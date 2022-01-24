РУС
Австралия начала эвакуацию семей дипломатов и призывает своих граждан покинуть Украину

Из-за наростания угрозы нового вторжения со стороны РФ власти Австралии начали эвакуацию членов семей дипломатов из Киева и призвали своих граждан как можно быстрее покинуть территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Еспресо".

24 января федеральное правительство Австралии призвало своих граждан "немедленно уехать" из Украины из-за ситуации с безопасностью, а также начинает отзывать членов семей австралийских дипломатов, базирующихся в Киеве.

Также австралийское правительство призвало граждан не посещать Украину и покинуть ее из-за того, что авиарейсы могут быть изменены или приостановлены в короткие сроки.

"Консульские услуги и наша способность оказывать консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены в силу местных обстоятельств. Австралийцы, решившие остаться в Украине, должны пересмотреть свои планы личной безопасности, быть готовыми укрыться на месте, если потребуется, поддерживать повышенную осведомленность в сфере безопасности и зарегистрироваться в Департамент иностранных дел и торговли", - говорится в заявлении правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук об эвакуации дипломатов: Представители ЕС остаются работать в Украине

Министр иностранных дел Мэрис Пейн попросила высокопоставленных представителей безопасности обсудить помощь со своими украинскими коллегами для усиления поддержки Украины со стороны Австралии в связи с ростом риска нового вторжения РФ.

Ранее стало известно, что Великобритания уже эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве, а Германия и США готовятся к эвакуации семей дипломатов.

Автор: 

Австралия (442) посольство (1094) эвакуация (2163) дипломаты (642) Мерис Пейн (3)
+18
І навіть найвеличнішому не повірили? Кошмар...
24.01.2022 14:12 Ответить
+16
до речі, а до залишків зебілів хоч доходе, що війскова активність расеї та готовність до откритого вторгнення - це теж НАСЛІДКИ їх ідіотизму у квітні 19го?
як й вибори януковоща?

Що саме тому, що зеЛох привів за собою всяких єрмаків, татарових, портнових, демченків та всю проросійску шоблу до влади, та розваливши за 2.5 роки державну закупівлю зброї та спорядження, витрачання СОТЕН млрд.грн на велике крадівницитво та інше - створило для фуйла "окно возможностей"?

Що саме при Зелохе перестали закупати нове озброєння в ЗСУ, майже зупинили виробництво технити на нових ракет?
Що за ці 2.5 роки Україна би мала стільки своїх ракет - що фуйло просто зассяв би відкрито нападати?

Хоча, ні.. зебіли навіть розуміючі свою тупість та те, що привели проросійского ідіота до влади - ніколи не визнають свою помилку.. Зомбоящик не тільки відбив в них розум, але й залив туди намертво кремльовскі фейки
24.01.2022 14:21 Ответить
+11
...▪️ Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
▪️ А тому, що визнати невинуватість Порошенка для зебілів - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію.
Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
(с)Дмитро Вовнянко
24.01.2022 14:24 Ответить
І навіть найвеличнішому не повірили? Кошмар...
24.01.2022 14:12 Ответить
до речі, а до залишків зебілів хоч доходе, що війскова активність расеї та готовність до откритого вторгнення - це теж НАСЛІДКИ їх ідіотизму у квітні 19го?
як й вибори януковоща?

Що саме тому, що зеЛох привів за собою всяких єрмаків, татарових, портнових, демченків та всю проросійску шоблу до влади, та розваливши за 2.5 роки державну закупівлю зброї та спорядження, витрачання СОТЕН млрд.грн на велике крадівницитво та інше - створило для фуйла "окно возможностей"?

Що саме при Зелохе перестали закупати нове озброєння в ЗСУ, майже зупинили виробництво технити на нових ракет?
Що за ці 2.5 роки Україна би мала стільки своїх ракет - що фуйло просто зассяв би відкрито нападати?

