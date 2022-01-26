Посольство США советует американцам уехать из Украины

Угроза вторжения русских войск усиливается и может ухудшиться без предупреждения, считают в посольстве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без уведомления. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что улететь из Украины можно многими коммерческими рейсами. Граждане США, которые не могут позволить себе купить билет, могут рассчитывать на помощь посольства.

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Всех находящихся в Украине американцев также просят заполнить онлайн-форму для связи.

Посольство продолжает свою работу.