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Росія різко скорочує свої резерви в доларах, - Лавров

Росія різко скорочує свої резерви в доларах, - Лавров

Росія має намір скоротити залежність від американського долара, оскільки вважає, що США роблять операції із цією валютою ризикованими.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми прагнемо скорочувати залежність від долара, і американці нам у цьому активно допомагають, тому що роблять майже все можливе, щоб підірвати довіру до цієї валюти, зробити її ризикованою для міжнародних розрахунків не лише для Росії, а й для будь-якої країни світу", - сказав він.

Лавров також наголосив, що Росія "різко скорочує" свої валютні резерви, які зберігаються у доларах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США підштовхують Україну до прямих провокацій проти Росії, - Лавров

Автор: 

долар (538) Лавров Сергій (1604) росія (65800) США (23280)


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Топ коментарі
+48
Як цікаво звучить пояснення слова "просрати"...
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26.01.2022 12:49
+26
Хитро придумано. Ето не росийская економика падает ето розия избавляется от долларов назло Америке.
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26.01.2022 12:53
+19
звучит как: "не не, я не палю дрова зимой. я сокращаю резервы своих дров"
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26.01.2022 12:50
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Як цікаво звучить пояснення слова "просрати"...
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26.01.2022 12:49 Відповісти
ага, продадим сами себе на межбанке и выведем
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26.01.2022 12:49 Відповісти
руснявая свинособака голосовавшая за наркомана зеленского ты куда убежала беззубая шалава?
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26.01.2022 13:04 Відповісти
Рюскькє Иван сдаваТься и єхачь в деривня пить Бояру и собєрать валєжник.
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26.01.2022 13:14 Відповісти
звучит как: "не не, я не палю дрова зимой. я сокращаю резервы своих дров"
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26.01.2022 12:50 Відповісти
Хитро придумано. Ето не росийская економика падает ето розия избавляется от долларов назло Америке.
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26.01.2022 12:53 Відповісти
юань! юань! юань!...
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26.01.2022 12:54 Відповісти
Все перевести в рубли и в боярышник
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26.01.2022 12:57 Відповісти
Нарколига скоро 2 роки, що там з місцями?
До речі, куди сховався твій льюбовнік під ніком ?
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26.01.2022 13:02 Відповісти
https://24tv.ua/dlya_ukrayintsiv_stvoryat_milyon_novih_robochih_mists__zelenskiy_n1308868 Для українців створять мільйон нових робочих місць, - Зеленський
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Є є, іноді проскакує.
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26.01.2022 13:14 Відповісти
обычный расеянин обыватель откладывающий $ в чулок будет просто в восторге! Наконец-то его избавят от ненавистной макулатуры
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26.01.2022 12:58 Відповісти
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26.01.2022 12:58 Відповісти
Похожи, как братья близнецы!😊
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Через півроку - сю ля плє ля сю жур.
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26.01.2022 14:45 Відповісти
ахаххаха
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26.01.2022 12:58 Відповісти
Та хто в це повірить )
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26.01.2022 13:00 Відповісти
молодцы. переводите все в боливары и свои офшоры в первую очередь
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26.01.2022 13:00 Відповісти
Давайте отдельную еженедельную программу Леонтьева про доллар, который рухнет через неделю...он лохам подобную лапшу 10 лет вешал и опять наступает его звездный час...
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26.01.2022 13:00 Відповісти
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26.01.2022 13:01 Відповісти
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Да, золотишко опять попёрло на фоне обесценивания основных валют. Инфляция растёт по всему миру.
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26.01.2022 13:15 Відповісти
Статья 88 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года (на сленге валютчиков - «бабочка»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#cite_note-1 [1] ) «Нарушение правил о валютных операциях» предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями.

Нарушение правил о валютных операциях, а также спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации, с обязательной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 конфискацией валютных ценностей и ценных бумаг и со https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.

Те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей, а равно спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами в крупных размерах - наказываются https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C смертной казнью с конфискацией имуществаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_88_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0#cite_note-2 [2] .
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26.01.2022 13:01 Відповісти
Монгольські тугрики, ось валюта процвітання ерефії.
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26.01.2022 13:02 Відповісти
Смішно. Цей кінь де працює? У Наркоматі зовнішніх справ чи у Міністерстві фінансів рФ? Якщо у Наркоматі, то ця заява виглядає, як "а мой папа еще больше большего".
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26.01.2022 13:02 Відповісти
Старшее поколение в расии помнит еще
такую форму рубля..