Хоча, ні.. зебіли навіть розуміючі свою тупість та те, що привели проросійского ідіота до влади - ніколи не визнають свою помилку.. Зомбоящик не тільки відбив в них розум, але й залив туди намертво кремльовскі фейки
24.01.2022 14:21 Ответить
Не хоче ЗЕботва визнати себе ідіотами)
▪️ Протягом останньої доби я дізнався дивовижну річ - що коли треба, то ОПУщені блогери можуть всю репутацію Зеленського помножити на нуль - і стрімко.
▪️ Вони можуть говорити, що Зеленський - брехун, який кругом дурить своїх виборців. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка садити ніхто й не збирався?
▪️ Вони можуть заявити, що серед силовиків Зеленського панує повний бардак, і дивно що там самого ЗЕ ще не вкрали. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили бо його знайомець Грановський все порішав?
▪️ Блогери дружні ОПУ можуть заявити, що корупція у ЗЕ панує така, що незрозуміло як Зеленського ще не продали в гей-бордель на піаніно грати. Бо як тоді пояснити заяви ЗЕботви, ніби за м'який вирок по справі реально значущий для ЗЕ, Порошенко судді просто заніс?
▪️ ОПУщені блогери можуть заявити, що Зеленський перед Порошенком взагалі безсилий, бо в Порошенка є впливові заокеанські друзі. Бо як тоді розуміти заяви ЗЕботви, що Порошенка не посадили, бо в Україні перебували спершу американські сенаторі а потім особисто Блінкен?
▪️ Ці веселі хлопці можуть повідомити що Зеленський - нікчемний керівник і огидний організатор, який в Україні нічого не контролює. Бо як тоді сприймати заяви ЗЕботви, що Порошенко повернувся тому, що точно знав, йому нічого не загрожує? Хто керує взагалі в Україні?
▪️ Після всіх таких заяв виникає доречне питання: а що настільки паршивий керівник, якого ЗЕ виставляють навіть власні прибічники взагалі робить в керівництві країни? Яке майбутнє нас з ним-таким очікує? Що він робитиме, якщо справді Москва піде в наступ? Логічно?
▪️ Навіщо ж ОПУщені блогери пишуть про Зеленського аж таку гидоту? Та тому що інакше їм доведеться визнати, що ніяких вагомих доказів проти Петра Порошенка - НЕМА.
Особисте зобов'язання через звинувачення в державній зраді - це практично зізнання судді: "Я знаю, що він невинуватий, але на мене тиснуть".
Власне, адвокати Порошенка уже готують розгром навіть цого зобов'язання по апеляції. Маю підстави думати, що вони його розгромлять.
▪️ Тобто, оцініть глибину глибин. З президентів Порошенка скинули через "офшори", "свинарчуків", "корупцію" і подібні побрехеньки, що лунали кругом, від ефірів коломойських "плюсів", до останього активіста-грантожера. Я пам'ятаю, як програш Порошенка на виборах окремі упороті "третім Майданом" називали.
▪️ І от минуло три роки.
І за ці три роки, не пред'явлено ЖОДНИХ доказів бодай якихось злочинів Порошенка. І не тільки його - доказів якихось злочинів Гладковського не пред'явлено. І генералів Марченка з Павловським. І Семочко суд виграв.
▪️ Бо коли суд, у якого вимагали для Порошенка 2 місяців ув'язнення або мільярдної застави, виносить Порошенкові особисте зобов'язання, зелена ботва починає виставляти самого Зеленського ідіотом, дилетантом і паршивим керівником - аби тільки не визнавати, що Порошенко ні в чому не винний.
