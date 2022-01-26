США вивчають можливості додаткової підтримки економіки України, - Блінкен

США вивчають можливості додаткової підтримки економіки України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США .

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом.

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