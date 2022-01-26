На офіційний сайт України Ukraine.ua було здійснено кібератаку, - МЗС

В ніч на 26 січня на офіційний сайт України Ukraine.ua здійснено кібератаку. Внаслідок атаки сайт протягом кількох годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Станом на 13.00 доступ до сайту відновлено, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває. Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", - йдетьсяв повідомленні.

Офіційний сайт України Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну — креативну, динамічну, інноваційну, країну різноманіття та чаруючої природи, країну свободи та гідності, у якій тисячолітня історія та культура доповнені амбітним баченням майбутнього.

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