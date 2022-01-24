УКР
8 295 78

Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ, влада Австралії розпочала евакуацію членів сімей дипломатів із Києва та закликала своїх громадян якнайшвидше покинути територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

24 січня федеральний уряд Австралії закликав своїх громадян "негайно виїхати" з України через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, що базуються у Києві.

Також австралійський уряд закликав громадян не відвідувати Україну та залишити її через те, що авіарейси можуть бути змінені або припинені за короткий термін.

Читайте: Стефанчук про евакуацію дипломатів: Представники ЄС залишаються працювати в Україні

"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через місцеві обставини. Австралійці, які вирішили залишитися в Україні повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовими укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", - йдеться в заяві уряду.

Міністерка закордонних справ Меріс Пейн попросила високопоставлених представників безпеки обговорити допомогу зі своїми українськими колегами для посилення підтримки України з боку Австралії у зв'язку зі зростанням ризику нового вторгнення РФ.

Раніше стало відомо, що Велика Британія вже евакуює частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

+18
І навіть найвеличнішому не повірили? Кошмар...
24.01.2022 14:12 Відповісти
+16
до речі, а до залишків зебілів хоч доходе, що війскова активність расеї та готовність до откритого вторгнення - це теж НАСЛІДКИ їх ідіотизму у квітні 19го?
як й вибори януковоща?

Що саме тому, що зеЛох привів за собою всяких єрмаків, татарових, портнових, демченків та всю проросійску шоблу до влади, та розваливши за 2.5 роки державну закупівлю зброї та спорядження, витрачання СОТЕН млрд.грн на велике крадівницитво та інше - створило для фуйла "окно возможностей"?

Що саме при Зелохе перестали закупати нове озброєння в ЗСУ, майже зупинили виробництво технити на нових ракет?
Що за ці 2.5 роки Україна би мала стільки своїх ракет - що фуйло просто зассяв би відкрито нападати?

