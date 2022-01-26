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Новости Война
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Большинство дипломатов США в Киеве остаются на рабочих местах.

Большинство дипломатов США в Киеве остаются на рабочих местах.

Большинство дипломатического персонала посольства США в Киеве остаются на рабочих местах, не используя возможность санкционированного Госдепом добровольного отъезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Твиттер корреспондентки американского телеканала CNN Наташи Бертран, освещающей в Белом доме вопросы, связанные с нацбезопасностью США.

"Как сообщил CNN во вторник осведомленный источник, подавляющее большинство американского персонала в посольстве США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и ​​не используют возможность отъезда по собственному желанию. Членам семей все же приказано уехать", - написала корреспондентка.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Твиттере отреагировал на пост журналистки и выразил американским дипломатам благодарность за такое проявление поддержки.

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"Благодарю вас, дорогие американские друзья. Мы очень ценим ваш выбор остаться и поддержать нас, несмотря на то, что вам пришлось расстаться со своими близкими. Такое проявление поддержки много говорит о связях между США и Украиной", - пишет Ермак.

Как ранее стало известно, 24 января США начали сокращение персонала своего посольства в Украине из-за угроз от РФ.

Автор: 

посольство (1084) США (27043) эвакуация (2093) дипломаты (639)


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гей, піар-менеджери постсовєцкого разліва:

"переважна" - і означає "більшість"

не повторюйте цей плеоназм-конструкт з методичок вчк-гпу-кгб
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26.01.2022 15:41 Ответить
Большинство может быть разным, 51 из 100, и 99 из 100 это большинство в обоих случаях, но большинство разное по сути.
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26.01.2022 15:45 Ответить
бовдур, не плутай вагу з підрахунком
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26.01.2022 15:46 Ответить
Выезжающие члены семей - это правильно. И основной костяк дипслужбы остается, это правильно и обоснованно. В этом случае дипломатическая связь со странами не разрывается. Сейчас от параши можно всего ожидать.
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26.01.2022 16:04 Ответить
Нема переважної більшості: є, або просто більшість або переважна кількість.
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26.01.2022 16:53 Ответить
 
 