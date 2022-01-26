УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12726 відвідувачів онлайн
Новини Війна
469 6

За добу російські війська не порушували режиму тиші, - штаб ООС

За добу російські війська не порушували режиму тиші, - штаб ООС

У середу, 26 січня, російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прессцентр штабу ООС.

"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів відкривали вогонь та скинули ВОГ-17 поблизу Пищевика, - штаб ООС

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждуть капітуляції.
показати весь коментар
26.01.2022 17:24 Відповісти
дуже щось тихо останні дні, не к добру
показати весь коментар
26.01.2022 17:26 Відповісти
точняк. вони завжди роблять все навпаки...
показати весь коментар
26.01.2022 17:35 Відповісти
Да каждый день говорите что не нарушали режим тишины. Откуда же тогда каждый день раненные?
показати весь коментар
26.01.2022 17:37 Відповісти
Какие хорошие у ЗЕ братушки. Не нарушают ничего.
показати весь коментар
26.01.2022 18:43 Відповісти
може вимерли
показати весь коментар
26.01.2022 18:49 Відповісти
 
 