Посольство США радить американцям поїхати з України

Загроза вторгнення російських військ посилюється й може погіршитися без попередження, вважають у посольстві.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті посольства США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження. Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт", - зазначено у повідомленні.

У посольстві зазначили, що полетіти з України можна багатьма комерційними рейсами. Громадяни США, які не можуть дозволити собі придбати квиток, можуть розраховувати на допомогу посольства.

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Всіх американців, які перебувають в Україні, також просять заповнити онлайн-форму для зв’язку.

Посольство продовжує свою роботу.