24.01.2022 14:23 Ответить
...▪️ Хоча є ж доведені факти: "Рошен" свого часу був постачальником для структур НАТО, тобто пройшов дуже серйозний аудит. НАТО не співпрацює будь з ким.
Бізнес Порошенка взяв під керування Фонд Ротшильдів, і на Заході одне це - як лейбл "перевірено - корупції нема".
З Порошенком не гидують спілкуватися західні політики, які ретельно дбають про свою репутацію. Чому навіть це все не переконує шанувальників ЗЕ?
▪️ А тому, що визнати невинуватість Порошенка для зебілів - це приблизно як змінити сексуальну орієнтацію.
Їхня більшовицько-шаріковська душа, де тісно сплетені персональне жлобство і примітивний ідеалізм, просто не може припустити невинуватості Порошенка.
Ніж це - їм простіше Зеленського виставити повним ідіотом. Що вони й роблять. Бо інакше їм доведеться визнати йолопами і бовдурами себе самих. А ніж це, вони готові жерти самі себе і паплюжити того, кого підтримують.
Коло замкнулося. Вони топлять наразі себе самих.
Ну, і слава Богу.
(с)Дмитро Вовнянко
24.01.2022 14:24 Ответить
А як там справи з евакуацією родин української політичної та економічної еліти без ознак партійних уподобань?
24.01.2022 14:13 Ответить
А що Їм у Лондоні чи Парижі загрожує?
24.01.2022 14:15 Ответить
1. Где вы у нас увидели политическую или экономическую элиту? Ну, за исключением некоторых членов партии й2Европейская солидарность".
2. Их семьи вылетят в Европу своими самолётами и частными в течении 2х, максимум 3-х часов. Многие рванут машинами, но то сошка помельче. А чемоданы давно у них упакованы.
24.01.2022 14:41 Ответить
думаю багато буде бажаючих рванути в європу під шумок агресії. Ще попросять статус біженця, підйомі ...
24.01.2022 14:58 Ответить
Передай естафету далі. Хто наступний?
24.01.2022 14:14 Ответить
Лучше всего нашим. Полчаса и дома.
24.01.2022 14:47 Ответить
Вашим краще допомагати нашим партизанити...авось під шумок ще і ви незалежну країну вирвити з пащі тих потвор
24.01.2022 15:00 Ответить
зелебобикам похер
24.01.2022 14:15 Ответить
Коли такі дії, то це вже небезпечно, но не для уряду України, чи тому неподобству зеленому!!!!! "Не хвилюйтесь все під контролем"зєлєпукін!!!!!!!!!
24.01.2022 14:15 Ответить
Начинай метаться в панике, передай всем - все пропало!
24.01.2022 14:36 Ответить
Бегай в панике скупай гречку )
24.01.2022 14:38 Ответить
Цензор. Уже просто, одной новостью опубликуйте, что все страны эвакуируют членов семей дипломатических миссий и персонал этих
24.01.2022 14:17 Ответить
а ты не понимаешь? зелебобик?
24.01.2022 14:54 Ответить
порохотузики, а что он должен понимать?
24.01.2022 15:12 Ответить
Шось всі дуже різко почали евакуацію своїх громадян з України. Невже ***** вирішило на день народження нашої ЗЕбанутої Бубочки напасти на Україну, так би мовити "зробити пдарунок"?
24.01.2022 14:18 Ответить
Хочется надеяться, что при нарушении статус-кво финансовая помощь, поток вооружений, санкции против России станут безлимитными.

