Запасів газу достатньо для того, щоб впевнено завершити опалювальний сезон. - Шмигаль

У підземних сховищах України зараз знаходиться понад 11,5 млрд кубометрів. Разом із власним видобутком цього буде абсолютно достатньо, аби впевнено завершити опалювальний сезон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Питання опалювального сезону. В жовтні 2021 деякі ЗМІ та політики пророкували, що ми замерзнемо впітьмі вже в листопаді, потім казали, що це буде в грудні. В січні розповідали, що Україна залишиться без вугілля і запасів газу у сховищах. Січень добігає кінця, ми можемо констатувати, що опалювальний сезон в умовах світової енергетичної кризи проходить стабільно. Ми не применшуємо тих викликів, які стоять перед нами, але ми розуміємо, як цим викликам протидіяти", - наголосив прем'єр.

"Запаси вугілля в Україні зросли, вже понад 800 тис. тонн. Від початку цього року державні шахти видобули на 17% вугілля більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ще понад 10 кораблів з вугіллям зарезервовано або вже пливуть в Україну. Стосовно газового питання, то у підземних сховищах зараз знаходиться понад 11,5 млрд кубометрів блакитного палива. Разом із власним видобутком цього буде абсолютно достатньо, аби так само впевнено завершити опалювальний сезон", - додав Шмигаль.

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