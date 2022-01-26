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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США підштовхують Україну до прямих провокацій проти Росії, - Лавров

США підштовхують Україну до прямих провокацій проти Росії, - Лавров

США підштовхують Київ до прямих провокацій проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, на втягування в НАТОвську орбіту київського режиму, постачання йому летальної зброї та її підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - сказав глава МЗС РФ.

За словами Лаврова, США та їхні європейські союзники подвоюють зусилля щодо стримування Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США просили РФ не оприлюднювати американську відповідь щодо пропозицій про "гарантії безпеки". Лавров наголошував на доцільності публікації, - The Washington Post

Автор: 

Лавров Сергій (1604) росія (65800)


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Топ коментарі
+42
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26.01.2022 12:39
+26
" Держите вора ! " -- кричит вор.
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26.01.2022 12:39
+21
ага.. Украина напала на Бомбасс, на Крым..
а рАссия это маленькая страна, со всех сторон окружённая Украиной..
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26.01.2022 12:42
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26.01.2022 12:39 Відповісти
А копитом коняці в лоб? Щоб потім списати на суїцид.
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26.01.2022 12:41 Відповісти
Дивлюсь я на цапа і думку гадаю,
Чому я не куля,чому не літаю.
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26.01.2022 13:04 Відповісти
Зачем вам история?Они в Сирии .уже тысячи людей убили,своими бомбежками.
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26.01.2022 13:05 Відповісти
а кацапы не при чем стоят в стороне
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26.01.2022 12:39 Відповісти
Погуглив Вооружение сили Ерефії. Джавеліни це дуже добре. Але на місці Зєїла на колінах просив би Джо кілька тисяч дешевеньких дронів камікадзе для мокшанських САУ та СЗРВ. Наші розробки будуть чиновники мудохати ще декілька років.
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26.01.2022 12:46 Відповісти
" Держите вора ! " -- кричит вор.
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26.01.2022 12:39 Відповісти
если Украина втихаря и быстро не заимеет ЯО - никакого толка от этих "поддержек" не будет
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26.01.2022 12:41 Відповісти
Достаточно пригрозить взорвать все наши АЭСы, вот у нас уже и есть ЯО
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26.01.2022 12:43 Відповісти
Краще в паРашці підривай.
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26.01.2022 12:47 Відповісти
В обстановке угрозы полного уничтожения контршантаж минированием своих АЭС может быть оправдан.
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26.01.2022 13:44 Відповісти
Естественно не сейчас и не с этой властью. Если Украина переживет этот кризис, то возможно большинство народа осознает важность расходов на оборону и выберет соответствующих политиков.
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26.01.2022 21:22 Відповісти
Иметь ЯО так чтобы об этом никто не знал смысла нет, ведь его имеют для того чтобы угрожать применением, а не чтобы применить. Другое дело, что если сейчас все разрешится, но в НАТО не возьмут, то стоит подумать над его возрождением, естественно в тайно, пока нельзя будет поставить на боевое дежурство хотя бы 10-ок боеголовок.
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26.01.2022 13:53 Відповісти
Таємно. В країні, де кожен другій посадовець весело стучить рашорозвідці. Де країною керує інфантильне створіння, що по факту передало правління у треті руки. В країні, де нардепи прямо можуть освідчуватись у коханні до ***** і країни-агресора, а їх навіть не позбавляють посади. Де робить гешефт кум *****. Де до держтаємниці має доступ секретутка(добре якщо не кожна прибиральниця) з АП.

В цих умовах таємно розробляти ядерну зброю? Пану б фантастичні оповідання писати.
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26.01.2022 15:55 Відповісти
я ничего не говорил о том, чтобы иметь ЯО тайно.
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26.01.2022 17:24 Відповісти
ага, конечно защищать свою землю - провокация
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26.01.2022 12:41 Відповісти
ага.. Украина напала на Бомбасс, на Крым..
а рАссия это маленькая страна, со всех сторон окружённая Украиной..
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26.01.2022 12:42 Відповісти
Як влучно сказав Ентоні Блінкен "Коли Росія звинувачує Україну в провокації, це схоже на те що лис, який заліз у курятник, каже що кури його "спровокували" )))
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26.01.2022 12:42 Відповісти
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26.01.2022 12:43 Відповісти
подгорает у лошади
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26.01.2022 12:43 Відповісти
Та дайте ж йому вже нарешті вівса, не мучте голодом коняку !!!
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26.01.2022 12:44 Відповісти
Если русский защищает свою страну от нападения ужасного НАТО, то он патриот. Если украинец защищает Украину от москалей, то он провокатор против московии? Логика обкуренной коксом лошади
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26.01.2022 12:46 Відповісти
Це древня кацапська логіка - хто щось робить на користь собі, не кацапів, той зрадник і русофоб.
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26.01.2022 12:48 Відповісти
даже кацап может быть русофобом. русофоб это современное политкорректное название сталинского врага народа.
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26.01.2022 12:51 Відповісти
Можно добавить, так было всегда, еще с совдеповских времен, любить парашу патриотизм, а любить Украину национализм и .андеровщина. Вот такое братство.
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26.01.2022 15:04 Відповісти
Это лошадь про это (из канала в Телеграме Генерал СВР):

