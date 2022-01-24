Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну
Через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ, влада Австралії розпочала евакуацію членів сімей дипломатів із Києва та закликала своїх громадян якнайшвидше покинути територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".
24 січня федеральний уряд Австралії закликав своїх громадян "негайно виїхати" з України через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, що базуються у Києві.
Також австралійський уряд закликав громадян не відвідувати Україну та залишити її через те, що авіарейси можуть бути змінені або припинені за короткий термін.
"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через місцеві обставини. Австралійці, які вирішили залишитися в Україні повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовими укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", - йдеться в заяві уряду.
Міністерка закордонних справ Меріс Пейн попросила високопоставлених представників безпеки обговорити допомогу зі своїми українськими колегами для посилення підтримки України з боку Австралії у зв'язку зі зростанням ризику нового вторгнення РФ.
Раніше стало відомо, що Велика Британія вже евакуює частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як й вибори януковоща?
Що саме тому, що зеЛох привів за собою всяких єрмаків, татарових, портнових, демченків та всю проросійску шоблу до влади, та розваливши за 2.5 роки державну закупівлю зброї та спорядження, витрачання СОТЕН млрд.грн на велике крадівницитво та інше - створило для фуйла "окно возможностей"?
Що саме при Зелохе перестали закупати нове озброєння в ЗСУ, майже зупинили виробництво технити на нових ракет?
Що за ці 2.5 роки Україна би мала стільки своїх ракет - що фуйло просто зассяв би відкрито нападати?
Хоча, ні.. зебіли навіть розуміючі свою тупість та те, що привели проросійского ідіота до влади - ніколи не визнають свою помилку.. Зомбоящик не тільки відбив в них розум, але й залив туди намертво кремльовскі фейки
▪️ Протягом останньої доби я дізнався дивовижну річ - що коли треба, то ОПУщені блогери можуть всю репутацію Зеленського помножити на нуль - і стрімко.
▪️ Вони можуть говорити, що Зеленський - брехун, який кругом дурить своїх виборців. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка садити ніхто й не збирався?
▪️ Вони можуть заявити, що серед силовиків Зеленського панує повний бардак, і дивно що там самого ЗЕ ще не вкрали. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили бо його знайомець Грановський все порішав?
▪️ Блогери дружні ОПУ можуть заявити, що корупція у ЗЕ панує така, що незрозуміло як Зеленського ще не продали в гей-бордель на піаніно грати. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, ніби за м'який вирок по справі реально значущий для ЗЕ, Порошенко судді просто заніс?
▪️ ОПУщені блогери можуть заявити, що Зеленський перед Порошенком взагалі безсилий, бо в Порошенка є впливові заокеанські друзі. Бо як тоді розуміти заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили, бо в Україні перебували спершу американські сенаторі а потім особисто Блінкен?
▪️ Ці веселі хлопці можуть повідомити що Зеленський - нікчемний керівник і огидний організатор, який в Україні нічого не контролює. Бо як тоді сприймати заяви ЗЕботви, що Порошенко повернувся тому, що точно знав, йому нічого не загрожує? Хто керує взагалі в Україні?
▪️ Після всіх таких заяв виникає доречне питання: а що настільки паршивий керівник, якого ЗЕ виставляють навіть власні прибічники взагалі робить в керівництві країни? Яке майбутнє нас з ним-таким очікує? Що він робитиме, якщо справді Москва піде в наступ? Логічно?
▪️ Навіщо ж ОПУщені блогери пишуть про Зеленського аж таку гидоту? Та тому що інакше їм доведеться визнати, що ніяких вагомих доказів проти Петра Порошенка - НЕМА.
Особисте зобов'язання через звинувачення в державній зраді - це практично зізнання судді: "Я знаю, що він невинуватий, але на мене тиснуть".
Власне, адвокати Порошенка уже готують розгром навіть цого зобов'язання по апеляції. Маю підстави думати, що вони його розгромлять.
▪️ Тобто, оцініть глибину глибин. З президентів Порошенка скинули через "офшори", "свинарчуків", "корупцію" і подібні побрехеньки, що лунали кругом, від ефірів коломойських "плюсів", до останього активіста-грантожера. Я пам'ятаю, як програш Порошенка на виборах окремі упороті "третім Майданом" називали.
▪️ І от минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
▪️ Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
▪️ А тому, що визнати невинуватість Порошенка для зебілів - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію.
Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
(с)Дмитро Вовнянко
2. Их семьи вылетят в Европу своими самолётами и частными в течении 2х, максимум 3-х часов. Многие рванут машинами, но то сошка помельче. А чемоданы давно у них упакованы.
Скажите, пожалуйста, а что там блеет Стефанчук, Зеленский и прочая фуета? Может быть, нужно обвинить Австралию в нагнетании ситуации, заявить ей! sic! ноту протеста?
Сейчас начнете бегать, покупать гречку, снимать деньги, завалите экономику и путин завоюет Украину без единого выстрела.
надо валить из этой страны -подтвердили айкосы
----------------------------------------
В НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.
«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он. Да и никто не понимает когда Запад перестанет раздувать панику вокруг «российского вторжения».
В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.
Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.
Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.
Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
В случае войны, пусть вводят свои войска для защиты своих граждан.
ЗеленьДинамо бежит? Все бегут" кф "Джентльмены удачи"
Программа максимум: захват Киева десантом и засланными диверсионными группами.
Программа минимум: оккупация по оси: Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса.
Недаром в раиссе самый актуальный документ «как захоронить за сутки тысячу погибших».
Посмотрим, кто кого.
Господа европейцы, уезжаете? Вы -следующие, русская свинья придёт скоро и за вами. Европа есть, пока жива Украина.