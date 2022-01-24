Австралія почала евакуацію родин дипломатів та закликає своїх громадян покинути Україну

Через зростання загрози нового вторгнення з боку РФ, влада Австралії розпочала евакуацію членів сімей дипломатів із Києва та закликала своїх громадян якнайшвидше покинути територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на "Еспресо".

24 січня федеральний уряд Австралії закликав своїх громадян "негайно виїхати" з України через ситуацію з безпекою, а також починає відкликати членів сімей австралійських дипломатів, що базуються у Києві.

Також австралійський уряд закликав громадян не відвідувати Україну та залишити її через те, що авіарейси можуть бути змінені або припинені за короткий термін.

Читайте: Стефанчук про евакуацію дипломатів: Представники ЄС залишаються працювати в Україні

"Консульські послуги та наша здатність надавати консульську допомогу австралійцям можуть бути обмежені через місцеві обставини. Австралійці, які вирішили залишитися в Україні повинні переглянути свої плани особистої безпеки, бути готовими укритися на місці, якщо буде потрібно, підтримувати підвищену обізнаність у сфері безпеки та зареєструватися в Департаменті закордонних справ і торгівлі", - йдеться в заяві уряду.

Міністерка закордонних справ Меріс Пейн попросила високопоставлених представників безпеки обговорити допомогу зі своїми українськими колегами для посилення підтримки України з боку Австралії у зв'язку зі зростанням ризику нового вторгнення РФ.

Раніше стало відомо, що Велика Британія вже евакуює частину дипломатів із посольства в Києві, а Німеччина та США готуються до евакуації сімей дипломатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні