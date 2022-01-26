Лікарняна інфраструктура максимально готова до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль
Нова хвиля COVID-19 не оминула Україну. Про це свідчать показники захворюваності — понад 20 тисяч нових випадків щодня.
Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готувалися до цього. Наразі заповненість ліжок, виділених під COVID-19 в медзакладах, складає менш ніж 30%. Майже 100% ліжкомісць мають кисневу підтримку. Закуплено приблизно 15 тисяч кисневих концентраторів. Лікарняна інфраструктура максимально готова", - запевняє він.
Шмигаль нагадав, що вже два регіони перейшли в "червону" зону. Це Івано-Франківська та Рівненська області, які мають одні з найменших показників вакцинації проти COVID-19.
"Щеплення від коронавірусу в рази зменшує шанси потрапити в лікарню під кисень, а тому вкотре закликаю всіх вакцинуватися, щоб захистити своє здоров’я", - додав прем'єр.
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З кисневим намордником на голові - 98% невакциновані
Летальні випадки - 100% не вакциновані .
Ну а 98% вакцинованих переносять хворобу вдома , в легкій формі . Тож нормальним людям немає чого журитися .
"Молодой человек, я за Вами несколько кварталов гналась, чтобы сказать Вам на сколько Вы мне безразличны".
Скільки "хвиль" було? І до всіх вони були "максимально готові"... По їхнім же заявам... А потім виявлялося, що йой!.. То ліжок не вистачає, то з киснем проблеми, то мед. персоналу не вистачає....
Подивимось, яка ж халепа завадить цим "світовим чемпіонам по боротьбі з коронавірусом" тримати ситуацію під контролем цього разу...
"Я за нєго нє галасавал", вам ще заходить? "Па пріколу" ще пре? Впевненість в "хуже нє будєт" ще є? Від "хоть паржом" живіт ще не болить? Ну те що "смєтьом, єслі что-то пойдьот нє так" вам вже точно на хліб маститься?