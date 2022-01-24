РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11644 посетителя онлайн
Новости
27 379 81

Члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве, - Госдеп

Члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве, - Госдеп

Государственный департамент разрешил отъезд государственных служащих в США и обязательный выезд членов их семей из посольства США в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Госдепа.

"24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", - сообщили в Госдепе.

Соответствующее решение в США приняли "как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден провел совещание с командой по национальной безопасности относительно агрессии РФ против Украины, - Белый дом

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", – подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном совете по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины".

Напомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.

Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".

Также читайте: Американская разведка подтвердила данные Британии о намерениях Кремля установить в Украине пророссийского лидера, - CNN

Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.

Автор: 

Госдепартамент США (1876) посольство (1094) США (27780)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
показать весь комментарий
24.01.2022 08:11 Ответить
+35
...Це ж яким довбнем треба бути, щоб депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила публічно, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв'язки з Росією.

Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".

Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого… - https://gazeta.ua/blog/56433/vselenskij-sorom-dlya-derzhavi-zahid-nam-pryamo-vkazuye-na-agenta-vplivu-rf
показать весь комментарий
24.01.2022 08:13 Ответить
+28
Головне ,що ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач не повівся і зупиняє всі військові програми
показать весь комментарий
24.01.2022 08:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.01.2022 08:11 Ответить
...Це ж яким довбнем треба бути, щоб депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила публічно, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв'язки з Росією.

Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".

Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого… - https://gazeta.ua/blog/56433/vselenskij-sorom-dlya-derzhavi-zahid-nam-pryamo-vkazuye-na-agenta-vplivu-rf
показать весь комментарий
24.01.2022 08:13 Ответить
Почалось поступове "викриття" Зеленського. Одразу неможливо. Все ж 73% телепнів йому довірили цілу країну. Але ... телепнів треба вчити. Ніколи не пізно. Сподіваюсь, що знайдуться свідки, які точно заявлять, що Зеленський танцював у трусах перед ...йло у 2014 році. Тому ...йло має свою "людину" в Україні. Світитись Зеленський не може, але діє підступно. Щось гальмує, щось бере у свої руки. Чому він? Бо гроші ******* гроші. Як і Зеленський. Чому Україна НЕ В НАТО? Тому що США не довіряють Зеленському, а більш 73% українцям. Сором бере за українців-хохлів. Їм подобається бути хохлом, і дітям їх, і онукам теж. Хохол - це малорос, який постійно "суетится" ПІД великоросом, тобто кацапом.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:55 Ответить
"Почалось поступове "викриття" Зеленського. "

Снаряди лягають дедалі ближче.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:16 Ответить
Любопытный факт: в Европарламенте 705 депутатов, но чёрта с два вы увидите, чтобы порохоботы хоть иногда цитировали кого бы то ни было из них, кроме всё той же Виолы.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:10 Ответить
"хоть иногда цитировали кого бы то ни было из них, кроме всё той же Виолы. "

Тю на вас. А що такого та Віола сказала, чого б всі, тут присутні, і без того не бачили на власні очі? Те, що Єрмак і Демченко є ГРУшною агентурою РФ вже навіть і їжак зрозумів, бо спостерігаючи за їхніми системними антиукраїнським діями на користь *****, такі висновки з'являються просто на долоні. І зіц-президент Зєлупа вже сам має доводити те, що він не є завербованим РФ після своєї вербувальної зустрічі з Патрушевим в Ом Відправити ані.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:04 Ответить
Нуина...хадоны...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:50 Ответить
сцыкли...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:52 Ответить
США повелись на брязкання москальських іржавих залізяк та запах смажених бурятів на кордоні з Україною?
показать весь комментарий
24.01.2022 08:12 Ответить
Головне ,що ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач не повівся і зупиняє всі військові програми
показать весь комментарий
24.01.2022 08:13 Ответить
...А в остальном прєкрасная маркіза, всє харашо, всє харашо...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:52 Ответить
США прогнозируют, что события будут развиваться по грузинскому сценарию 2008 года
показать весь комментарий
24.01.2022 09:12 Ответить
Головне, що США не повелись на прямі запитання Зеленського "чому Україна не в НАТО?". Бо так треба питати, коли впевнений, що країні не бути в НАТО доки у руля країни "казачок". Засланий. Зеленський сам себе викриває. Дуже повільно. Попереджаю зеленську братію, я - не порохобот. Мій презедент - Чорновол. Якого на жаль прибрали у 90-ті.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:02 Ответить
Його вже 23 роки, на жаль,немає. Та й не факт, що він дожив би до такого поважного віку (він 1937 року народження).
Отже, вибирай з тих, хто є зараз - хто твій Президент.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:16 Ответить
Стандартная практика- тут ничего страшного нет : Улетают родственники. Делается это для того чтобы максимально обезопасить действующих сотрудников на предмет действий спецслужб итдитп. 🇺🇸 фактически поставляет боевое вооружение чего кстати небыло при сывосоевом
показать весь комментарий
24.01.2022 10:30 Ответить
Не розумію, чому така скорбота по Чорноволу. Пам'ятаю, як він виступав за регіони, а тоді на Донбасі, хто виступав за регіони -- той 100% був проти незалежної України. Як патріота, його не можна навіть порівнювати з Левком Лук'яненком.
показать весь комментарий
24.01.2022 15:55 Ответить
Працюють над помилками. Що б не вийшло як в Афгані - потрібно все робити завчасно. На прощання передали б бодай з десяток ядрених зарядів замість будапештських гарантій.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:12 Ответить
А была бы в Украине ядерная бомба рашка сопела бы молча в две дырки.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:17 Ответить
И была бы Укоаина под спнкциями, как Иран, а не получала помощь.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:20 Ответить
як Пакистан, Індія та Ізраїль, так?
показать весь комментарий
24.01.2022 08:26 Ответить
Пакистан - член НАТО. Израиль - союзник США.
Украина - обезьяна с гранатой и флюгером вместо мозга.

Неужели ты думаешь, что США после 1991 года стали бы терпеть то, что совковые долбоебы расползаются в разные стороны с ядерным оружием и невнятными мотивами?
показать весь комментарий
24.01.2022 08:32 Ответить
Пакистан не член НАТО, ще у ПАР, до речі, ядерна зброя є (спільно з Ізраілем розробляли і випробовували біля узбережжя ПАР)...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:39 Ответить
Есть документальные подтверждения?
показать весь комментарий
24.01.2022 09:43 Ответить
Так Пакистан офіційно визнав ядерну зброю ще у 1998 році...
показать весь комментарий
25.01.2022 00:10 Ответить
Испытания взрывного устройства мощностью 18 кТ в 1998 году и после этого тишина. Хз, что у них там получилось или не получилось.
показать весь комментарий
25.01.2022 01:24 Ответить
А НАТО знает, что Пакистан его член?
показать весь комментарий
24.01.2022 08:41 Ответить
При этом, чувак позиционирует себя грамотным специалистом, называя Пакистан членом НАТО

Это Украина, детка, страна, где 73 % нариту на 7-й год войны с Россией избирает президентом российского КВНщика, называющего Украину проституткой, открыто презирающего украинцев (когда уже идёт война, сам он смеется над украинской армией в оккупированной Горловке, а его жена собирает в соцсетях информацию для врага)...

Какие после этого могут быть вопросы к немцам, американцам или другим нациям? И как они могут на такое смотреть и чем-то жертвовать ради чужой страны? Это просто глупо
показать весь комментарий
24.01.2022 08:48 Ответить
Ок. У Пакистана статус основного союзника НАТО. Это многое меняет?

Я не говорю о том, что наличие у Пакистана ЯО - нифига не факт.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:41 Ответить
Второй раз уже бред пишешь. Пакистан не имеет имеет "статус основного союзника НАТО". Он имеет статус MNNA, т.е. союзник США вне НАТО.
П.С. Порошенко просил в 2014 году этот статус, его Обама послал идал Тунису. А в 2017 Верховна Рада большинством голосов отправила в конгресс США такое же обращение и так же была послана.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:41 Ответить
1. Это дела не меняет. У Пакистана этот статус есть, у Украины такого статуса нет.