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
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26.01.2022 12:46 Відповісти
Все эти телеграммы куйня. Никто ничего не знает
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26.01.2022 12:48 Відповісти
Таємниці не поширюють у інтернеті чи ЗМІ. Якщо так і було, то знову продовжується "гра нервів". Щодо ракетного удару, то це вже .... ВІЙНА. І не гібридна. Тоді все залежить від нас, українців. Запанікуємо - біда. Мали ми щось подібне? Так, "випадковий" удар ГРАДами по Маріуполю. Висновок: тримаймося. Це - головний козир України перед НАТО. Щоб прийняти умови ..... агресора. НА ВІЙНІ, ЯК НА ВІЙНІ.
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Да-да, теперь начало вторжения уже в инторнетиках утверждают.
Крымнаш - не обсуждали, в Крыму ВДРУГ как-то резко обнаружились зеленые человечки, уханьский вайрус не обсуждали, просто во всем мире вдруг как-то резко обнаружилась пандемия, а дата вторжение в Украину уже известна блохерам.
Так что тому блохеру пожелание: ПЕШИ ИСЧО.
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26.01.2022 13:30 Відповісти
Этот "Хенерал СВР" уже поел Новичка и запил полонием?
Фамилию покойного- в студию. Если живой- не верю !!!
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26.01.2022 13:35 Відповісти
Очередной элемент ИПСО.
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26.01.2022 13:40 Відповісти
На фоне этого возникает закономерный вопрос готовы ли власти и есть ли план нанесения ответных ударов по скоплениям войск и боевых расчетов на территориипротивника, то есть россии?Или главари земразей первыми же самолетами покинут страну???
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26.01.2022 13:48 Відповісти
Вадик, я очень злопамятный. Потому с 22 февраля - готовься к принятию прозвища "звездобол".
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26.01.2022 13:50 Відповісти
Олег, так это же не моя инфа, а с этого телеграм-канала. Подписан на них просто. Я к тому, что и бриты и амеры, и даже наша разведка намекала на эти даты.
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26.01.2022 14:09 Відповісти
Ну значит, в эти сроки ты убедишься, что на том канале сидят звездуны. Я бы после такого точно от него отписался.
Бритты уже обос... в общем ошиблись. Они уже называли даты - католическое рождество 2021. И?
Наши говорили - конкретно Данилов - до конца января. Осталось несколько дней, убедишься.
Амеры - те поумнее, те не называют даты но говорят мол "скоро"...))
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26.01.2022 14:17 Відповісти
Тобто, уіпати джавеліном по кацапському танку на території України - це провокація проти Роіссі?
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26.01.2022 12:47 Відповісти
Кінь знову помилився. Снідати треба свіжою травкою. Це не Україну штовхають до провокацій. А саме ...йло з клячею штовхають США та НАТО до .... прямої участі у війні. Московщини з Україною. На чийому боці ? Відгадає стара кляча з трьох разів?
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26.01.2022 12:48 Відповісти
Тот же клоун в той же роли . Шутка перестает быть шуткой после повторения десять раз . Тяжело наверное х..йлу ощущать постоянные подсрачники - вот и выпустил идиота - попугая ( от слова попугать ) .
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26.01.2022 12:49 Відповісти
ААА, так это США отжало и ккупировало Крым и Донбасс? и убило более 14000 украиских граждан ? Нет ? ********* ? Тогда да. 100 % не ***** виноват
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26.01.2022 12:49 Відповісти
разве только украинцев?На этом теле вина за миллионы человеческих жизней ,Начиная с Украины и Грузии,Сирии,Молдовы до подводной лодки "курск" и взорваных домов самой рабсии.
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26.01.2022 13:21 Відповісти
І шо? Боїтесь що дойдем до Москви
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26.01.2022 12:52 Відповісти
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Что тут сказать? Кремль и все россияне без исключения никак до сих не могут смерится, что Украина суверенное государство.
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26.01.2022 12:55 Відповісти
Гроші ,шалені гроші,як би не це рашку давно би стерло з обличчя землі, дуже багато іноземних дільців роблять діла з кацапськими ворюгами при владі, газпромовські вклади у іноземних банках працюють на економіку Европи та США. Я раніш не розуміла ,чому у 90 ті роки США врятувала кацапію, замість добити вже цей розлагаючий труп. Гроші.
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26.01.2022 13:19 Відповісти
Украина перекрывает поставки кокса, караул! Это провокация.
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26.01.2022 13:20 Відповісти
Звичайно у всьому винна США - забрали у нас Крим, над яким їхній прапор, окупувала частину Донецької і Луганської областей і видала там свої паспорти і нагнала своїх військ під наші кордони і вимагає у кацапів не брати нас в ОДКБ. Так воно мабуть і є, потрібно вірити коняці, яка вже ледь шкандибає.
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26.01.2022 13:27 Відповісти
усыпите эту 🐴 она, походу, неизличима!
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26.01.2022 13:28 Відповісти
Лошара ты педальная - Украина вообще не сделада и не собирается делать ни одной провокации против твоей поганой московии! В отличие от твоего плешивого @уйла, которого ты ненавидишь, но сделать ничего не можешь!
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26.01.2022 13:28 Відповісти
Надо сильнее озаботиться русофобией в Кабо-Верде, где РАЗМЕРЫ местных аборигенов оказались слишком велики даже для всего и всех повидавшей Поклонской.
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26.01.2022 13:33 Відповісти
Ну и рожа у тебя, Шарапов...
А вообще, ну такие вы бедняжнчеки несчастные, всё вас провоцируют и провоцируют. Ну в Крым залезли, то в донецкую и луганскую области - ну, прямо, недержание у вас какое-то, когда вас провоцируют. Не в силах сдержаться? За вторжение в Крым даже медали загодя наштамповали, такоя провокация!
Иди уже в конюшню, нюхни овса аргентинского, что-ли?)
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26.01.2022 15:13 Відповісти
Душилин открывает памятник покойному Зах*рченко, на открытии присутствует Пасечник.
Мемориал поражает высоким вкусом, не хватает лишь золотых цепей и малиновых пиНжаков.

