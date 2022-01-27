Кількість обстрілів на Донбасі знизилася на 75%, - Україна в ТКГ

Дотримання сторонами конфлікту на Донбасі заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Про це повідомили в Українській делегації в Тристоронній контактній групі за підсумками першого поточного року засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"За підсумками роботи Робочої групи з безпеки та ТКГ посол (ОБСЄ. – Ред.) Кіннунен відзначив позитивний ефект, досягнутий у результаті підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20. Завдяки цьому загальна кількість , зафіксоване СММ ОБСЄ, знизилося майже на 75%", - зазначено у повідомленні Української делегації у ТКГ.

Проте, як повідомляється, повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

Читайте: Посольство США радить американцям поїхати з України

У зв'язку з цим було продовжено консультації щодо розробки доповнень щодо посилення заходів режиму припинення вогню до домовленостей 22.07.20. Також приділено увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині протимінної діяльності.