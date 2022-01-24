УКР
Члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві, - Держдеп

Члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві, - Держдеп

Державний департамент дозволив від'їзд державних службовців США та обов'язковий виїзд членів їхніх сімей із посольства США у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в заяві Держдепу.

"24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд ("санкціонований від'їзд") державних службовців США та наказав виїхати членам сімей ("обов'язковий від'їзд") державних службовців США з посольства в Києві. Санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони хочуть; їх виїзд не обов'язковий. Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб сім'ї залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше 30 днів", - повідомили в Держдепі.

Відповідне рішення в США ухвалили "як особливе застереження через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підрив безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку та координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", - додали в Держдепі.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді з подорожей до України.

Нагадаємо, напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття всіх другорядних співробітників та їх родин.

Канал, посилаючись на неназване "джерело в уряді України" також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державного секретарю США Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би "надмірною реакцією".

Також журналіст американського каналу Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка, 24 січня, почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.

Автор: 

+40
24.01.2022 08:11 Відповісти
+35
24.01.2022 08:13 Відповісти
+28
Головне ,що ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач не повівся і зупиняє всі військові програми
24.01.2022 08:13 Відповісти
...Це ж яким довбнем треба бути, щоб депутатка Європарламенту, членкиня Комітету із закордонних справ та заступниця голови делегації ЄС у комітеті Парламентської асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель заявила публічно, що США заборонили президенту Володимиру Зеленському ділитися деякою інформацією з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком через його тісні зв'язки з Росією.

Пряма мова пані Віоли фон Крамон-Таубадель: "Вочевидь, колись він мав міцні ділові відносини з Росією. Його батько був одним із керівників КДБ. Операція "Вагнера" також показова в цьому плані. Пізніше він відповідав за обмін полоненими, і він уможливив те, що більше немає жодної людини з "Беркута" в цій країні, яка могла б бути притягнута до відповідальності за події Майдану. Їх випустили до Росії. І, звичайно, є багато людей з часів Януковича, які зараз часто бувають в адміністрації президента, які близькі до Росії. І що цікаво, то це те, що Єрмак не був поінформований Зеленським, коли були закриті телеканали Медведчука. Мабуть, тому що він йому не довіряв. Американці наказали Зеленському не ділитися. Може, на це була причина".

Вселенський сором для держави, якій прямо вказують на агента впливу на найвищих щаблях влади. І що? І нічого… - https://gazeta.ua/blog/56433/vselenskij-sorom-dlya-derzhavi-zahid-nam-pryamo-vkazuye-na-agenta-vplivu-rf
24.01.2022 08:13 Відповісти
Почалось поступове "викриття" Зеленського. Одразу неможливо. Все ж 73% телепнів йому довірили цілу країну. Але ... телепнів треба вчити. Ніколи не пізно. Сподіваюсь, що знайдуться свідки, які точно заявлять, що Зеленський танцював у трусах перед ...йло у 2014 році. Тому ...йло має свою "людину" в Україні. Світитись Зеленський не може, але діє підступно. Щось гальмує, щось бере у свої руки. Чому він? Бо гроші ******* гроші. Як і Зеленський. Чому Україна НЕ В НАТО? Тому що США не довіряють Зеленському, а більш 73% українцям. Сором бере за українців-хохлів. Їм подобається бути хохлом, і дітям їх, і онукам теж. Хохол - це малорос, який постійно "суетится" ПІД великоросом, тобто кацапом.
24.01.2022 09:55 Відповісти
"Почалось поступове "викриття" Зеленського. "

Снаряди лягають дедалі ближче.
24.01.2022 11:16 Відповісти
Любопытный факт: в Европарламенте 705 депутатов, но чёрта с два вы увидите, чтобы порохоботы хоть иногда цитировали кого бы то ни было из них, кроме всё той же Виолы.
24.01.2022 10:10 Відповісти
"хоть иногда цитировали кого бы то ни было из них, кроме всё той же Виолы. "