Хоча, ні.. зебіли навіть розуміючі свою тупість та те, що привели проросійского ідіота до влади - ніколи не визнають свою помилку.. Зомбоящик не тільки відбив в них розум, але й залив туди намертво кремльовскі фейки
24.01.2022 14:21 Відповісти
+11
...▪️ Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
▪️ А тому, що визнати невинуватість Порошенка для зебілів - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію.
Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
(с)Дмитро Вовнянко
24.01.2022 14:24 Відповісти
Не хоче ЗЕботва визнати себе ідіотами)
▪️ Протягом останньої доби я дізнався дивовижну річ - що коли треба, то ОПУщені блогери можуть всю репутацію Зеленського помножити на нуль - і стрімко.
▪️ Вони можуть говорити, що Зеленський - брехун, який кругом дурить своїх виборців. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка садити ніхто й не збирався?
▪️ Вони можуть заявити, що серед силовиків Зеленського панує повний бардак, і дивно що там самого ЗЕ ще не вкрали. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили бо його знайомець Грановський все порішав?
▪️ Блогери дружні ОПУ можуть заявити, що корупція у ЗЕ панує така, що незрозуміло як Зеленського ще не продали в гей-бордель на піаніно грати. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, ніби за м'який вирок по справі реально значущий для ЗЕ, Порошенко судді просто заніс?
▪️ ОПУщені блогери можуть заявити, що Зеленський перед Порошенком взагалі безсилий, бо в Порошенка є впливові заокеанські друзі. Бо як тоді розуміти заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили, бо в Україні перебували спершу американські сенаторі а потім особисто Блінкен?
▪️ Ці веселі хлопці можуть повідомити що Зеленський - нікчемний керівник і огидний організатор, який в Україні нічого не контролює. Бо як тоді сприймати заяви ЗЕботви, що Порошенко повернувся тому, що точно знав, йому нічого не загрожує? Хто керує взагалі в Україні?
▪️ Після всіх таких заяв виникає доречне питання: а що настільки паршивий керівник, якого ЗЕ виставляють навіть власні прибічники взагалі робить в керівництві країни? Яке майбутнє нас з ним-таким очікує? Що він робитиме, якщо справді Москва піде в наступ? Логічно?
▪️ Навіщо ж ОПУщені блогери пишуть про Зеленського аж таку гидоту? Та тому що інакше їм доведеться визнати, що ніяких вагомих доказів проти Петра Порошенка - НЕМА.
Особисте зобов'язання через звинувачення в державній зраді - це практично зізнання судді: "Я знаю, що він невинуватий, але на мене тиснуть".
Власне, адвокати Порошенка уже готують розгром навіть цого зобов'язання по апеляції. Маю підстави думати, що вони його розгромлять.
▪️ Тобто, оцініть глибину глибин. З президентів Порошенка скинули через "офшори", "свинарчуків", "корупцію" і подібні побрехеньки, що лунали кругом, від ефірів коломойських "плюсів", до останього активіста-грантожера. Я пам'ятаю, як програш Порошенка на виборах окремі упороті "третім Майданом" називали.
▪️ І от минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
▪️ Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
показати весь коментар
24.01.2022 14:23 Відповісти
А як там справи з евакуацією родин української політичної та економічної еліти без ознак партійних уподобань?
показати весь коментар
24.01.2022 14:13 Відповісти
А що Їм у Лондоні чи Парижі загрожує?
показати весь коментар
24.01.2022 14:15 Відповісти
1. Где вы у нас увидели политическую или экономическую элиту? Ну, за исключением некоторых членов партии й2Европейская солидарность".
2. Их семьи вылетят в Европу своими самолётами и частными в течении 2х, максимум 3-х часов. Многие рванут машинами, но то сошка помельче. А чемоданы давно у них упакованы.
показати весь коментар
24.01.2022 14:41 Відповісти
думаю багато буде бажаючих рванути в європу під шумок агресії. Ще попросять статус біженця, підйомі ...
показати весь коментар
24.01.2022 14:58 Відповісти
Передай естафету далі. Хто наступний?
показати весь коментар
24.01.2022 14:14 Відповісти
Лучше всего нашим. Полчаса и дома.
показати весь коментар
24.01.2022 14:47 Відповісти
Вашим краще допомагати нашим партизанити...авось під шумок ще і ви незалежну країну вирвати з пащі тих потвор
показати весь коментар
24.01.2022 15:00 Відповісти
зелебобикам похер
показати весь коментар
24.01.2022 14:15 Відповісти
Коли такі дії, то це вже небезпечно, но не для уряду України, чи тому неподобству зеленому!!!!! "Не хвилюйтесь все під контролем"зєлєпукін!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:15 Відповісти
Начинай метаться в панике, передай всем - все пропало!
показати весь коментар
24.01.2022 14:36 Відповісти
Бегай в панике скупай гречку )
показати весь коментар
24.01.2022 14:38 Відповісти
Цензор. Уже просто, одной новостью опубликуйте, что все страны эвакуируют членов семей дипломатических миссий и персонал этих миссий в Украине. Получается лента новостей целый день об этих эвакуациях.
показати весь коментар
24.01.2022 14:17 Відповісти
а ты не понимаешь? зелебобик?
показати весь коментар
24.01.2022 14:54 Відповісти
порохотузики, а что он должен понимать?
показати весь коментар
24.01.2022 15:12 Відповісти
Шось всі дуже різко почали евакуацію своїх громадян з України. Невже ***** вирішило на день народження нашої ЗЕбанутої Бубочки напасти на Україну, так би мовити "зробити пдарунок"?
показати весь коментар
24.01.2022 14:18 Відповісти
Хочется надеяться, что при нарушении статус-кво финансовая помощь, поток вооружений, санкции против России станут безлимитными.

