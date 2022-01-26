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Посольство США радить американцям поїхати з України

сша

Загроза вторгнення російських військ посилюється й може погіршитися без попередження, вважають у посольстві.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - зазначено у повідомленні.

У посольстві зазначили, що полетіти з України можна багатьма комерційними рейсами. Громадяни США, які не можуть дозволити собі придбати квиток, можуть розраховувати на допомогу посольства.

Читайте: США передали РФ оцінку російських пропозицій щодо безпеки і американські ідеї та побоювання, - Блінкен

Всіх американців, які перебувають в Україні, також просять заповнити онлайн-форму для зв’язку.

Посольство продовжує свою роботу.

Автор: 

посольство (947) США (23303)


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Топ коментарі
+52
комент убив
Единственное, что в Снежане было украинского - это член Антона Мухарского.
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26.01.2022 21:09
+30
Відосікі не переконали? Дивно...
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26.01.2022 20:55
+25
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26.01.2022 21:26
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Відосікі не переконали? Дивно...
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26.01.2022 20:55 Відповісти
всё в классической канве "поднятия ставок"!
последним шагом в этом блефе будут марш броски кацапов с унылыми мордами к границе с Украиной
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26.01.2022 21:11 Відповісти
хорошо бы марш бросок "шагом марш назад на дальний восрок"
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26.01.2022 21:16 Відповісти
В гробиках
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26.01.2022 21:21 Відповісти
Highlander Freeman@highlander_free

https://twitter.com/highlander_free/status/1486367259970916355 3 ч



72% американців виступають за збільшення військової допомоги Україні - опитування The Washington Post
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26.01.2022 21:37 Відповісти
гонор зашкалює...
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26.01.2022 20:58 Відповісти
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26.01.2022 21:00 Відповісти
А что, реально поддержала? Каким таким образом?
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26.01.2022 21:02 Відповісти
Українська телеведуча публічно підтримала *****

https://www.facebook.com/snezhana.egorova.9/posts/2432867300182257 https://www.facebook.com/snezhana.egorova.9/posts/2432867300182257

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26.01.2022 21:06 Відповісти
комент убив
Единственное, что в Снежане было украинского - это член Антона Мухарского.
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26.01.2022 21:09 Відповісти
🤣
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26.01.2022 21:36 Відповісти
оральним

(запитання було б ліпшим так: "...Каким таким органом?.."
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26.01.2022 21:07 Відповісти
поддержала неестественным образом, в извращенной форме, как и любая промоскальская бл@дь...
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26.01.2022 21:36 Відповісти
путину поддержала..шоб нэ гнувся...
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26.01.2022 21:03 Відповісти
Петька на фото 100% маланець чи дурник
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26.01.2022 21:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EIXctSrNxWA КОЗАЦЬКИЙ МАРШ
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26.01.2022 21:03 Відповісти
Наші депутати теж втікають
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26.01.2022 21:05 Відповісти
Точно такою ватагою будуть тікати депутати і можновладці, після того, як заженуть в котли людей.
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26.01.2022 21:20 Відповісти
Мордовских не людей?
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26.01.2022 21:23 Відповісти
Я більше переживаю за українців, в тому числі і за себе. Ви ж не думаєте, що в разі вторгнення ви так далі і будете строчити патріотичні комменти на цензорі, а воїнів знову нагребуть на заводах?
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26.01.2022 22:00 Відповісти
Переживаю, это на каком языке? По-украински не так, переводчик не сменил?
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26.01.2022 23:17 Відповісти
Дві години роздумів, і це все що ти спромігся? Дoїбaтиcя до хохла, за те що він на рідній мові пише?
Держи, преисполняйся, надеюсь так понятнее - https://uk.wikipedia.org/wiki/Переживання_(психологія)
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26.01.2022 23:51 Відповісти
сцуки урода уже сегодня начали бежать с семьями...
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26.01.2022 21:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY Марш Нової Армії
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26.01.2022 21:05 Відповісти
в госдуру подали законопроект про визнання лнрднр.наступний крок анексія ордло 20.02.2022.анексія Криму з 20.02.2014.
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26.01.2022 21:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI Никогда мы не будем братьями (песня Анастасии Дмитрук)
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26.01.2022 21:09 Відповісти
Останутся снова добровольцы, волонтеры и армия. Депутаты уже начали убегать. Клоун думаю за ними потянется...
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26.01.2022 21:10 Відповісти
депутатов назад не пускать.
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26.01.2022 21:18 Відповісти
зе подарить вертолет - и на острова, безвозвратно
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26.01.2022 21:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lDN76h4-HRM Kozak System - Подай Зброю
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26.01.2022 21:17 Відповісти
Для серьезной войны с нами у ***** мало войск в Бульбашеевке , по тому скорее всего ***** планирует провернуть грузинский сценарий , по второму разу. То есть вклиниться на нашу территорию в направлении Киева , пройдя в глубь Украины километров на 100 , а дальше прибежит главный жабоед и будет под прикрытием раша артиллерии заставлять принять минск кацапского разлива .Учитывая , что Осел идиот и сцыкло , а 73% идиотов под кацапскими обстрелами , будут согласны на что угодно лишь бы не было войны , то план ***** может и сработать.
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26.01.2022 21:17 Відповісти
мир сейчас уже совсем другой, не такой как был в 2008 году!
уже подготовленны санкции, завезено оружие!
но в части сцыкливого осла - может и сработать
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26.01.2022 22:03 Відповісти
Так отож .Это реально даже не слабое звено в обороне , а конкретно кацапский крот.
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27.01.2022 02:54 Відповісти
от беларуси до Киева и есть почти сто, чуть больше
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26.01.2022 21:20 Відповісти
Краще дати бій і задушити гадину ціною руйнувань, потім відбудуємо.
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26.01.2022 21:30 Відповісти
пока мир не поламает ядерные московские ракеты - ничего не поможет.
это жало на до удалить любыми путями.
собрать цру с моссадами и прочили ми6,

