Канада начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину
Из-за роста угрозы нового вторжения со стороны РФ власти Канады начали эвакуацию членов семей дипломатов из Киева и призвали своих граждан покинуть территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за угроз со стороны России и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится на правительственном портале Канады.
Также стало известно, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за угроз нападения со стороны РФ.
В правительстве призывают канадцев избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
Ранее стало известно, что Великобритания уже эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
цього не буде.
самі обрали тупого совкодрочера, самі відмовляємось усвідомити небезпеку повномаштабного вторгнення, самі повторюємо за кацапами про "братній народ"... самі собі риємо ями.
й якщо є небезпека існуванню країни, то маємо ту Україну виборювати зі зброєю саме ми - українці, а не американці, французи чи німці, що не так?
И весь их автотранспорт, особенно, джипы.
И изюминка на торте - содрать с них военный сбор !
Я себе про це питаю ще з 2019.
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, несите
Народам мира наш привет
меняют запчасти в машине по регламенту, и не ждут,
пока они сломаются, и приведут к ещё большим тратам.
Перебдеть всегда дешевле, чем недобдеть и получить сочный клевок
жареного петуха.
И надо помнить, что это их решение и не наше собачье дело.
Загрози війни немає взагалі - і тривожні валізи готують лише панікери та дурні.
военной техникой и снаряжением.