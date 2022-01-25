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Новости Война
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Канада начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Канада начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Из-за роста угрозы нового вторжения со стороны РФ власти Канады начали эвакуацию членов семей дипломатов из Киева и призвали своих граждан покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".

"Избегайте несущественных поездок в Украину из-за угроз со стороны России и наращивания военного присутствия в стране и вокруг нее. Если вы находитесь в Украине, вам следует оценить, является ли ваше присутствие необходимым", - говорится на правительственном портале Канады.

Также стало известно, что власти Канады приказали семьям дипломатического персонала покинуть Украину из-за угроз нападения со стороны РФ.

В правительстве призывают канадцев избегать любых поездок в оккупированный Россией Крым и на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее стало известно, что Великобритания уже эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нидерландским дипломатам при желании разрешили уехать из Украины, - глава МИД страны Гукстра

Канада (2097) эвакуация (2095) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+15
Это конечно их право,судить их смысла нет абсолютно,мне лично бежать некуда,здесь могилы моего отца и деда,воевавшего с немцами и умершего от ран в 1980-м и я умру на своей земле,но постараюсь отправить в пекло как можно больше козлорылого дерьма.
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25.01.2022 16:57
+9
Фарс какой-то со всей этой истерией на Западе относительно опасности в Украине. Мало того что через 8 лет войны ВДРУГ заметили что паРаша это угроза. Теперь ещё и театрально изображают страх от неминуемого катаклизма в Украине. Не знаю кому на Западе нужет этот спектакль, но возможно это один из видов массового спама наряду с "белым расизмом", "глобальным потеплением" и "Ковидом"...
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25.01.2022 17:06
+8
"Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною"
Я себе про це питаю ще з 2019.
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25.01.2022 16:55
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Я думаю, что на РНБО нужно срочно наложить санкции на членов семей западных дипломатов и запретить им выезд из страны до 23года!
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25.01.2022 16:53 Ответить
хочеться аби замість нас із вами воювали інші?
цього не буде.
самі обрали тупого совкодрочера, самі відмовляємось усвідомити небезпеку повномаштабного вторгнення, самі повторюємо за кацапами про "братній народ"... самі собі риємо ями.
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25.01.2022 17:01 Ответить
Хто самі? Я не вибирав Зе, чому ми повинні страждати?
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25.01.2022 19:17 Ответить
і я не обирав. що це змінює? сьогодні воно очолює країну.
й якщо є небезпека існуванню країни, то маємо ту Україну виборювати зі зброєю саме ми - українці, а не американці, французи чи німці, що не так?
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26.01.2022 08:44 Ответить
Семьи дипломатов надо поставить на учёт в военкомате - ты об этом ?
И весь их автотранспорт, особенно, джипы.
И изюминка на торте - содрать с них военный сбор !
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25.01.2022 17:11 Ответить
Дивують лайки. Пропонуєте брати в заручники іноземних громадян , тим більше з країн союзників.
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25.01.2022 17:35 Ответить
Николай, ты знаешь, что-такое стеб?
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25.01.2022 17:41 Ответить
"Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною"
Я себе про це питаю ще з 2019.
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25.01.2022 16:55 Ответить
Это конечно их право,судить их смысла нет абсолютно,мне лично бежать некуда,здесь могилы моего отца и деда,воевавшего с немцами и умершего от ран в 1980-м и я умру на своей земле,но постараюсь отправить в пекло как можно больше козлорылого дерьма.
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25.01.2022 16:57 Ответить
Поддерживаю. Чему быть, того не миновать. Наше преимущество перед иванами в сумасшедшей мотивации. Мы будем воевать за семьи и за Родину, а за что будет воевать иго, вопрос...
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25.01.2022 17:22 Ответить
Летите, голуби, летите,
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, несите
Народам мира наш привет
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25.01.2022 17:01 Ответить
влада повинна дати зброю народу щоб кожний населений пункт став сталінградом для кацапофашистів
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25.01.2022 17:04 Ответить
размечтался - влада как огня боится безоружного народа - представь что с ними станет при народе вооруженном
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25.01.2022 17:10 Ответить
Зараз,дадуть вони тобі зброю.Будешь довго чекати.Вони патріотів бояться більше,ніж путлєровських вояків.
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25.01.2022 19:23 Ответить
Фарс какой-то со всей этой истерией на Западе относительно опасности в Украине. Мало того что через 8 лет войны ВДРУГ заметили что паРаша это угроза. Теперь ещё и театрально изображают страх от неминуемого катаклизма в Украине. Не знаю кому на Западе нужет этот спектакль, но возможно это один из видов массового спама наряду с "белым расизмом", "глобальным потеплением" и "Ковидом"...
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25.01.2022 17:06 Ответить
Потепление не трожь, глобальные изменения климата реальность, котрую даже дети замечают. А аы повелись на тонкую, но лживую коммуникацию кацапов, они ненавидят все это, так как Газпром и Роснефть в авангарде згрязнителей планеты. Все их аргументы Википедия мгновено опровергнет, даже русскоязычная и и подтертая.
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25.01.2022 17:15 Ответить
Западные люди вообще странные:
меняют запчасти в машине по регламенту, и не ждут,
пока они сломаются, и приведут к ещё большим тратам.
Перебдеть всегда дешевле, чем недобдеть и получить сочный клевок
жареного петуха.
И надо помнить, что это их решение и не наше собачье дело.
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25.01.2022 17:18 Ответить
Є версія щодо підняття рейтингу "животворящого".
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26.01.2022 01:09 Ответить
Вони ідіоти?- хіба вони не слухали останнього засідання РНБО?
Загрози війни немає взагалі - і тривожні валізи готують лише панікери та дурні.
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25.01.2022 17:06 Ответить
Та забирайте нас всех уже к себе! Мы не возражаем.
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25.01.2022 17:07 Ответить
Пацаны, скажите, что выпустите дипломатов только в обмен на комплексы ПВО. А до тех пор все посольства на яндекс-картах будут обозначены специальным значком "прицел красного цвета". А посольство германии - "прицел красного цвета в квадратике".
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25.01.2022 17:13 Ответить
Кулебу на х ...! Хай Зелений Змий порядок наведет)
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25.01.2022 17:17 Ответить
В местах, где безраздельно правит кокс, зэлэному змию делать нечего...
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25.01.2022 17:18 Ответить
бздуны!
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25.01.2022 17:19 Ответить
Вот так ДРУЗИ, смаженым запахло и УТИКАТЬ. Не верят в наши силы, а напрасно.
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25.01.2022 17:26 Ответить
Канада - наши безусловные ДРУЗИ: они уже поддержали Украину
военной техникой и снаряжением.
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25.01.2022 17:30 Ответить
Это конечно похвально, нам оно нужнее чем им, вот и делятся.
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25.01.2022 17:55 Ответить
не ДРУЗИ а ШТАЗИ ))
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25.01.2022 19:22 Ответить
Да пох. Считают нужным-пожалуйста.
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25.01.2022 17:31 Ответить
Панікери . З вас ржуть решта посольств 49ти країн в Україні . Не соромно бути такими сцикунами ?
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25.01.2022 20:04 Ответить
 
 