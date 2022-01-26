США підштовхують Україну до прямих провокацій проти Росії, - Лавров

США підштовхують Київ до прямих провокацій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, на втягування в НАТОвську орбіту київського режиму, постачання йому летальної зброї та її підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - сказав глава МЗС РФ.

За словами Лаврова, США та їхні європейські союзники подвоюють зусилля щодо стримування Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США просили РФ не оприлюднювати американську відповідь щодо пропозицій про "гарантії безпеки". Лавров наголошував на доцільності публікації, - The Washington Post