купить за милл 100 Ь остров в теплом море десяток нужных генералов и инженеров.
и поламать нафиг те бомбы
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26.01.2022 21:35 Відповісти
Не дивилися фільм "Заборонена зона". Подивіться, буде цікаво
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26.01.2022 21:49 Відповісти
> ціною руйнувань
там вообще-то люди еще будут. ты ж не думаешь, что их кто-то будет эвакуировать? а их не будут
пример того, как будет, и что ждет беженцев мы видим на примере ордло
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26.01.2022 22:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sEOpKQY04Eg Морській піхоті України
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26.01.2022 21:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0TavcGXYT4E Христина Панасюк Я прикрию ...
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26.01.2022 21:24 Відповісти
Сначала вынудили отдать оружие, и не только атомное. А потом советуют уехать. Ну, бывает.
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26.01.2022 21:26 Відповісти
Зачем так запугивать бедных украинцев. Даже украинские эксперты утверждают что для захвата войск недостаточно. А непосредственно у границ так мало, что и маленькие городки захватывать будет проблемно.
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26.01.2022 21:26 Відповісти
никто не запугивает украинцев.
мир нежно предупреждает москву, что лезть на чужую грядку не хорошо.

Хельсинский акт мсоква подписала? о нерушимости границ.
будте добры, или живите в соответствии с этой подписанной бумажкой, или забудте про покой, дарагие масквичи
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26.01.2022 21:41 Відповісти
Нерушимость украинских границ давно нарушили и ничего не произошло. А теперь боятся еще больше опозориться. Если человек много кричит - значит он не готов драться, вы как мужчина это наверно хорошо знаете.
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26.01.2022 21:48 Відповісти
да, как-бы никто и не кричит
кроме, правда, лаврова
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26.01.2022 21:51 Відповісти
Очевидно что не опозориться они боятся, это слишком глупо. Для нас причина обозначена - скопления войск РФ (куча вопросов почему не было такой реакции с 2014, но это другое). Истинные планы в головах добрых дядь мы знать точно не можем.
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27.01.2022 11:33 Відповісти
как предупреждения москве связано с призывом покидать Украину?
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27.01.2022 14:54 Відповісти
предупреждение было нежным.
призыва не было. была рекомендация.
предупреждение будет менее нежным в свое время.
не все сразу.
куда спешить?
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27.01.2022 16:07 Відповісти
представь себе, как выглядит захват маленького городка. это в крупных городах какая-то самооборона из месных мачо случилась. из тех, у кого гармонов много и бабок.
а в мелких обычный люд. которому работать надо, и вся эта самооборона слишком дорого. купить разрешение на гладкоствол раньше было 200, щас не в курсе, пусть 300.

но я не об этом. ок, танки пересекли границу. вошли в городок. им никто не оказал сопротивления. по выше описанным причинам. что дальше? как их оттуда выбить, если по сути весь городок мирных жителей это заложники?
в великую отечественную артиллерия бы сравняла город с землей.
и с чужими и со своими.
но времена уже не те. нельзя так больше.
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27.01.2022 03:00 Відповісти
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26.01.2022 21:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bhkNqGX3kpc Мій Лицарський Хрест. Донецький Аеропорт.
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26.01.2022 21:33 Відповісти
Не нужно быть ясновидящим, чтобы предугадать ситуацию в стране в случае вторжения: зе-чмо вместе со своим моноскотом на чартерах будут драпать из Украины с чемоданами набитыми деньгами. Неужели, кто-то думал, что эти ****** будут сидеть в окопах или выносить раненных. Они дорвались до власти в Украине с одной целью - грабить лохов, которые их избрали и точно не жертвовать собой ради всеобщего блага.
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26.01.2022 21:34 Відповісти
пусть драпает! а то его кацапы возьмут в заложники, а у нас не найдется лишнего бензина скинутся ему на "выкуп"
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26.01.2022 22:06 Відповісти
А ті, хто в москотостані, що? нехай уявляють себе в безпеці? )
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26.01.2022 23:07 Відповісти
..., ну, что? Моно вслед добавить - Янки гоу хоум
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27.01.2022 04:58 Відповісти
шо совсем кукареку....
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27.01.2022 08:55 Відповісти
Чемодан. Вокзал. Нью-Йорк
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27.01.2022 13:43 Відповісти
 
 