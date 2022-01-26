Посольство США советует американцам уехать из Украины
Угроза вторжения русских войск усиливается и может ухудшиться без предупреждения, считают в посольстве.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с безопасностью в Украине остается непредсказуемой из-за усиления угрозы российских военных действий и может ухудшаться без уведомления. Посольство США призывает граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческий или другой частный транспорт", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что улететь из Украины можно многими коммерческими рейсами. Граждане США, которые не могут позволить себе купить билет, могут рассчитывать на помощь посольства.
Всех находящихся в Украине американцев также просят заполнить онлайн-форму для связи.
Посольство продолжает свою работу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
последним шагом в этом блефе будут марш броски кацапов с унылыми мордами к границе с Украиной
https://twitter.com/highlander_free/status/1486367259970916355 3 ч
72% американців виступають за збільшення військової допомоги Україні - опитування The Washington Post
https://www.facebook.com/snezhana.egorova.9/posts/2432867300182257 https://www.facebook.com/snezhana.egorova.9/posts/2432867300182257
Единственное, что в Снежане было украинского - это член Антона Мухарского.
(запитання було б ліпшим так: "...Каким таким органом?.."
Держи, преисполняйся, надеюсь так понятнее - https://uk.wikipedia.org/wiki/Переживання_(психологія)
уже подготовленны санкции, завезено оружие!
но в части сцыкливого осла - может и сработать
это жало на до удалить любыми путями.
собрать цру с моссадами и прочили ми6,
купить за милл 100 Ь остров в теплом море десяток нужных генералов и инженеров.
и поламать нафиг те бомбы
там вообще-то люди еще будут. ты ж не думаешь, что их кто-то будет эвакуировать? а их не будут
пример того, как будет, и что ждет беженцев мы видим на примере ордло
мир нежно предупреждает москву, что лезть на чужую грядку не хорошо.
Хельсинский акт мсоква подписала? о нерушимости границ.
будте добры, или живите в соответствии с этой подписанной бумажкой, или забудте про покой, дарагие масквичи
кроме, правда, лаврова
призыва не было. была рекомендация.
предупреждение будет менее нежным в свое время.
не все сразу.
куда спешить?
а в мелких обычный люд. которому работать надо, и вся эта самооборона слишком дорого. купить разрешение на гладкоствол раньше было 200, щас не в курсе, пусть 300.
но я не об этом. ок, танки пересекли границу. вошли в городок. им никто не оказал сопротивления. по выше описанным причинам. что дальше? как их оттуда выбить, если по сути весь городок мирных жителей это заложники?
в великую отечественную артиллерия бы сравняла город с землей.
и с чужими и со своими.
но времена уже не те. нельзя так больше.