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Кількість обстрілів на Донбасі знизилася на 75%, - Україна в ТКГ

война

Дотримання сторонами конфлікту на Донбасі заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%.

Про це повідомили в Українській делегації в Тристоронній контактній групі за підсумками першого поточного року засідання, інформує Цензор.НЕТ.

"За підсумками роботи Робочої групи з безпеки та ТКГ посол (ОБСЄ. – Ред.) Кіннунен відзначив позитивний ефект, досягнутий у результаті підтвердження учасниками консультацій 22 грудня 2021 року рішучості у дотриманні заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20. Завдяки цьому загальна кількість , зафіксоване СММ ОБСЄ, знизилося майже на 75%", - зазначено у повідомленні Української делегації у ТКГ.

Проте, як повідомляється, повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.

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У зв'язку з цим було продовжено консультації щодо розробки доповнень щодо посилення заходів режиму припинення вогню до домовленостей 22.07.20. Також приділено увагу необхідності практичної імплементації підсумків Паризького саміту 2019 року в частині протимінної діяльності.

Автор: 

обстріл (29006) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827)


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Да вобще лепота. Братушки ЗЕ такие классные.
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27.01.2022 00:52 Відповісти
шо, неужели уже и законопроекты по легализации ордылы и совместному противостоянию "американским психологическим операциям" готовы?
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27.01.2022 02:35 Відповісти
Щось пообіцяли!
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27.01.2022 06:33 Відповісти
Мать пообещали капитуляцию
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27.01.2022 08:23 Відповісти
Не верные цифры , на 74,9595%
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27.01.2022 10:00 Відповісти
 
 