США подталкивают Украину к прямым провокациям против России, - Лавров

США подталкивают Киев к прямым провокациям против России.

Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в НАТОвскую орбиту киевского режима, поставку ему летального оружия и его подталкивание к совершению прямых провокаций против РФ", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, США и их европейские союзники удваивают усилия по сдерживанию России.

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