Тю на вас. А що такого та Віола сказала, чого б всі, тут присутні, і без того не бачили на власні очі? Те, що Єрмак і Демченко є ГРУшною агентурою РФ вже навіть і їжак зрозумів, бо спостерігаючи за їхніми системними антиукраїнським діями на користь *****, такі висновки з'являються просто на долоні. І зіц-президент Зєлупа вже сам має доводити те, що він не є завербованим РФ після своєї вербувальної зустрічі з Патрушевим в Ом Відправити ані.
24.01.2022 11:04 Відповісти
Нуина...хадоны...
24.01.2022 08:50 Відповісти
сцыкли...
24.01.2022 08:52 Відповісти
США повелись на брязкання москальських іржавих залізяк та запах смажених бурятів на кордоні з Україною?
показати весь коментар
24.01.2022 08:12 Відповісти
Головне ,що ВЕРХОВНИЙ головнокомандувач не повівся і зупиняє всі військові програми
24.01.2022 08:13 Відповісти
...А в остальном прєкрасная маркіза, всє харашо, всє харашо...
24.01.2022 08:52 Відповісти
США прогнозируют, что события будут развиваться по грузинскому сценарию 2008 года
24.01.2022 09:12 Відповісти
Головне, що США не повелись на прямі запитання Зеленського "чому Україна не в НАТО?". Бо так треба питати, коли впевнений, що країні не бути в НАТО доки у руля країни "казачок". Засланий. Зеленський сам себе викриває. Дуже повільно. Попереджаю зеленську братію, я - не порохобот. Мій презедент - Чорновол. Якого на жаль прибрали у 90-ті.
показати весь коментар
Його вже 23 роки, на жаль,немає. Та й не факт, що він дожив би до такого поважного віку (він 1937 року народження).
Отже, вибирай з тих, хто є зараз - хто твій Президент.
Отже, вибирай з тих, хто є зараз - хто твій Президент.
24.01.2022 10:16 Відповісти
Стандартная практика- тут ничего страшного нет : Улетают родственники. Делается это для того чтобы максимально обезопасить действующих сотрудников на предмет действий спецслужб итдитп. 🇺🇸 фактически поставляет боевое вооружение чего кстати небыло при сывосоевом
показати весь коментар
Не розумію, чому така скорбота по Чорноволу. Пам'ятаю, як він виступав за регіони, а тоді на Донбасі, хто виступав за регіони -- той 100% був проти незалежної України. Як патріота, його не можна навіть порівнювати з Левком Лук'яненком.
показати весь коментар
Працюють над помилками. Що б не вийшло як в Афгані - потрібно все робити завчасно. На прощання передали б бодай з десяток ядрених зарядів замість будапештських гарантій.
показати весь коментар
А была бы в Украине ядерная бомба рашка сопела бы молча в две дырки.
показати весь коментар
И была бы Укоаина под спнкциями, как Иран, а не получала помощь.
показати весь коментар
як Пакистан, Індія та Ізраїль, так?
показати весь коментар
Пакистан - член НАТО. Израиль - союзник США.
Украина - обезьяна с гранатой и флюгером вместо мозга.

Неужели ты думаешь, что США после 1991 года стали бы терпеть то, что совковые долбоебы расползаются в разные стороны с ядерным оружием и невнятными мотивами?
24.01.2022 08:32 Відповісти
Пакистан не член НАТО, ще у ПАР, до речі, ядерна зброя є (спільно з Ізраілем розробляли і випробовували біля узбережжя ПАР)...
показати весь коментар
Есть документальные подтверждения?
показати весь коментар
Так Пакистан офіційно визнав ядерну зброю ще у 1998 році...
показати весь коментар
Испытания взрывного устройства мощностью 18 кТ в 1998 году и после этого тишина. Хз, что у них там получилось или не получилось.
показати весь коментар
А НАТО знает, что Пакистан его член?
показати весь коментар
При этом, чувак позиционирует себя грамотным специалистом, называя Пакистан членом НАТО

Это Украина, детка, страна, где 73 % нариту на 7-й год войны с Россией избирает президентом российского КВНщика, называющего Украину проституткой, открыто презирающего украинцев (когда уже идёт война, сам он смеется над украинской армией в оккупированной Горловке, а его жена собирает в соцсетях информацию для врага)...

Какие после этого могут быть вопросы к немцам, американцам или другим нациям? И как они могут на такое смотреть и чем-то жертвовать ради чужой страны? Это просто глупо
24.01.2022 08:48 Відповісти
Ок. У Пакистана статус основного союзника НАТО. Это многое меняет?

Я не говорю о том, что наличие у Пакистана ЯО - нифига не факт.
показати весь коментар
Второй раз уже бред пишешь. Пакистан не имеет имеет "статус основного союзника НАТО". Он имеет статус MNNA, т.е. союзник США вне НАТО.
П.С. Порошенко просил в 2014 году этот статус, его Обама послал идал Тунису. А в 2017 Верховна Рада большинством голосов отправила в конгресс США такое же обращение и так же была послана.
показати весь коментар
1. Это дела не меняет. У Пакистана этот статус есть, у Украины такого статуса нет.

2. Есть документальное подтверждение того, что у Пакистана есть ЯО? Бабкины пересуды подтверждением не являются
показати весь коментар
У тебя сегодня бенефис тупости?
Ты же сам несколькими постами выше не отрицал наличие ЯО у Пакистана, теперь же - сомневаешься )
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0

24.01.2022 10:59 Відповісти
А по первому пункту - спасибо нашим американским "партнёрам" за то, что для них Тунис, Афганистан, Пакистан, Бразилия оказались важнее, чем Украина. И, ведь, не клоун просил этот статус для Украины и все равно послали.
показати весь коментар
З вами своїм добром для носа зеле-шмаркля поділився? Пакистан член НАТО!? Та коли Пакистан завів ядерну зброю проти Індії, яка в основному озброєння та технології купляла у рашці, то США лякали Пакистан обмеженим вторгненням для захоплення їх ядерної зброї, то отримали відповідь спробуйте. І коли США евакуйовувались з Афганістан, то вже просили Пакистан дати зробити тимчасову авіабазу, але отримала жорстку відмову. А колись дуже співробітничали в військовій сфері, особливо проти СРСР в Афганістані.
показати весь коментар
Якщо якась країна зацікавлена, то в обхід всяких міжнародних правил створює собі яо. Як Іран.
показати весь коментар
"Украина - обезьяна с гранатой и флюгером вместо мозга."