2. Есть документальное подтверждение того, что у Пакистана есть ЯО? Бабкины пересуды подтверждением не являются
показать весь комментарий
24.01.2022 10:53 Ответить
У тебя сегодня бенефис тупости?
Ты же сам несколькими постами выше не отрицал наличие ЯО у Пакистана, теперь же - сомневаешься )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0

показать весь комментарий
24.01.2022 10:59 Ответить
А по первому пункту - спасибо нашим американским "партнёрам" за то, что для них Тунис, Афганистан, Пакистан, Бразилия оказались важнее, чем Украина. И, ведь, не клоун просил этот статус для Украины и все равно послали.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:01 Ответить
З вами своїм добром для носа зеле-шмаркля поділився? Пакистан член НАТО!? Та коли Пакистан завів ядерну зброю проти Індії, яка в основному озброєння та технології купляла у рашці, то США лякали Пакистан обмеженим вторгненням для захоплення їх ядерної зброї, то отримали відповідь спробуйте. І коли США евакуйовувались з Афганістан, то вже просили Пакистан дати зробити тимчасову авіабазу, але отримала жорстку відмову. А колись дуже співробітничали в військовій сфері, особливо проти СРСР в Афганістані.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:48 Ответить
Якщо якась країна зацікавлена, то в обхід всяких міжнародних правил створює собі яо. Як Іран.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:05 Ответить
"Украина - обезьяна с гранатой и флюгером вместо мозга."

ти сам мавпа але без гранати і комплексом меншовартості і малоросні.. Хохол одним словом
показать весь комментарий
24.01.2022 08:51 Ответить
В 2019-м в очередной раз Украина ярко продемонстрировала, что курс страны зависит от желудков ********* - т.е. непредсказуем.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:39 Ответить
Израиль является союзником США не просто так. Израиль - это сила. Еврейский народ представляет серьёзную силу в мире, в том числе и США. И уж тем более, весь еврейский народ хорошо понимает, как важно иметь своё государство и что нужно для этого делать. Вряд ли еврейский народ на 7-й год войны с Россией изберет главнокомандующим российского актера, башкира по национальности, который всё жизнь насмехается над Израилем и евреями. А действующего главнокомандующего, успешно руководящего Израилем вдруг начнет "называть барыгой и мародером", наслушавшись вражеской пропаганды.

То есть, прямо скажу, нации в среднем значительно отличаются уровнем интеллекта одна от другой, это просто факт, с которым не поспоришь.

Вы видели в Израиле столько долп**пов, которые считают Землю плоской, а ковид заговором фармацевтических компаний, и которых невозможно убедить в необходимости использовать медицинские маски в период опасной эпидемии? При этом, чтобы можно было легко убедить проголосовать за персонажа телесериала? Я такого не представляю.

Ещё намек. Думаете случайно Пейпал так и не зашел в Украину, хотя в подсанкционной России давно работает? Я могу много об этом говорить, рассказать, что на самом деле представляет "ведущая IT держава". Просто это будет пропагандой против Украины, и ничем не поможет. Просто, чтобы вы понимали то, что взрослые люди должны сами понимать. Если ты не представляешь силу (финансы, ресурсы, интеллект, армия и т.д.) - ты никому не нужен
показать весь комментарий
24.01.2022 09:00 Ответить
Бачив Шмарклю, і список величезний.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:08 Ответить
Вас не розуміють більшість (73/45 %) моїх, а може і ваших співвітчизників(
Совковий менталітет, віртуальна освіта (так, так!), парашинська пропаганда.
Маємо те, що маємо(
Як вирішити проблему, для мене незрозуміло. Гасла, роз'яснення не допомагають(
Україна застигла на гребіні хвилі, куди зверне, не зрозуміло.
Викинути сміття типу ЗЕ... Немає в країни натхнення(
показать весь комментарий
24.01.2022 09:16 Ответить
"При этом, чтобы можно было легко убедить проголосовать за персонажа телесериала? Я такого не представляю."

Да, конечно.
Беннет - политическая проститутка (есть проститутки самодеательные, а есть - профессиональные, Беннет принадлежит именно к этой профессиональной категории политических проституток)
Не напомните мне, членом скольких политических партий он был?
Не торопитесь, подумайте, и перечислете все партии Беннента правильно.
показать весь комментарий
24.01.2022 09:51 Ответить
Нафтали Беннет:
1. Первая партия Беннета - это Ликуд (2006-2008 годы):
"После участия во Второй ливанской войне Бенет присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии"
2. "В апреле 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль» с более чем 80 тысячами членов". То есть это как бы подпартия в партии
3. "В апреле 2012 года основал движение «Израильтяне»". Это тоже подпартия в партии, но уже иная
4. "Впоследствии Бенет ушёл из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». "
5. "В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые».
(Википедия)

5 партий (или подпартий) за 10 лет - это рекорд, иных таких политиков я не знаю.
Беннет уже занесен в книгу Гинесса?