Скажите, пожалуйста, а что там блеет Стефанчук, Зеленский и прочая фуета? Может быть, нужно обвинить Австралию в нагнетании ситуации, заявить ей! sic! ноту протеста?
24.01.2022 14:18 Ответить
Вони готуються до дня народженнннння того зеленого непорозуміння!!!!!! Не заважайте їм!!!!
24.01.2022 14:51 Ответить
Начинайте вывозить детей из Киева. Не верьте зеленому дерьму. Обращайтесь в военкоматы, и доставайте охотничье оружие из сейфов.
24.01.2022 14:20 Ответить
Оно (оружие) очень поможет от ракетных и авиаударов кацапоармии
24.01.2022 14:34 Ответить
так что, вы предлагаете, сложить оружие?
24.01.2022 14:36 Ответить
Сильно мне поможет дедовское ружье или калаш против авиации? Думаешь рпшка попрет в штыковую? Стингеры тоже не помогут, они максимум на 6 км летят, а те же старые сушки и миги и с 11 работать могут.
24.01.2022 14:41 Ответить
нет, нет, не помогут. красная армия изнасиловала свыше 3 000 000 немок, пока дошла до Берлина. Ну то такое, правда. Нас это не коснется, правда. Установлен твой айпи русский бот, агуй ты меня достанешь , правда?
24.01.2022 14:57 Ответить
Детектор чини, придурок. Желтые Воды Днепропетровская облать, оттуда и пишу
24.01.2022 15:03 Ответить
Предлагаем не паниковать! Не будет войны. Повыпендривается ху...ло и успокоится.
24.01.2022 14:45 Ответить
И не успокаивай. Кто за то, что на 22 Февраля - вторжение. 22.02.2022 магическое число.... A?
24.01.2022 14:55 Ответить
дело в том, что вторжение в Украину автоматически означает проигрыш *****
24.01.2022 14:59 Ответить
Ну вот и не будет тогда вторжения.
24.01.2022 15:03 Ответить
Предлагаю не создавать истерику тікайте з городу всім пізда
24.01.2022 14:54 Ответить
Вывозить куда?) Не у всех есть родственники на Западе или на Западной Украине)
24.01.2022 14:36 Ответить
увозите на 40-50 км от крупных городов, подальше от заводов, аеродромов, арсеналов, идеально в маленькие села, к родителям, бабушкам, дедушкам. Самый безопасный город в Украине - Каменец-Подольский, самая безопасная область - Закарпатская. Также советую Карпаты.
24.01.2022 14:40 Ответить
У большинства моих знакомых нет родственников в селах, тем более в Закарпатье. И вообще, хватит разводить панику. Не Путин погубит Украину, а такие паникеры, как ты.

