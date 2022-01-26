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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарняна інфраструктура максимально готова до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль

Лікарняна інфраструктура максимально готова до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль

Нова хвиля COVID-19 не оминула Україну. Про це свідчать показники захворюваності — понад 20 тисяч нових випадків щодня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готувалися до цього. Наразі заповненість ліжок, виділених під COVID-19 в медзакладах, складає менш ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тисяч кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова", - запевняє він.

Шмигаль нагадав, що вже два регіони перейшли в "червону" зону. Це Івано-Франківська та Рівненська області, які мають одні з найменших показників вакцинації проти COVID-19.

"Щеплення від коронавірусу в рази зменшує шанси потрапити в лікарню під кисень, а тому вкотре закликаю всіх вакцинуватися, щоб захистити своє здоров’я", - додав прем'єр.

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Автор: 

карантин (18172) медицина (2132) Шмигаль Денис (4632) коронавірус (19923)


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Шмигаль, вылечи Верховную Раду сначала, которая из-за болезни депутатов до 15.02 не будет работать.
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26.01.2022 14:04 Відповісти
В лікарнях 93% - невакциновані
З кисневим намордником на голові - 98% невакциновані
Летальні випадки - 100% не вакциновані .
Ну а 98% вакцинованих переносять хворобу вдома , в легкій формі . Тож нормальним людям немає чого журитися .
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26.01.2022 14:04 Відповісти
Але треба на кожному рози на цьому акцентувати.
"Молодой человек, я за Вами несколько кварталов гналась, чтобы сказать Вам на сколько Вы мне безразличны".
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26.01.2022 14:14 Відповісти
джерело цієї суспільно надважливої інформації, я розраховую, ти надаси?
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26.01.2022 15:37 Відповісти
"Запомнітє етот твіт!" (с)

Скільки "хвиль" було? І до всіх вони були "максимально готові"... По їхнім же заявам... А потім виявлялося, що йой!.. То ліжок не вистачає, то з киснем проблеми, то мед. персоналу не вистачає....

Подивимось, яка ж халепа завадить цим "світовим чемпіонам по боротьбі з коронавірусом" тримати ситуацію під контролем цього разу...

"Я за нєго нє галасавал", вам ще заходить? "Па пріколу" ще пре? Впевненість в "хуже нє будєт" ще є? Від "хоть паржом" живіт ще не болить? Ну те що "смєтьом, єслі что-то пойдьот нє так" вам вже точно на хліб маститься?
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26.01.2022 14:34 Відповісти
А до війни готова?
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26.01.2022 14:34 Відповісти
Давненько этого Васька не было слышно
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26.01.2022 15:23 Відповісти
 
 