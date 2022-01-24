РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6042 посетителя онлайн
Новости
2 751 13

Стефанчук об эвакуации дипломатов: Представители ЕС остаются работать в Украине

Стефанчук об эвакуации дипломатов: Представители ЕС остаются работать в Украине

У спикера Руслана Стефанчука на сегодняшний день нет информации, которая бы побудила другие страны эвакуировать из Украины своих дипломатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.

Стефанчук напомнил позицию МИД Украины по эвакуации дипломатов.

"По мнению Украины, такие действия преждевременны. Кроме того, вы знаете позицию дипломатов Европейского Союза – они остаются работать в Украине. А что касается других стран – это суверенное право каждой страны беспокоиться и заботиться о своих людях, работающих на иностранных территориях", – отметил спикер.

По его словам, этот вопрос может быть обсужден на встрече руководства ВР с послами стран G7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.

А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.

Автор: 

эвакуация (2163) дипломаты (642) Стефанчук Руслан (678)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
https://www.youtube.com/watch?v=xR1Dvi-g7JI
10 хвилин тому зеленського викликали у парламент

зеленский отказуеться
показать весь комментарий
24.01.2022 13:51 Ответить
+2
А чого ж їм чекати,коли країна в облозі,а верховний не санчатах з гиканням з горки з'їжае,та до дня рожденія готовиться!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:01 Ответить
+2
все что надо знать про СН

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1526024607769839?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·



БЕЗ ПАНІКИ, каже нам фаховий дипломат.

Бо "в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України". Нічо сі заяви. Аглічанка гадіт, ти гляді. Відправила королева нам на кордон 120 000 російських вояків. І ладно б англічанка, є також і Вашингтон та клятий Держдеп.

Але на жаль, каже нам пан Яременко, немає тіє людини в українській владі, яка зможе "публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск". Навіть наш недорікуватий гетьман не може нічого зробити з цими розмухувателя війни з Вашингтону.

А в нас немає ніякої війни, бо "ділимо бюджет".

Посони, я знаю як вирішити ваші комунікаційні проблеми. Якщо їх не зможе вирішити ваш кент Мураєв, то зверніться до Коломоя. Він норм розповість про Захід, який грає в ігри, і про те що потрібно будут автономістами. І до речі, ліванці молодці і дефолт також окей.

Так і вирулимо.

Паніка, як то кажуть, табу.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=xR1Dvi-g7JI
10 хвилин тому зеленського викликали у парламент

зеленский отказуеться
показать весь комментарий
24.01.2022 13:51 Ответить
Сколько оно дней в запое было , что такое опухшее ?)))
показать весь комментарий
24.01.2022 14:19 Ответить
а завтра все другие выедут
показать весь комментарий
24.01.2022 13:55 Ответить
А чого ж їм чекати,коли країна в облозі,а верховний не санчатах з гиканням з горки з'їжае,та до дня рожденія готовиться!
показать весь комментарий
24.01.2022 14:01 Ответить
Шо, не бачать оченятка?
Шеб пак, очі то як салом замулило. Ось ось лусне мармиза.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:17 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/e/c/9/d/ec9d8bd7250a97a28b73aa9f150a122d/original.jpg
показать весь комментарий
24.01.2022 14:19 Ответить
все что надо знать про СН

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1526024607769839?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·



БЕЗ ПАНІКИ, каже нам фаховий дипломат.

Бо "в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України". Нічо сі заяви. Аглічанка гадіт, ти гляді. Відправила королева нам на кордон 120 000 російських вояків. І ладно б англічанка, є також і Вашингтон та клятий Держдеп.

Але на жаль, каже нам пан Яременко, немає тіє людини в українській владі, яка зможе "публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск". Навіть наш недорікуватий гетьман не може нічого зробити з цими розмухувателя війни з Вашингтону.

А в нас немає ніякої війни, бо "ділимо бюджет".

Посони, я знаю як вирішити ваші комунікаційні проблеми. Якщо їх не зможе вирішити ваш кент Мураєв, то зверніться до Коломоя. Він норм розповість про Захід, який грає в ігри, і про те що потрібно будут автономістами. І до речі, ліванці молодці і дефолт також окей.

Так і вирулимо.

Паніка, як то кажуть, табу.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:21 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:28 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:25 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:37 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:38 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 14:51 Ответить
Товстун Стефанчук танцює під сопілку Єрмака? Чи він почав свій танок? Германія вже не Європа? Польща вже в Африці? Трясця, спати всі засідання ВР, і нарешті прокинутись, щоб розказувати свій дивовижний сон ..... Україні, а не своїм у Раді.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:52 Ответить
 
 