США підштовхують Україну до прямих провокацій проти Росії, - Лавров
США підштовхують Київ до прямих провокацій проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
"Достатньо подивитися на проведення все більш провокаційних військових маневрів поблизу наших кордонів, на втягування в НАТОвську орбіту київського режиму, постачання йому летальної зброї та її підштовхування до здійснення прямих провокацій проти РФ", - сказав глава МЗС РФ.
За словами Лаврова, США та їхні європейські союзники подвоюють зусилля щодо стримування Росії.
Топ коментарі
+42 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.01.2022 12:39 Посилання
+26 Aleks T #464436
показати весь коментар26.01.2022 12:39 Посилання
+21 Шрек Баблокат
показати весь коментар26.01.2022 12:42 Посилання
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Чому я не куля,чому не літаю.
В цих умовах таємно розробляти ядерну зброю? Пану б фантастичні оповідання писати.
а рАссия это маленькая страна, со всех сторон окружённая Украиной..
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, представителями Генштаба под руководством Валерия Герасимова, директором СВР Сергеем Нарышкиным. Обсуждались варианты начала военного конфликта и возможные даты. По итогам совещания пришли к мнению, что оптимальная дата начала реализации планов - 18 февраля этого года. Стоит обратить внимание, что приоритетная дата прозвучала, и была ПРЕДВАРИТЕЛЬНО согласована впервые, и произошло это вчера. Отметим, что на эту дату запланированы провокации, которые будут расцениваться как casus belli - повод для начала военного конфликта. Далее - ультиматум, условия которого выполнить невозможно и в ночь с 21 на 22 февраля - ракетный удар по военным объектам и военной инфраструктуре на территории Украины.
Планы и даты согласованы предварительно, потому что впереди, как минимум, ещё переговоры в разных форматах, а также поездка Путина в Китай и переговоры Си Цзиньпином. Окончательно утверждение планов и дат произойдёт не ранее чем за 72 часа.
Тревожные перспективы, раз уж этот нерешительный человек, Путин, всё же готов, пусть даже предварительно, согласовывать даты начала конфликта. О наземной операции речь пока не идёт.
Крымнаш - не обсуждали, в Крыму ВДРУГ как-то резко обнаружились зеленые человечки, уханьский вайрус не обсуждали, просто во всем мире вдруг как-то резко обнаружилась пандемия, а дата вторжение в Украину уже известна блохерам.
Так что тому блохеру пожелание: ПЕШИ ИСЧО.
Фамилию покойного- в студию. Если живой- не верю !!!
Бритты уже обос... в общем ошиблись. Они уже называли даты - католическое рождество 2021. И?
Наши говорили - конкретно Данилов - до конца января. Осталось несколько дней, убедишься.
Амеры - те поумнее, те не называют даты но говорят мол "скоро"...))
А вообще, ну такие вы бедняжнчеки несчастные, всё вас провоцируют и провоцируют. Ну в Крым залезли, то в донецкую и луганскую области - ну, прямо, недержание у вас какое-то, когда вас провоцируют. Не в силах сдержаться? За вторжение в Крым даже медали загодя наштамповали, такоя провокация!
Иди уже в конюшню, нюхни овса аргентинского, что-ли?)
Мемориал поражает высоким вкусом, не хватает лишь золотых цепей и малиновых пиНжаков.
что раша притолкала войска к нашей границе? или что навыдавала раша/паспортов на оккупированном бамбасе? или шо отжала Крым и заблокировала Азовское море для нашего судоходства? провокация Украины в чем??? в том что хотим чтоб оте***лась от нас... а раше все неймётся?
запомни мои слова - я как Рихард Зорге рапортую тебе про День
Поясните.