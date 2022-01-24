Члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве, - Госдеп

Государственный департамент разрешил отъезд государственных служащих в США и обязательный выезд членов их семей из посольства США в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в заявлении Госдепа.

"24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней", - сообщили в Госдепе.

Соответствующее решение в США приняли "как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине".

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве, а они определяют свою позицию", – подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, Государственный департамент обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном совете по путешествиям в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины".

Напомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.

Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".

Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.