog.ua/blogs/227113_1617882207 8 апреля 2021 Россия потеряла 9,2 млрд долларов, вложившись в китайский юань: Москва прогорела на резком падении курса
отказываетесь от долларов??? Удачи.