Канада почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ, влада Канади розпочала евакуацію членів сімей дипломатів із Києва та закликала своїх громадян покинути територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться на урядовому порталі Канади.

Також стало відомо, що влада Канади наказала сім'ям дипломатичного персоналу залишити Україну через загрози нападу з боку РФ.

В уряді закликають канадців уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.

Нагадуємо, що Австралія та Велика Британія вже евакуюють частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.

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