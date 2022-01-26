УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7650 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 839 13

США вивчають можливості додаткової підтримки економіки України, - Блінкен

блінкен

США вивчають можливості додаткової підтримки економіки України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо, що ця криза впливає на економіку та фінансову систему України. І так само, як ми зміцнюємо безпеку України, ми також вивчаємо можливості підтримки її економіки, додатково до значної підтримки, яку ми вже надаємо. Наші європейські партнери та союзники роблять те саме", - сказав Блінкен на брифінгу у Державному департаменті США .

Він додав, що матиме можливість обговорити це питання з Конгресом.

Також читайте: Жодні варіанти санкцій проти РФ у разі нападу на Україну не виключаються - Блінкен

Автор: 

США (23310) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
26.01.2022 23:57
+7
Фактически они делают работу, которую должно делать наше правительство! Зелёная плесень! Вы где? А они на карантине. Кстати, где опять делось ЗЕчмо?
показати весь коментар
27.01.2022 00:13
+6
Можна, але тільки в комплекті з бухгалтерами-охоронцями. А то "укатають в асфальт"
показати весь коментар
27.01.2022 00:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці! Так про Україну ніхто ще не піклувався! Браво!
показати весь коментар
26.01.2022 23:57 Відповісти
Фактически они делают работу, которую должно делать наше правительство! Зелёная плесень! Вы где? А они на карантине. Кстати, где опять делось ЗЕчмо?
показати весь коментар
27.01.2022 00:13 Відповісти
Походу в ЗеЧма залишилась одна дорога... На Ростов, якщо встигне...
На дипломатичній мові Зелений вже списаний матеріал, з ним всьо ясно!
Американці в шоці, які дегенерати при владі в Україні!
показати весь коментар
27.01.2022 00:17 Відповісти
Эти дегенераты успеют ещё наделать много бед, пока мы соберёмся вышвырнуть их из ОПы и ВР
показати весь коментар
27.01.2022 08:26 Відповісти
показати весь коментар
26.01.2022 23:57 Відповісти
Я вже себе починаю відчувати галицько - бандерівським англосаксом!
показати весь коментар
27.01.2022 00:00 Відповісти
Можна, але тільки в комплекті з бухгалтерами-охоронцями. А то "укатають в асфальт"
показати весь коментар
27.01.2022 00:01 Відповісти
Пришліть будь ласка американських суддів і конгресменів ( депутатів ) !
Це для України буде дешевше і дієвіше!
Тоді нетреба буде нам стільки долярів!
показати весь коментар
27.01.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 00:07 Відповісти
Народ України вимагає на 10 років прислати з США американських суддів, прокурорів і конгресменів!!! Дати їм достойні зарплати і пільги, які є у наших дегенератів і на 10 років повноту влади!!!
показати весь коментар
27.01.2022 00:33 Відповісти
Допомога - лєндлиз . наприклад - сільхозтехніка( комбайни) , обладнання для воєнних заводов ( патронного) , дешеві легко авто для сільського населення і т п
показати весь коментар
27.01.2022 02:18 Відповісти
пунк первый: убрать буратино с бабушкой.. .а потом уже можно действовать
показати весь коментар
27.01.2022 08:34 Відповісти
Шановний пан Блінкен! Чому б Вам не домогтися від Росії письмої відповіді на головне питання, чи буде вона порушувати українські кордони своїми військами? Вони ж так ******* отримувати письмові відповіді!! Хай і самі напишуть для повної ясності. А то може вони не вміють писати?
показати весь коментар
31.01.2022 22:43 Відповісти
 
 