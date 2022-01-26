Большинство дипломатов США в Киеве остаются на рабочих местах.

Большинство дипломатического персонала посольства США в Киеве остаются на рабочих местах, не используя возможность санкционированного Госдепом добровольного отъезда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Твиттер корреспондентки американского телеканала CNN Наташи Бертран, освещающей в Белом доме вопросы, связанные с нацбезопасностью США.

"Как сообщил CNN во вторник осведомленный источник, подавляющее большинство американского персонала в посольстве США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и ​​не используют возможность отъезда по собственному желанию. Членам семей все же приказано уехать", - написала корреспондентка.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Твиттере отреагировал на пост журналистки и выразил американским дипломатам благодарность за такое проявление поддержки.

Также читайте: Канада начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

"Благодарю вас, дорогие американские друзья. Мы очень ценим ваш выбор остаться и поддержать нас, несмотря на то, что вам пришлось расстаться со своими близкими. Такое проявление поддержки много говорит о связях между США и Украиной", - пишет Ермак.

Как ранее стало известно, 24 января США начали сокращение персонала своего посольства в Украине из-за угроз от РФ.