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Канада почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Канада почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ, влада Канади розпочала евакуацію членів сімей дипломатів із Києва та закликала своїх громадян покинути територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться на урядовому порталі Канади.

Також стало відомо, що влада Канади наказала сім'ям дипломатичного персоналу залишити Україну через загрози нападу з боку РФ.

В уряді закликають канадців уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

Нагадуємо, що Австралія та Велика Британія вже евакуюють частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення про евакуацію членів сімей дипломатів є передчасним, - Кулеба

Канада (2216) евакуація (2335) дипломати (569)


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Топ коментарі
+15
Это конечно их право,судить их смысла нет абсолютно,мне лично бежать некуда,здесь могилы моего отца и деда,воевавшего с немцами и умершего от ран в 1980-м и я умру на своей земле,но постараюсь отправить в пекло как можно больше козлорылого дерьма.
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25.01.2022 16:57
+9
Фарс какой-то со всей этой истерией на Западе относительно опасности в Украине. Мало того что через 8 лет войны ВДРУГ заметили что паРаша это угроза. Теперь ещё и театрально изображают страх от неминуемого катаклизма в Украине. Не знаю кому на Западе нужет этот спектакль, но возможно это один из видов массового спама наряду с "белым расизмом", "глобальным потеплением" и "Ковидом"...
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25.01.2022 17:06
+8
"Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною"
Я себе про це питаю ще з 2019.
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25.01.2022 16:55
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Я думаю, что на РНБО нужно срочно наложить санкции на членов семей западных дипломатов и запретить им выезд из страны до 23года!
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25.01.2022 16:53 Відповісти
хочеться аби замість нас із вами воювали інші?
цього не буде.
самі обрали тупого совкодрочера, самі відмовляємось усвідомити небезпеку повномаштабного вторгнення, самі повторюємо за кацапами про "братній народ"... самі собі риємо ями.
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25.01.2022 17:01 Відповісти
Хто самі? Я не вибирав Зе, чому ми повинні страждати?
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25.01.2022 19:17 Відповісти
і я не обирав. що це змінює? сьогодні воно очолює країну.
й якщо є небезпека існуванню країни, то маємо ту Україну виборювати зі зброєю саме ми - українці, а не американці, французи чи німці, що не так?
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26.01.2022 08:44 Відповісти
Семьи дипломатов надо поставить на учёт в военкомате - ты об этом ?
И весь их автотранспорт, особенно, джипы.
И изюминка на торте - содрать с них военный сбор !
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25.01.2022 17:11 Відповісти
Дивують лайки. Пропонуєте брати в заручники іноземних громадян , тим більше з країн союзників.
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25.01.2022 17:35 Відповісти
Николай, ты знаешь, что-такое стеб?
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25.01.2022 17:41 Відповісти
"Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною"
Я себе про це питаю ще з 2019.
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25.01.2022 16:55 Відповісти
Это конечно их право,судить их смысла нет абсолютно,мне лично бежать некуда,здесь могилы моего отца и деда,воевавшего с немцами и умершего от ран в 1980-м и я умру на своей земле,но постараюсь отправить в пекло как можно больше козлорылого дерьма.
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25.01.2022 16:57 Відповісти
Поддерживаю. Чему быть, того не миновать. Наше преимущество перед иванами в сумасшедшей мотивации. Мы будем воевать за семьи и за Родину, а за что будет воевать иго, вопрос...
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25.01.2022 17:22 Відповісти
Летите, голуби, летите,
Для вас нигде преграды нет.
Несите, голуби, несите
Народам мира наш привет
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25.01.2022 17:01 Відповісти
влада повинна дати зброю народу щоб кожний населений пункт став сталінградом для кацапофашистів
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25.01.2022 17:04 Відповісти
размечтался - влада как огня боится безоружного народа - представь что с ними станет при народе вооруженном
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25.01.2022 17:10 Відповісти
Зараз,дадуть вони тобі зброю.Будешь довго чекати.Вони патріотів бояться більше,ніж путлєровських вояків.
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25.01.2022 19:23 Відповісти
Фарс какой-то со всей этой истерией на Западе относительно опасности в Украине. Мало того что через 8 лет войны ВДРУГ заметили что паРаша это угроза. Теперь ещё и театрально изображают страх от неминуемого катаклизма в Украине. Не знаю кому на Западе нужет этот спектакль, но возможно это один из видов массового спама наряду с "белым расизмом", "глобальным потеплением" и "Ковидом"...
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25.01.2022 17:06 Відповісти
Потепление не трожь, глобальные изменения климата реальность, котрую даже дети замечают. А аы повелись на тонкую, но лживую коммуникацию кацапов, они ненавидят все это, так как Газпром и Роснефть в авангарде згрязнителей планеты. Все их аргументы Википедия мгновено опровергнет, даже русскоязычная и и подтертая.
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25.01.2022 17:15 Відповісти
Западные люди вообще странные:
меняют запчасти в машине по регламенту, и не ждут,
пока они сломаются, и приведут к ещё большим тратам.
Перебдеть всегда дешевле, чем недобдеть и получить сочный клевок
жареного петуха.
И надо помнить, что это их решение и не наше собачье дело.
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25.01.2022 17:18 Відповісти
Є версія щодо підняття рейтингу "животворящого".
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26.01.2022 01:09 Відповісти
Вони ідіоти?- хіба вони не слухали останнього засідання РНБО?
Загрози війни немає взагалі - і тривожні валізи готують лише панікери та дурні.
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25.01.2022 17:06 Відповісти
Та забирайте нас всех уже к себе! Мы не возражаем.
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25.01.2022 17:07 Відповісти
Пацаны, скажите, что выпустите дипломатов только в обмен на комплексы ПВО. А до тех пор все посольства на яндекс-картах будут обозначены специальным значком "прицел красного цвета". А посольство германии - "прицел красного цвета в квадратике".
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25.01.2022 17:13 Відповісти
Кулебу на х ...! Хай Зелений Змий порядок наведет)
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25.01.2022 17:17 Відповісти
В местах, где безраздельно правит кокс, зэлэному змию делать нечего...
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25.01.2022 17:18 Відповісти
бздуны!
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25.01.2022 17:19 Відповісти
Вот так ДРУЗИ, смаженым запахло и УТИКАТЬ. Не верят в наши силы, а напрасно.
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25.01.2022 17:26 Відповісти
Канада - наши безусловные ДРУЗИ: они уже поддержали Украину
военной техникой и снаряжением.
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Это конечно похвально, нам оно нужнее чем им, вот и делятся.
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25.01.2022 17:55 Відповісти
не ДРУЗИ а ШТАЗИ ))
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25.01.2022 19:22 Відповісти
Да пох. Считают нужным-пожалуйста.
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25.01.2022 17:31 Відповісти
Панікери . З вас ржуть решта посольств 49ти країн в Україні . Не соромно бути такими сцикунами ?
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25.01.2022 20:04 Відповісти
 
 