Лікарняна інфраструктура максимально готова до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль

Нова хвиля COVID-19 не оминула Україну. Про це свідчать показники захворюваності — понад 20 тисяч нових випадків щодня.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готувалися до цього. Наразі заповненість ліжок, виділених під COVID-19 в медзакладах, складає менш ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тисяч кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова", - запевняє він.



Шмигаль нагадав, що вже два регіони перейшли в "червону" зону. Це Івано-Франківська та Рівненська області, які мають одні з найменших показників вакцинації проти COVID-19.

"Щеплення від коронавірусу в рази зменшує шанси потрапити в лікарню під кисень, а тому вкотре закликаю всіх вакцинуватися, щоб захистити своє здоров’я", - додав прем'єр.

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