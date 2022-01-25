Канада начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Из-за роста угрозы нового вторжения со стороны РФ власти Канады начали эвакуацию членов семей дипломатов из Киева и призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за угроз со стороны России и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится на правительственном портале Канады.

Также стало известно, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за угроз нападения со стороны РФ.

В правительстве призывают канадцев избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что Великобритания уже эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.

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