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26.01.2022 13:34 Відповісти
🤦🤦🤦
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26.01.2022 13:42 Відповісти
Лошадь которая блеет...
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26.01.2022 13:35 Відповісти
провокация в чем выражается?
что раша притолкала войска к нашей границе? или что навыдавала раша/паспортов на оккупированном бамбасе? или шо отжала Крым и заблокировала Азовское море для нашего судоходства? провокация Украины в чем??? в том что хотим чтоб оте***лась от нас... а раше все неймётся?
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26.01.2022 13:35 Відповісти
Мемориал Захерченко - шедевр монументального искусства.
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26.01.2022 13:36 Відповісти
В конце проговорилась лошадь. Да,удваивают усилия по сдерживанию лепрозория от нападения на Украину. Всё остальное ржание как обычно-аргентинская "мука".
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26.01.2022 13:36 Відповісти
где, возле каких их границ маневры
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26.01.2022 13:37 Відповісти
Проклятые америкосы так и провоцируют ,так и провоцируют.....просто спасу от них нету. Берут ,подлецы, и подталкивают Украину .... В то время когда мацковия задыхается от миролюбия, когда жириновские и скабздеевы ,симаньяны и курганяны охрипли от призывов к миру ; когда сам верховный ,не жалея здоровья соотечественников, тасует бронетехнику ,чтобы мир знал что ждет не согласных ...в этот момент коварные срывают усилия и подталкивают....
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26.01.2022 13:51 Відповісти
Идиот!!!
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26.01.2022 14:00 Відповісти
Це не Київський а чисто мокшанський режим у нас при владі. Про це всі уже давно знають
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26.01.2022 14:23 Відповісти
Китай подталкивают Россию к прямым провокациям против Украины, - Лавров
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26.01.2022 14:45 Відповісти
да-да, Лаврушка - до 18 февраля Запад таки подтолкнёт Украину..
запомни мои слова - я как Рихард Зорге рапортую тебе про День
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26.01.2022 14:48 Відповісти
Это каким же образом?
Поясните.
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26.01.2022 15:04 Відповісти
 
 