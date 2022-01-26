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На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку, - МЗС

На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку, - МЗС

В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку. Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Станом на 13.00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває. Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", - йдетьсяв повідомленні.

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бійтеся і чекайте гіршого": вночі хакери атакували урядові сайти

Автор: 

кіберзлочин (810) МЗС (4158) сайт (274)


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просто карикатура 1939-го
ви теж на жінці бачите ukraine?

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26.01.2022 14:40 Відповісти
Сергей Нещадим@nevedimkahttps://twitter.com/nevedimka123/status/1486305078734725121 51 мин

Час добрих новин. Особливо для путінської воєнщини. Черговий (вже дев'ятий) британський військово-транспортний літак С-17А прибув до України
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26.01.2022 14:41 Відповісти
кацапи атакують і тиснуть по усім фронтам,ці всі замінування шкіл,всі ці кібер атаки це все робота ФСБ,для розхитування ситуації в середині країни,І НАЖАЛЬ вони вже не заспокояться,до поки не получать по своїх гнилих зубах..це війна на знищення,поки існує роССія спокою в Україні не буде,і з цим потрібно щось робити,але нажаль не з цією владою,єдина людина якій можна довіряти у владі то це Кулеба,єдиний хто поки бореться (і досить успішно) на всіх фронтах геополітичних війн..потрібно об'єднуватись і дати ляща кацапским оркам!!!
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26.01.2022 14:54 Відповісти
тільки з цієї новини дізнався що існує такий. зайшов подивився . норм зроблено. от тільки за яку суму ?
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26.01.2022 15:29 Відповісти
 
 