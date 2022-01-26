Росія різко скорочує свої резерви в доларах, - Лавров

Росія має намір скоротити залежність від американського долара, оскільки вважає, що США роблять операції із цією валютою ризикованими.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ми прагнемо скорочувати залежність від долара, і американці нам у цьому активно допомагають, тому що роблять майже все можливе, щоб підірвати довіру до цієї валюти, зробити її ризикованою для міжнародних розрахунків не лише для Росії, а й для будь-якої країни світу", - сказав він.

Лавров також наголосив, що Росія "різко скорочує" свої валютні резерви, які зберігаються у доларах.

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