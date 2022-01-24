Члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві, - Держдеп

Державний департамент дозволив від'їзд державних службовців США та обов'язковий виїзд членів їхніх сімей із посольства США у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Держдепу.

"24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд ("санкціонований від'їзд") державних службовців США та наказав виїхати членам сімей ("обов'язковий від'їзд") державних службовців США з посольства в Києві. Санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони хочуть; їх виїзд не обов'язковий. Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб сім'ї залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше 30 днів", - повідомили в Держдепі.

Відповідне рішення в США ухвалили "як особливе застереження через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підрив безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку та координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", - додали в Держдепі.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді з подорожей до України.

Нагадаємо, напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття всіх другорядних співробітників та їх родин.

Канал, посилаючись на неназване "джерело в уряді України" також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державного секретарю США Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би "надмірною реакцією".

Також журналіст американського каналу Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка, 24 січня, почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.