И самый главный вопрос: а почему Дед Байден не дал Беннету денег и спал на встрече с ним?
показать весь комментарий
24.01.2022 09:59 Ответить
Бывший коммунист и первый ********** намутил на этом распиле ядерного орижия сумашедшие 🤑
показать весь комментарий
24.01.2022 10:32 Ответить
Ну там намутили много на чем.
Самая крупная в Европе группировка техники тупо растворилась в воздухе.

И вот, чтобы точно также не растворились запасы ЯО, у Украины его отобрали.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:56 Ответить
« растворилась не в воздухе а в Африке.... 14 армия формировалась таким образом чтобы иметь запасы аж до Балкан. Под шумок это все продали в Африку... «Фаина» это просто капля в море 🌊 потому что небыло договорняка . ЯО это вообще децкий сад . Шахтное базирование ракет дорогое и при современных технологиях все места базирования известны.

например в США это надежно защищено географически - два океана и система звездных войн и 🛰..
В Украине остался кб «Лёня пусти ракетку» Булава Сатана и прочее . Я уже молчу про наземные колесные ракеты типа тополь которые продали казахам в степи .... там нет смысла песок рыть. Про железнодорожные системы которые можно было спрятать в Карпатах я вообще молчу..
показать весь комментарий
24.01.2022 11:12 Ответить
Самое интересное, что только кацапы и порохоботы топят за то, что бы Украина не имела ЯО.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:42 Ответить
Если бы да кабы, то была бы другая страна
показать весь комментарий
24.01.2022 08:43 Ответить
А не было бы в Украине таких избирателей как ты,который готов оправдать любую подлость и продажность власти,небыло бы и кацапов на границе. Какая атомная бомба? Тебе и ручку доверить нельзя,потому что галочку в буллетене поставишь напротив самого тупого и продажного дол.....
показать весь комментарий
24.01.2022 09:27 Ответить
ШО Україна пальнула б ядерною бомбою на анексію Криму? Так як пальнула тоді, коли військовим дали команду у Криму не стріляти, щоб не провокувати. Зброя була. Навіть патрони були. І не голі-босі у Криму бійці стояли. А команди не було. Думайте мізками вже нарешті. А не сідалищем.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:06 Ответить
Який там мозок. Він є у кожного але кількість сірої рідини це більш важливе питання. Є розслідування іноземних експертів які вказують що величезна кількість коштів була перерахована на рахунки «офшорів» родичів ключових осіб. Тобто формально вдавали бездіяльність. Про ДебИлов. Я взагалі поважаю Мордочоботника який відверто фарфорозубого нагнув ..... Мабуть вже втік ..
показать весь комментарий
24.01.2022 10:38 Ответить
Хто дав би команду, пастор баптистської секти? Так їх навіть в армію не брали, бо гріх брати зброю до рук, можна тільки підставити другу щоку. На щастя, він не встиг, бо народ піднявся на захист.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:13 Ответить
А может просто другого посла хотят назначить? То вроде обещали. Вот и отправляют домой старых всех
показать весь комментарий
24.01.2022 08:20 Ответить
блажен ктор верует...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:27 Ответить
уже более 2-ух лет в Украине нет посла США..... есть временный поверенный....
показать весь комментарий
24.01.2022 09:39 Ответить
Якщо вже будуть покидати Україну , посли з сім'ями ,то і кроти параші будуть драпати ! Якби наше СБУ було УКРАЇНСЬКЕ ,то тих ,що виїхали більше не пускати в Україну ,хоч на 10 років ! Може ,тоді і очиститься Україна від тої швалі кацапської !!!
показать весь комментарий
24.01.2022 08:23 Ответить
Пусть члены семей едут в США, а вместо них приедут нужные инструкторы по вооружениям...
показать весь комментарий
24.01.2022 08:38 Ответить
Надо понимать, что у Байдена тут срабатывает "синдром Кабула 2021". Он больше не хочет рисковать и ударить в грязь лицом перед своим народом.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:48 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 08:54 Ответить
Хтось сумнівався що "Блазень" - "мавпа на троні" яку будуть годувать бананами поки будуть крушить державу? Я казав це ще до виборів Хтось прислухався? Зате зараз не знайдеш нікого хто голосував за "ЗЕ"!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 08:55 Ответить
та ну, я на них щодня натикаються десятками. Ще й ображаються, коли говориш їм, що вони тупарі
показать весь комментарий
24.01.2022 09:37 Ответить
Це тут їх чомусь немає, не ******* правду. Зайдіть в якись міський паблік в телеграмі, наприклад,там більшість далі за зе.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:09 Ответить
ну і десь так до кінця цієї зими виїде більшість дипломатів (звісно ж добровільно) і залишиться 2,5 людини дивитись чисто символічно за посольством, щоб не занепадало....
показать весь комментарий
24.01.2022 08:56 Ответить
Че-то бубочка давно не ездил на лыжах кататься. Пора бы уже. Самое время.
показать весь комментарий
24.01.2022 08:59 Ответить
Вы не понимаете, это другое!😂
показать весь комментарий
24.01.2022 09:00 Ответить
Америкосы не хотят создавать возможность заложников паРаше!! Им респект что заботятся о своих и просчитывают все варианты с худшими а не как наша власть!! шапкозакидательство ЗЕ раздражает.. дороги строить для будущих окупантов РФ или укреплять свои ВСУ - что сейчас важнее??!!!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 09:00 Ответить
100% відповів вже вище. Але соє розумовим складно вловити умовно послідовний зв'язок
показать весь комментарий
24.01.2022 10:41 Ответить
Книга з історії України. 2122 рік.
"Сто років тому Україна втратила суверенітет та понесла втрати населення, вибравши в 2019 році замість президента Кловуна з кварталу 95, який був не в змозі керувати державою, був бездарним політиком та обмеженим сцикливим карликом з гнусявим голосом. Який за три роки розвалив економіку, оборону, зовнішню політичну діяльність.
Чому так сталося? Тому що вумний нарід України вирішив що такий правитель зможе дати кожному по 10 000 доларів. Тому що обіцяв.
Ви можете спитати - а яка логіка такого висновку?
Над цією загадкою б'ються вчені багатьох країн на протязі вже ста років."
показать весь комментарий
24.01.2022 09:22 Ответить
Він і нічого не обіцяв, а просто обісцяв.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:21 Ответить
попкорну закупили на дорогу?
показать весь комментарий
24.01.2022 09:35 Ответить
Невідомо щодо попкорну, але летальну зброю почали надсилати. Розумно? Ще й як!! Демонстративно показують ...йлу, що жодному слову його не вірять. А як ще блазню показати свою недовіру, коли воно очі закриває на всі попередження? Німці вже навіть від Потоку відмовляються у разі Великого шухєру в Європі.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:18 Ответить
Німці на генетичному рівні згадали що з ними було коли почали загравати з потенційним союзником .... хахахаха. Європейські руїни добре пам'ятають, Британія особисто. Там королева ще при здоровому глузді.WW
показать весь комментарий
24.01.2022 10:44 Ответить
ОП. Перша година вторгнення