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26.01.2022 13:02 Відповісти
Переходят на "тугрики"
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26.01.2022 13:03 Відповісти
Лавров також наголосив, що Росія "різко скорочує" свої валютні резерви, які зберігаються у доларах. Джерело:
Про себя и "товарищей" я так понимаю скромно умолчал порадовалиб скрептоносных, покази счета закордонные в рублях
как царь сказал - больше рублей за 1 бакс этожхорошо.
Хотя новость таки нормальная,если коняка такое говорит значит напряг идет недеЦкий в запоребрике.
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26.01.2022 13:06 Відповісти
Что сивый мерин: "Кусаца силно хоцаца"? У копростане *****#дей очень много! За какой то вшивый долар, вы даёте 79 ruбл**ей и аж 10 коп. Ну а песенка про доллар, про загнивающий запад, уже порядком надоела! Сколько лет подряд, одно и тоже хрюкаешь, как шарманка у дебила...
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26.01.2022 13:06 Відповісти
Забув. Ось дещо. Виглядає заява ось так. "При відключенні СВІФТ будемо розраховуватись золотом. Замовлення на броньовані вагони вже надійшли у Нижний Тагіл на ВРЗ."
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26.01.2022 13:07 Відповісти
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.01.2022 13:10 Відповісти
"У кого в голові розсада,не допоможе і посада". Українська народна приказка.
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26.01.2022 13:14 Відповісти
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26.01.2022 13:16 Відповісти
Путин инициировал перевод платежей государственных учреждений, организаций и крупных корпораций из доллара в евро. Представлено это было так, что Штаты ведут не дружественную политику в отношении Москвы и это - ответный шаг на такие действия.

На самом деле, в США были внесены поправки в законодательство, регулирующее сферу финансовой деятельности. Они были направлены на борьбу с терроризмом и потому была формализована юрисдикция США по всем платежам, которые проходят через американские банки.

То есть, если кто-то платит долларами из Ливии во Францию, например, или из РФ в Германию, но в долларах, платеж проходит через корреспондентский счет в американском банке и в этот момент, возникает юрисдикция США, а раз так, то контролирующие органы, начиная с финмониторинга, получают доступ к информации о транзакции. Более того, на основании информации о платеже, может возникнуть уголовное преследование одной или обеих сторон транзакции.

Поэтому все путинские заначки оказались вскрытыми и ему об этом стало известно. Понятно, что когда ты воруешь десятками и сотнями миллиардов, то одно только количество бабла оставляет за собой «неизгладимый след», а криминал из платежей идет просто сплошным потоком.

Понятно, что такое положение дел не могло заставить Путина и его шоблу перестать воровать, просто было решено прекратить совершать платежи в долларах.

Благо дело, в те времена у Путина сложились более, чем сладкие отношения с фрау Меркель, которая гарантировала Путину «тайну вкладов в евро», и гигантские потоки бабла пошли не через американские банки, а через немецкие, в основном - через Дойче Банк.

Понятно, что американцы это изменение ситуации мгновенно зафиксировали и грянул ряд скандалов по поводу отмывочных схем в евро, проходивших через Данске Банк, в направлении все к тому же Дойче Банку, но потом все как-то стихло, поскольку нажим Штатов на эту тему существенно ослаб.

Трудно сказать, чем это обусловлено, но мсье Трамп мог бы рассказать об этом очень много интересного. Только вот говорить со следователями он никак не желает. Пока он не окажется в тюремной камере, у него вряд ли возникнет подобное желание. Хотя - кто его знает, как все может обернуться?

Но в сухом остатке, Путин развернул программу «дедолларизации» в которую пытался втянуть и своих партнеров, в первую очередь - Китай. Но там Путину культурно пояснили, что товарооборот Китая и США не идет ни в какое сравнение с их товарооборотом с РФ.

Ну а плюс к тому, тот же Си не тащит из страны триллионы долларов, и по этой причине играть роль Бормана, с его «золотом партии», ему нет никакого резона. А вот у Путина другого выхода нет.

И дело тут не в том, что однажды американцы могут всему миру показать, сколько этот упырь насосал из своей страны, на это ему - плевать, поскольку население страны от этого только гордость возьмет. На самом деле, его пугает то, что все это может быть арестовано и при определенных обстоятельствах - конфисковано.

