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США вивчають можливості додаткової підтримки економіки України, - Блінкен
США вивчають можливості додаткової підтримки економіки України.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США .
Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом.
Топ коментарі
+12 olele
показати весь коментар26.01.2022 23:57 Посилання
+7 Неоновая Вывеска
показати весь коментар27.01.2022 00:13 Посилання
+6 Николай Петров #500125
показати весь коментар27.01.2022 00:01 Посилання
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На дипломатичній мові Зелений вже списаний матеріал, з ним всьо ясно!
Американці в шоці, які дегенерати при владі в Україні!
Це для України буде дешевше і дієвіше!
Тоді нетреба буде нам стільки долярів!