Зеля: Это замечательно.
Ермак: Замечательно?
Зеля: Это прекрасно. Каждый президент военного времени избирается на второй срок. Я уже думал бамбить Австралию или типа того. А кто они такие, кстати?
Ленка: Нацики. Oт *****.
Зеля: Вау. Настоящие нацики...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:00 Ответить
Идиоты и АП не обязаны понимать что они говорят . Оказывается ,во всем виноваты американцы,которые постоянно говорят об какой-то военной угрозе,решая свои внутрипартийные делишки за счет двух братских народов
В Офісі президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США

Адже якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства, пояснив Подоляк.

.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:52 Ответить
Оголосити початок наступу ********** відкриттям сезону полювання на Зеленського, членів його партії "слуг" та всіх членів їх родин. Всі поза Законом - "де побачив там і вбив".
показать весь комментарий
24.01.2022 14:33 Ответить
Якщо вже тони крові і замінників крові доставили російським військам до українського кордону, то значить, що вже готовий і узгоджений наказ про наступ. І весни навряд чи чекатимуть, тому й евакуація. Скоро будемо сміятися до сліз. з кварталом.
показать весь комментарий
24.01.2022 16:29 Ответить
Країни з "Будапешстського меморандому" крім тієї,що порушує кордони нашої держави,самі перші починають тікати.Гаранти великі.
показать весь комментарий
24.01.2022 17:04 Ответить
срочно меняйте клоуна на ПОРОШЕНКО!!!!!!
показать весь комментарий
24.01.2022 17:26 Ответить
перестраховываются.
показать весь комментарий
24.01.2022 23:47 Ответить
 
 