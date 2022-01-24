Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Из-за наростания угрозы нового вторжения со стороны РФ власти Австралии начали эвакуацию членов семей дипломатов из Киева и призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины.

24 января федеральное правительство Австралии призвало своих граждан "немедленно уехать" из Украины из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в Киеве.

Также австралийское правительство призвало граждан не посещать Украину и покинуть ее из-за того, что авиарейсы могут быть изменены или приостановлены в короткие сроки.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены в силу местных обстоятельств. Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои планы личной безопасности, быть готовыми укрыться на месте, если потребуется, поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности и зарегистрироваться в Департамент иностранных дел и торговли", - говорится в заявлении правительства.

Министр иностранных дел Мэрис Пейн попросила высокопоставленных представителей безопасности обсудить помощь со своими украинскими коллегами для усиления поддержки Украины со стороны Австралии в связи с ростом риска нового вторжения РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания уже эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.