Скажите, пожалуйста, а что там блеет Стефанчук, Зеленский и прочая фуета? Может быть, нужно обвинить Австралию в нагнетании ситуации, заявить ей! sic! ноту протеста?
показати весь коментар
24.01.2022 14:18 Відповісти
Вони готуються до дня народженнннння того зеленого непорозуміння!!!!!! Не заважайте їм!!!!
показати весь коментар
24.01.2022 14:51 Відповісти
Начинайте вывозить детей из Киева. Не верьте зеленому дерьму. Обращайтесь в военкоматы, и доставайте охотничье оружие из сейфов.
показати весь коментар
24.01.2022 14:20 Відповісти
Оно (оружие) очень поможет от ракетных и авиаударов кацапоармии
показати весь коментар
24.01.2022 14:34 Відповісти
так что, вы предлагаете, сложить оружие?
показати весь коментар
24.01.2022 14:36 Відповісти
Сильно мне поможет дедовское ружье или калаш против авиации? Думаешь рпшка попрет в штыковую? Стингеры тоже не помогут, они максимум на 6 км летят, а те же старые сушки и миги и с 11 работать могут.
показати весь коментар
24.01.2022 14:41 Відповісти
нет, нет, не помогут. красная армия изнасиловала свыше 3 000 000 немок, пока дошла до Берлина. Ну то такое, правда. Нас это не коснется, правда. Установлен твой айпи русский бот, агуй ты меня достанешь , правда?
показати весь коментар
24.01.2022 14:57 Відповісти
Детектор чини, придурок. Желтые Воды Днепропетровская облать, оттуда и пишу
показати весь коментар
24.01.2022 15:03 Відповісти
Предлагаем не паниковать! Не будет войны. Повыпендривается ху...ло и успокоится.
показати весь коментар
24.01.2022 14:45 Відповісти
И не успокаивай. Кто за то, что на 22 Февраля - вторжение. 22.02.2022 магическое число.... A?
показати весь коментар
24.01.2022 14:55 Відповісти
дело в том, что вторжение в Украину автоматически означает проигрыш *****
показати весь коментар
24.01.2022 14:59 Відповісти
Ну вот и не будет тогда вторжения.
показати весь коментар
24.01.2022 15:03 Відповісти
Предлагаю не создавать истерику тікайте з городу всім пізда
показати весь коментар
24.01.2022 14:54 Відповісти
Вывозить куда?) Не у всех есть родственники на Западе или на Западной Украине)
показати весь коментар
24.01.2022 14:36 Відповісти
увозите на 40-50 км от крупных городов, подальше от заводов, аеродромов, арсеналов, идеально в маленькие села, к родителям, бабушкам, дедушкам. Самый безопасный город в Украине - Каменец-Подольский, самая безопасная область - Закарпатская. Также советую Карпаты.
показати весь коментар
24.01.2022 14:40 Відповісти
У большинства моих знакомых нет родственников в селах, тем более в Закарпатье. И вообще, хватит разводить панику. Не Путин погубит Украину, а такие паникеры, как ты.

Сейчас начнете бегать, покупать гречку, снимать деньги, завалите экономику и путин завоюет Украину без единого выстрела.
показати весь коментар
24.01.2022 14:43 Відповісти
завалю экономику ведь я Бэтмен б***ь и тебя вместе с экономикой. Супруге хоть сказал, чмо, что отказываешься увозить детей? Мне не нужно ничего невозможного, тем более наступает штамм омикрон, школы закрываются. Я переживаю за детей, за своих и за других. НЕМЕДЛЕННО УВОЗИТЕ ДЕТЕЙ В СЕЛА, зеленский не воскрешает
показати весь коментар
24.01.2022 14:50 Відповісти
За паникерство расстреливал раньше. Смотри чтобы я тебя не завалил, паникер паршивый. Лучше мне не попадайся по жизни, ссыкло.
показати весь коментар
24.01.2022 14:54 Відповісти
3,14дор ольгинский, набутылочник потомственный, ясно, что тебе никто не дал, и значит у тебя детей нет. А ссыкло я токо на тебя
показати весь коментар
24.01.2022 15:06 Відповісти
Это ты работаешь на Россию, панику разводишь, этого путину и надо. заткнись щенок, и бежи в будку. Хочешь встретиться, я тебе твой язык в жопу засуну, некому будет детей вывозить.
показати весь коментар
24.01.2022 15:11 Відповісти
слышь ты 3,14 дор, скоро Воронеж, Брянск, Курск Стародуб вернутся в родную гавань. Правду говорят, что ***** продало (для начала) 2 000 000 000 кв км Китаю? Чтобы все понимали Украина поддерживает передачу земель парашки Китаю
показати весь коментар
24.01.2022 15:17 Відповісти
Приезжай в Киев упырь, я тебя урою)
показати весь коментар
24.01.2022 16:17 Відповісти
как же я тебя ****** из Киева в СПБ достану?
показати весь коментар
24.01.2022 18:49 Відповісти
Ты в санктпетербурге живешь, москалик?)
показати весь коментар
24.01.2022 19:17 Відповісти
Села под Мариуполем попали под обстрел первыми! И опустели, все во многих разнесли в труху. А как раз Мариуполь почти не пострадал, если не считать Восточный.
показати весь коментар
24.01.2022 14:43 Відповісти
Хватит паники!!!! Мы в Мариуполе вообще 8 лет с войной по близости и ничего, держимся и живем как обычно. Хотя и обстрелы переживали и тревожные чемоданчики готовили и ночами не спали из-за грохота орудий. Но ничего непоправимого не произошло, и жизнь идет своим чередом. А вы уже в Киеве паникуете(
показати весь коментар
24.01.2022 14:39 Відповісти
пора делать ноги- сказали корабельные соски,
надо валить из этой страны -подтвердили айкосы
показати весь коментар
24.01.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 15:05 Відповісти
Просто у чувака кашель, поэтому и зрачки узкие
показати весь коментар
24.01.2022 16:25 Відповісти
А Глобо купило доставку, думаете испанцы дураки вкладывать в страну, где будет война?) Вероятность высокая, но не 100%.
показати весь коментар
24.01.2022 14:37 Відповісти
Япошки тоже эвакуировться начинают
показати весь коментар
24.01.2022 14:38 Відповісти
т.е они не хотят ждать мая с шашлыками... как успокоил всех паникеров нашефсё ???
показати весь коментар
24.01.2022 14:40 Відповісти
Какие все паникеры, и европейцы и японцы и австралийцы. Значит с пылающего Афгана вывозили уже при боях, а с мирной Украины уже драпают. Позор какой-то.
показати весь коментар
24.01.2022 14:41 Відповісти
Они что-то знают..
показати весь коментар
24.01.2022 16:28 Відповісти
Вот могу поспорить, что ничего они и не знают. Просто общая паника, ни чем не подкрепленная. Скоро станет ясно, что это просто пустая истерика. Этими войсками у границ хутин пытается заставить США с ним разговаривать и все. Если он такой крутой и ничего не боится, что же он даже Донецкую область захватить не смог? И не сможет. И дыру не признает независимой. Все останется так как есть еще долгое время.
показати весь коментар
24.01.2022 16:55 Відповісти
Да, ситуация очень мутная и странная. Если они что-то знают, то почему не эвакуируют всех? Если боятся, что в любой момент на Киев полетят ракеты, то логичнее было бы вывезти всех. Или оставшиеся какие-то заговоренные и в них точно не прилетит? Почему например страны Балтии, Чехия, Венгрия, Дания, Швеция, Польша заявили, что на данный момент не видят причин для эвакуации? А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/24/7132974/ не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины. Так что не надо разводить панику.
показати весь коментар
24.01.2022 18:41 Відповісти
В проект Новороссия Р уже вброшено несколько десятков миллиардов долларов. Вся жизнь путина на посту президента и ранее было уничтожение ненавистной и сытой Европы. А мола ли быть другая цель у питерской шпаны из подворотни?
показати весь коментар
24.01.2022 23:29 Відповісти
А что букмейкеры ставят на вторжение? Кто готов рискнуть своими 10k Евро, на то что будет вторжение? Это же будет легкий выигрыш.
показати весь коментар
24.01.2022 14:45 Відповісти
"Это связано с кенгуру в Автралии" - в обычном своем стиле заявил Подоляк.
показати весь коментар
24.01.2022 14:45 Відповісти
А может это какой хитрый ход, не может быть, чтобы англо-саксы были первыми защитниками Украины, и вдруг самые первые побежали? Что-то не так.
показати весь коментар
24.01.2022 14:51 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 15:01 Відповісти
еспрессо это сайт провокатор...я вот только не пойму политики цензора,почему он(цензор)поёт в унисон с всепропальщиками?
показати весь коментар
24.01.2022 14:57 Відповісти
И те и те поддувают США. Моя гипотеза:
----------------------------------------
В НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он. Да и никто не понимает когда Запад перестанет раздувать панику вокруг «российского вторжения».

В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.

Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.
Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.

Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
показати весь коментар
24.01.2022 15:43 Відповісти
Нужно срочно запретить эвакуацию диппредставительств (всех) !!
В случае войны, пусть вводят свои войска для защиты своих граждан.
показати весь коментар
24.01.2022 14:58 Відповісти
На каком основании? Согласно какой-такой конвенции
показати весь коментар
24.01.2022 15:29 Відповісти
"А что, Зелень Динамо бежит? Все бегут" кф "Джентльмены удачи"
показати весь коментар
24.01.2022 15:11 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 15:20 Відповісти
Украинцам бежать некуда, Украина - наш дом. Значит, счёт пошёл на часы.
Программа максимум: захват Киева десантом и засланными диверсионными группами.
Программа минимум: оккупация по оси: Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса.
Недаром в раиссе самый актуальный документ «как захоронить за сутки тысячу погибших».
Посмотрим, кто кого.
Господа европейцы, уезжаете? Вы -следующие, русская свинья придёт скоро и за вами. Европа есть, пока жива Украина.
показати весь коментар
24.01.2022 15:27 Відповісти
А украінців нехай вбиває ***** що він і робить
показати весь коментар
24.01.2022 17:00 Відповісти
 
 