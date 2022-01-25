Канада почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну
Через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ, влада Канади розпочала евакуацію членів сімей дипломатів із Києва та закликала своїх громадян покинути територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".
"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться на урядовому порталі Канади.
Також стало відомо, що влада Канади наказала сім'ям дипломатичного персоналу залишити Україну через загрози нападу з боку РФ.
В уряді закликають канадців уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
Нагадуємо, що Австралія та Велика Британія вже евакуюють частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.
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цього не буде.
самі обрали тупого совкодрочера, самі відмовляємось усвідомити небезпеку повномаштабного вторгнення, самі повторюємо за кацапами про "братній народ"... самі собі риємо ями.
й якщо є небезпека існуванню країни, то маємо ту Україну виборювати зі зброєю саме ми - українці, а не американці, французи чи німці, що не так?
И весь их автотранспорт, особенно, джипы.
И изюминка на торте - содрать с них военный сбор !
Я себе про це питаю ще з 2019.
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, несите
Народам мира наш привет
меняют запчасти в машине по регламенту, и не ждут,
пока они сломаются, и приведут к ещё большим тратам.
Перебдеть всегда дешевле, чем недобдеть и получить сочный клевок
жареного петуха.
И надо помнить, что это их решение и не наше собачье дело.
Загрози війни немає взагалі - і тривожні валізи готують лише панікери та дурні.
военной техникой и снаряжением.