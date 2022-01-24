Стефанчук об эвакуации дипломатов: Представители ЕС остаются работать в Украине
У спикера Руслана Стефанчука на сегодняшний день нет информации, которая бы побудила другие страны эвакуировать из Украины своих дипломатов.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.
Стефанчук напомнил позицию МИД Украины по эвакуации дипломатов.
"По мнению Украины, такие действия преждевременны. Кроме того, вы знаете позицию дипломатов Европейского Союза – они остаются работать в Украине. А что касается других стран – это суверенное право каждой страны беспокоиться и заботиться о своих людях, работающих на иностранных территориях", – отметил спикер.
По его словам, этот вопрос может быть обсужден на встрече руководства ВР с послами стран G7.
Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.
Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.
А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
10 хвилин тому зеленського викликали у парламент
зеленский отказуеться
Шеб пак, очі то як салом замулило. Ось ось лусне мармиза.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1526024607769839?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·
БЕЗ ПАНІКИ, каже нам фаховий дипломат.
Бо "в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України". Нічо сі заяви. Аглічанка гадіт, ти гляді. Відправила королева нам на кордон 120 000 російських вояків. І ладно б англічанка, є також і Вашингтон та клятий Держдеп.
Але на жаль, каже нам пан Яременко, немає тіє людини в українській владі, яка зможе "публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск". Навіть наш недорікуватий гетьман не може нічого зробити з цими розмухувателя війни з Вашингтону.
А в нас немає ніякої війни, бо "ділимо бюджет".
Посони, я знаю як вирішити ваші комунікаційні проблеми. Якщо їх не зможе вирішити ваш кент Мураєв, то зверніться до Коломоя. Він норм розповість про Захід, який грає в ігри, і про те що потрібно будут автономістами. І до речі, ліванці молодці і дефолт також окей.
Так і вирулимо.
Паніка, як то кажуть, табу.