Сейчас начнете бегать, покупать гречку, снимать деньги, завалите экономику и путин завоюет Украину без единого выстрела.
24.01.2022 14:43 Ответить
завалю экономику ведь я Бэтмен б***ь и тебя вместе с экономикой. Супруге хоть сказал, чмо, что отказываешься увозить детей? Мне не нужно ничего невозможного, тем более наступает штамм омикрон, школы закрываются. Я переживаю за детей, за своих и за других. НЕМЕДЛЕННО УВОЗИТЕ ДЕТЕЙ В СЕЛА, зеленский не воскрешает
24.01.2022 14:50 Ответить
За паникерство расстреливал раньше. Смотри чтобы я тебя не завалил, паникер паршивый. Лучше мне не попадайся по жизни, ссыкло.
24.01.2022 14:54 Ответить
3,14дор ольгинский, набутылочник потомственный, ясно, что тебе никто не дал, и значит у тебя детей нет. А ссыкло я токо на тебя
24.01.2022 15:06 Ответить
Это ты работаешь на Россию, панику разводишь, этого путину и надо. заткнись щенок, и бежи в будку. Хочешь встретиться, я тебе твой язык в жопу засуну, некому будет детей вывозить.
24.01.2022 15:11 Ответить
слышь ты 3,14 дор, скоро Воронеж, Брянск, Курск Стародуб вернутся в родную гавань. Правду говорят, что ***** продало (для начала) 2 000 000 000 кв км Китаю? Чтобы все понимали Украина поддерживает передачу земель парашки Китаю
24.01.2022 15:17 Ответить
Приезжай в Киев упырь, я тебя урою)
24.01.2022 16:17 Ответить
как же я тебя ****** из Киева в СПБ достану?
24.01.2022 18:49 Ответить
Ты в санктпетербурге живешь, москалик?)
24.01.2022 19:17 Ответить
Села под Мариуполем попали под обстрел первыми! И опустели, все во многих разнесли в труху. А как раз Мариуполь почти не пострадал, если не считать Восточный.
24.01.2022 14:43 Ответить
Хватит паники!!!! Мы в Мариуполе вообще 8 лет с войной по близости и ничего, держимся и живем как обычно. Хотя и обстрелы переживали и тревожные чемоданчики готовили и ночами не спали из-за грохота орудий. Но ничего непоправимого не произошло, и жизнь идет своим чередом. А вы уже в Киеве паникуете(
24.01.2022 14:39 Ответить
пора делать ноги- сказали корабельные соски,
надо валить из этой страны -подтвердили айкосы
24.01.2022 14:28 Ответить
24.01.2022 15:05 Ответить
Просто у чувака кашель, поэтому и зрачки узкие
24.01.2022 16:25 Ответить
А Глобо купило доставку, думаете испанцы дураки вкладывать в страну, где будет война?) Вероятность высокая, но не 100%.
24.01.2022 14:37 Ответить
Япошки тоже эвакуировться начинают
24.01.2022 14:38 Ответить
т.е они не хотят ждать мая с шашлыками... как успокоил всех паникеров нашефсё ???
24.01.2022 14:40 Ответить
Какие все паникеры, и европейцы и японцы и австралийцы. Значит с пылающего Афгана вывозили уже при боях, а с мирной Украины уже драпают. Позор какой-то.
24.01.2022 14:41 Ответить
Они что-то знают..
24.01.2022 16:28 Ответить
Вот могу поспорить, что ничего они и не знают. Просто общая паника, ни чем не подкрепленная. Скоро станет ясно, что это просто пустая истерика. Этими войсками у границ хутин пытается заставить США с ним разговаривать и все. Если он такой крутой и ничего не боится, что же он даже Донецкую область захватить не смог? И не сможет. И дыру не признает независимой. Все останется так как есть еще долгое время.
24.01.2022 16:55 Ответить
Да, ситуация очень мутная и странная. Если они что-то знают, то почему не эвакуируют всех? Если боятся, что в любой момент на Киев полетят ракеты, то логичнее было бы вывезти всех. Или оставшиеся какие-то заговоренные и в них точно не прилетит? Почему например страны Балтии, Чехия, Венгрия, Дания, Швеция, Польша заявили, что на данный момент не видят причин для эвакуации? А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/01/24/7132974/ не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины. Так что не надо разводить панику.
24.01.2022 18:41 Ответить
В проект Новороссия Р уже вброшено несколько десятков миллиардов долларов. Вся жизнь путина на посту президента и ранее было уничтожение ненавистной и сытой Европы. А мола ли быть другая цель у питерской шпаны из подворотни?
24.01.2022 23:29 Ответить
А что букмейкеры ставят на вторжение? Кто готов рискнуть своими 10k Евро, на то что будет вторжение? Это же будет легкий выигрыш.
24.01.2022 14:45 Ответить
"Это связано с кенгуру в Автралии" - в обычном своем стиле заявил Подоляк.
24.01.2022 14:45 Ответить
А может это какой хитрый ход, не может быть, чтобы англо-саксы были первыми защитниками Украины, и вдруг самые первые побежали? Что-то не так.
24.01.2022 14:51 Ответить
24.01.2022 15:01 Ответить
еспрессо это сайт провокатор...я вот только не пойму политики цензора,почему он(цензор)поёт в унисон с всепропальщиками?
24.01.2022 14:57 Ответить
И те и те поддувают США. Моя гипотеза:
----------------------------------------
В НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям. Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он. Да и никто не понимает когда Запад перестанет раздувать панику вокруг «российского вторжения».

В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.

Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.
Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.

Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
24.01.2022 15:43 Ответить
Нужно срочно запретить эвакуацию диппредставительств (всех) !!
В случае войны, пусть вводят свои войска для защиты своих граждан.
24.01.2022 14:58 Ответить
На каком основании? Согласно какой-такой конвенции
24.01.2022 15:29 Ответить
"А что, Зелень Динамо бежит? Все бегут" кф "Джентльмены удачи"
24.01.2022 15:11 Ответить
24.01.2022 15:20 Ответить
Украинцам бежать некуда, Украина - наш дом. Значит, счёт пошёл на часы.
Программа максимум: захват Киева десантом и засланными диверсионными группами.
Программа минимум: оккупация по оси: Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса.
Недаром в раиссе самый актуальный документ «как захоронить за сутки тысячу погибших».
Посмотрим, кто кого.
Господа европейцы, уезжаете? Вы -следующие, русская свинья придёт скоро и за вами. Европа есть, пока жива Украина.
24.01.2022 15:27 Ответить
А украінців нехай вбиває ***** що він і робить
24.01.2022 17:00 Ответить
 
 