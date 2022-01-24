Стефанчук об эвакуации дипломатов: Представители ЕС остаются работать в Украине

У спикера Руслана Стефанчука на сегодняшний день нет информации, которая бы побудила другие страны эвакуировать из Украины своих дипломатов.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге.

Стефанчук напомнил позицию МИД Украины по эвакуации дипломатов.

"По мнению Украины, такие действия преждевременны. Кроме того, вы знаете позицию дипломатов Европейского Союза – они остаются работать в Украине. А что касается других стран – это суверенное право каждой страны беспокоиться и заботиться о своих людях, работающих на иностранных территориях", – отметил спикер.

По его словам, этот вопрос может быть обсужден на встрече руководства ВР с послами стран G7.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.

А МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств уехать из Украины.