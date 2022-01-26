За добу російські війська не порушували режиму тиші, - штаб ООС
У середу, 26 січня, російські окупаційні війська на Донбасі не порушували режиму тиші, українські військовослужбовці не постраждали. З початку поточної доби порушень не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на прессцентр штабу ООС.
"З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушення режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
У штабі повідомили, що військові продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної російської агресії.
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Оксана Стецьків
показати весь коментар26.01.2022 17:24 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dmytro #501512
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Amen Amen #462705
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Olexandr Shevchenko #501226
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