И это - понятно, и в общем - не вызывает удивления. Другое дело, когда из этого делается шоу и ты носишься со своей программой сохранения наворованного как с писаной торбой. Рано или поздно, расклад может стать таким образом, что тебе прилетит «обратка». Причем, она может прилететь при неожиданных обстоятельствах и оттуда, откуда ты вообще не ожидал.

Проще говоря, ты можешь столкнуться с «дерублевизацией». Твое желание избавиться от доллара совпадет с чьим-то желанием избавиться от рубля и процесс пойдет со свистом. И вот это время пришло, «когда его совсем не ждешь».

«Крупнейший в США банк по размеру активов JPMorgan полностью вышел из российского рубля… JPM, под управлением которого находятся 2,6 триллиона долларов клиентских денег, в понедельник, 24 января, закрыл все оставшиеся позиции в российской валюте, сославшись на непрогнозируемые риски в связи с наращиванием российских сил на границе с Украиной».

Между прочим, этот банк является ориентиром для очень многих игроков на финансовом рынке и его действия рассматриваются как некий маркер. И между прочим, до апреля прошлого года банк имел довольно позитивные позиции по рублевым активам вплоть до того момента, когда президент Байден назвал путина убийцей.

После этого банк скорректировал свой оптимизм продажей наименее надежных активов, но спустя какое-то время, его аналитики дали прогноз по выравниванию ситуации до конца 2021 года. Там даже предположить не могли, что деда попердолит настолько, что он своими руками начнет закапывать себя и рубль.

И вот, буквально только что, в интервью изданию Reuters, представитель банка сказал буквально следующее.

«Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком. Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии. Следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу».

Таким образом, флагман фондового рынка не просто сократил свои рублевые активы и даже не просто полностью вышел из них, но публично об этом заявил. Это значит, что биржевые аналитики, выстраивая свои стратегии по рублевым активам, уже просто не смогут не учитывать этого понижающего фактора. И теперь дедолларизация нарвалась на дерублевизацию. Кто бы о таком мог подумать тогда, когда этот термин впервые был введен в обращение Путиным?

И тут проигралась известная фраза Ницше: «Если ты долго с**шь в тапки, то однажды тебя погонят с*ными тапками». Ну а инициатор всех этих событий вполне может носить свой титул «Вова - с*аные тапки».

ANTI-COLORADOS
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26.01.2022 13:18 Відповісти
Я не розумію, чому така велика країна, яка бажає розділити зі США світ на двох не може зробити так, щоб у США закінчувалися резерви у рублях?
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26.01.2022 13:25 Відповісти
..началось..
бомбёжка Воронежа началась со Сбербанка Росиси.. нехай щастить, валянки..
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26.01.2022 13:26 Відповісти
"Росія "різко скорочує" свої валютні резерви, які зберігаються у доларах."...
Методом вывода их в офшор...)))
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26.01.2022 13:38 Відповісти
нам дайте ци долари
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26.01.2022 13:41 Відповісти
Це ж вже було
https://www.dialog.ua/blogs/227113_1617882207 8 апреля 2021 Россия потеряла 9,2 млрд долларов, вложившись в китайский юань: Москва прогорела на резком падении курса

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26.01.2022 13:58 Відповісти
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26.01.2022 14:10 Відповісти
Потому что они быстро заканчиваются
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26.01.2022 14:10 Відповісти
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26.01.2022 14:24 Відповісти
Нужно изъять все доллары у холопов и сжечь на красной площади 😂😂
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26.01.2022 14:26 Відповісти
Нефть на мировых рынках торгуется в долларах США.

отказываетесь от долларов??? Удачи.
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26.01.2022 15:08 Відповісти
Прекрасно, хай скуповуюють юані. Він у них скоро стане державною грошовою одиницею.
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26.01.2022 15:29 Відповісти
Нє, так якщо вони переводять запаси з доларів в євро (що є фактично дойчемарка), то зрозуміло чому німці такі кацапо-платьожниє стали.
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26.01.2022 15:33 Відповісти
Монгольские тугрики приготовились в кремлевские резервы
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26.01.2022 15:49 Відповісти
московія скорочує долярові резерви: банк роісі продає, а народ московії їх скуповує зі швидкістю Східного Експресу. курс вже перевалив за 80руб/$, а зара коливається у межах 79,5.
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26.01.2022 20:24 Відповісти
на зло кондуктору, куплю билет, пойду пешком.
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26.01.2022 22:06 Відповісти
 
 