За добу російські війська не порушували режиму тиші, - штаб ООС

У середу, 26 січня, російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прессцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Пищевика, - штаб ООС