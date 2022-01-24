Члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве, - Госдеп
Государственный департамент разрешил отъезд государственных служащих в США и обязательный выезд членов их семей из посольства США в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Госдепа.
"24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", - сообщили в Госдепе.
Соответствующее решение в США приняли "как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине".
"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", – подчеркивается в пресс-релизе.
Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном совете по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины".
Напомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.
Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".
Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".
Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого… - https://gazeta.ua/blog/56433/vselenskij-sorom-dlya-derzhavi-zahid-nam-pryamo-vkazuye-na-agenta-vplivu-rf
Снаряди лягають дедалі ближче.
Тю на вас. А що такого та Віола сказала, чого б всі, тут присутні, і без того не бачили на власні очі? Те, що Єрмак і Демченко є ГРУшною агентурою РФ вже навіть і їжак зрозумів, бо спостерігаючи за їхніми системними антиукраїнським діями на користь *****, такі висновки з'являються просто на долоні. І зіц-президент Зєлупа вже сам має доводити те, що він не є завербованим РФ після своєї вербувальної зустрічі з Патрушевим в Ом Відправити ані.
Отже, вибирай з тих, хто є зараз - хто твій Президент.
Украина - обезьяна с гранатой и флюгером вместо мозга.
Неужели ты думаешь, что США после 1991 года стали бы терпеть то, что совковые долбоебы расползаются в разные стороны с ядерным оружием и невнятными мотивами?
Это Украина, детка, страна, где 73 % нариту на 7-й год войны с Россией избирает президентом российского КВНщика, называющего Украину проституткой, открыто презирающего украинцев (когда уже идёт война, сам он смеется над украинской армией в оккупированной Горловке, а его жена собирает в соцсетях информацию для врага)...
Какие после этого могут быть вопросы к немцам, американцам или другим нациям? И как они могут на такое смотреть и чем-то жертвовать ради чужой страны? Это просто глупо
Я не говорю о том, что наличие у Пакистана ЯО - нифига не факт.
П.С. Порошенко просил в 2014 году этот статус, его Обама послал идал Тунису. А в 2017 Верховна Рада большинством голосов отправила в конгресс США такое же обращение и так же была послана.
2. Есть документальное подтверждение того, что у Пакистана есть ЯО? Бабкины пересуды подтверждением не являются
Ты же сам несколькими постами выше не отрицал наличие ЯО у Пакистана, теперь же - сомневаешься )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
ти сам мавпа але без гранати і комплексом меншовартості і малоросні.. Хохол одним словом
То есть, прямо скажу, нации в среднем значительно отличаются уровнем интеллекта одна от другой, это просто факт, с которым не поспоришь.
Вы видели в Израиле столько долп**пов, которые считают Землю плоской, а ковид заговором фармацевтических компаний, и которых невозможно убедить в необходимости использовать медицинские маски в период опасной эпидемии? При этом, чтобы можно было легко убедить проголосовать за персонажа телесериала? Я такого не представляю.
Ещё намек. Думаете случайно Пейпал так и не зашел в Украину, хотя в подсанкционной России давно работает? Я могу много об этом говорить, рассказать, что на самом деле представляет "ведущая IT держава". Просто это будет пропагандой против Украины, и ничем не поможет. Просто, чтобы вы понимали то, что взрослые люди должны сами понимать. Если ты не представляешь силу (финансы, ресурсы, интеллект, армия и т.д.) - ты никому не нужен
Совковий менталітет, віртуальна освіта (так, так!), парашинська пропаганда.
Маємо те, що маємо(
Як вирішити проблему, для мене незрозуміло. Гасла, роз'яснення не допомагають(
Україна застигла на гребіні хвилі, куди зверне, не зрозуміло.
Викинути сміття типу ЗЕ... Немає в країни натхнення(
Да, конечно.
Беннет - политическая проститутка (есть проститутки самодеательные, а есть - профессиональные, Беннет принадлежит именно к этой профессиональной категории политических проституток)
Не напомните мне, членом скольких политических партий он был?
Не торопитесь, подумайте, и перечислете все партии Беннента правильно.
1. Первая партия Беннета - это Ликуд (2006-2008 годы):
"После участия во Второй ливанской войне Бенет присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии"
2. "В апреле 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль» с более чем 80 тысячами членов". То есть это как бы подпартия в партии
3. "В апреле 2012 года основал движение «Израильтяне»". Это тоже подпартия в партии, но уже иная
4. "Впоследствии Бенет ушёл из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». "
5. "В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые».
(Википедия)
5 партий (или подпартий) за 10 лет - это рекорд, иных таких политиков я не знаю.
Беннет уже занесен в книгу Гинесса?
И самый главный вопрос: а почему Дед Байден не дал Беннету денег и спал на встрече с ним?
Самая крупная в Европе группировка техники тупо растворилась в воздухе.
И вот, чтобы точно также не растворились запасы ЯО, у Украины его отобрали.
например в США это надежно защищено географически - два океана и система звездных войн и 🛰..
В Украине остался кб «Лёня пусти ракетку» Булава Сатана и прочее . Я уже молчу про наземные колесные ракеты типа тополь которые продали казахам в степи .... там нет смысла песок рыть. Про железнодорожные системы которые можно было спрятать в Карпатах я вообще молчу..
"Сто років тому Україна втратила суверенітет та понесла втрати населення, вибравши в 2019 році замість президента Кловуна з кварталу 95, який був не в змозі керувати державою, був бездарним політиком та обмеженим сцикливим карликом з гнусявим голосом. Який за три роки розвалив економіку, оборону, зовнішню політичну діяльність.
Чому так сталося? Тому що вумний нарід України вирішив що такий правитель зможе дати кожному по 10 000 доларів. Тому що обіцяв.
Ви можете спитати - а яка логіка такого висновку?
Над цією загадкою б'ються вчені багатьох країн на протязі вже ста років."
Зеля: Это замечательно.
Ермак: Замечательно?
Зеля: Это прекрасно. Каждый президент военного времени избирается на второй срок. Я уже думал бамбить Австралию или типа того. А кто они такие, кстати?
Ленка: Нацики. Oт *****.
Зеля: Вау. Настоящие нацики...
В Офісі президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США
Адже якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства, пояснив Подоляк.
.