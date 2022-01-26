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Запасів газу достатньо для того, щоб впевнено завершити опалювальний сезон. - Шмигаль

Запасів газу достатньо для того, щоб впевнено завершити опалювальний сезон. - Шмигаль

У підземних сховищах України зараз знаходиться понад 11,5 млрд кубометрів. Разом із власним видобутком цього буде абсолютно достатньо, аби впевнено завершити опалювальний сезон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Питання опалювального сезону. В жовтні 2021 деякі ЗМІ та політики пророкували, що ми замерзнемо впітьмі вже в листопаді, потім казали, що це буде в грудні. В січні розповідали, що Україна залишиться без вугілля і запасів газу у сховищах. Січень добігає кінця, ми можемо констатувати, що опалювальний сезон в умовах світової енергетичної кризи проходить стабільно. Ми не применшуємо тих викликів, які стоять перед нами, але ми розуміємо, як цим викликам протидіяти", - наголосив прем'єр.

"Запаси вугілля в Україні зросли, вже понад 800 тис. тонн. Від початку цього року державні шахти видобули на 17% вугілля більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ще понад 10 кораблів з вугіллям зарезервовано або вже пливуть в Україну. Стосовно газового питання, то у підземних сховищах зараз знаходиться понад 11,5 млрд кубометрів блакитного палива. Разом із власним видобутком цього буде абсолютно достатньо, аби так само впевнено завершити опалювальний сезон", - додав Шмигаль.

Читайте: В України достатньо ресурсів для підтримки економіки в умовах загрози вторгнення РФ, - Шмигаль

Автор: 

газ (10479) опалювальний сезон (1752) Шмигаль Денис (4631)


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В роіські вугілля купуєте ?
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26.01.2022 13:33 Відповісти
... у лютому.
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26.01.2022 13:39 Відповісти
а в следующем году чем будем топить?
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26.01.2022 13:42 Відповісти
Вчора ж була новина про "дружню поміч з РБ"?
А якщо взяти що школи і внз переводять на дистанційку,а відключення називають чи то профілактикою,чи то плановим ремонтом то звісно все є.Слава Богу поки було всього пару днів по -10град,а решта в межах -2-5
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26.01.2022 13:45 Відповісти
А его в новом году уже искать будут! Ему все равно!
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26.01.2022 13:48 Відповісти
Что вы врете, такого низкого запаса газа в январе не было с 2015 года!
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26.01.2022 13:56 Відповісти
Вопрос в том, где возьмем 10 миллиардов кубов для сдедущего отопительного периода ? Для этого нужно 8-10 миллиардов долларов ? В кредит ?
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26.01.2022 13:57 Відповісти
Запасів газу достатньо для того, щоб впевнено завершити опалювальний сезон. - Шмигаль
Так і не зрозумів - вже можна починати радіти, чи трохи почекати?
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26.01.2022 14:07 Відповісти
«Опалювальний сезон закінчено» сказав Шмигаль 1 січня 2022 року.
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26.01.2022 16:07 Відповісти
 
 