ти сам мавпа але без гранати і комплексом меншовартості і малоросні.. Хохол одним словом
показати весь коментар
В 2019-м в очередной раз Украина ярко продемонстрировала, что курс страны зависит от желудков ********* - т.е. непредсказуем.
показати весь коментар
Израиль является союзником США не просто так. Израиль - это сила. Еврейский народ представляет серьёзную силу в мире, в том числе и США. И уж тем более, весь еврейский народ хорошо понимает, как важно иметь своё государство и что нужно для этого делать. Вряд ли еврейский народ на 7-й год войны с Россией изберет главнокомандующим российского актера, башкира по национальности, который всё жизнь насмехается над Израилем и евреями. А действующего главнокомандующего, успешно руководящего Израилем вдруг начнет "называть барыгой и мародером", наслушавшись вражеской пропаганды.

То есть, прямо скажу, нации в среднем значительно отличаются уровнем интеллекта одна от другой, это просто факт, с которым не поспоришь.

Вы видели в Израиле столько долп**пов, которые считают Землю плоской, а ковид заговором фармацевтических компаний, и которых невозможно убедить в необходимости использовать медицинские маски в период опасной эпидемии? При этом, чтобы можно было легко убедить проголосовать за персонажа телесериала? Я такого не представляю.

Ещё намек. Думаете случайно Пейпал так и не зашел в Украину, хотя в подсанкционной России давно работает? Я могу много об этом говорить, рассказать, что на самом деле представляет "ведущая IT держава". Просто это будет пропагандой против Украины, и ничем не поможет. Просто, чтобы вы понимали то, что взрослые люди должны сами понимать. Если ты не представляешь силу (финансы, ресурсы, интеллект, армия и т.д.) - ты никому не нужен
показати весь коментар
Бачив Шмарклю, і список величезний.
показати весь коментар
Вас не розуміють більшість (73/45 %) моїх, а може і ваших співвітчизників(
Совковий менталітет, віртуальна освіта (так, так!), парашинська пропаганда.
Маємо те, що маємо(
Як вирішити проблему, для мене незрозуміло. Гасла, роз'яснення не допомагають(
Україна застигла на гребіні хвилі, куди зверне, не зрозуміло.
Викинути сміття типу ЗЕ... Немає в країни натхнення(
показати весь коментар
"При этом, чтобы можно было легко убедить проголосовать за персонажа телесериала? Я такого не представляю."

Да, конечно.
Беннет - политическая проститутка (есть проститутки самодеательные, а есть - профессиональные, Беннет принадлежит именно к этой профессиональной категории политических проституток)
Не напомните мне, членом скольких политических партий он был?
Не торопитесь, подумайте, и перечислете все партии Беннента правильно.
показати весь коментар
Нафтали Беннет:
1. Первая партия Беннета - это Ликуд (2006-2008 годы):
"После участия во Второй ливанской войне Бенет присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии"
2. "В апреле 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль» с более чем 80 тысячами членов". То есть это как бы подпартия в партии
3. "В апреле 2012 года основал движение «Израильтяне»". Это тоже подпартия в партии, но уже иная
4. "Впоследствии Бенет ушёл из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». "
5. "В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые».
(Википедия)

5 партий (или подпартий) за 10 лет - это рекорд, иных таких политиков я не знаю.
Беннет уже занесен в книгу Гинесса?

И самый главный вопрос: а почему Дед Байден не дал Беннету денег и спал на встрече с ним?
показати весь коментар
Бывший коммунист и первый ********** намутил на этом распиле ядерного орижия сумашедшие 🤑
показати весь коментар
Ну там намутили много на чем.
Самая крупная в Европе группировка техники тупо растворилась в воздухе.

И вот, чтобы точно также не растворились запасы ЯО, у Украины его отобрали.
показати весь коментар
« растворилась не в воздухе а в Африке.... 14 армия формировалась таким образом чтобы иметь запасы аж до Балкан. Под шумок это все продали в Африку... «Фаина» это просто капля в море 🌊 потому что небыло договорняка . ЯО это вообще децкий сад . Шахтное базирование ракет дорогое и при современных технологиях все места базирования известны.

например в США это надежно защищено географически - два океана и система звездных войн и 🛰..
В Украине остался кб «Лёня пусти ракетку» Булава Сатана и прочее . Я уже молчу про наземные колесные ракеты типа тополь которые продали казахам в степи .... там нет смысла песок рыть. Про железнодорожные системы которые можно было спрятать в Карпатах я вообще молчу..
показати весь коментар
Самое интересное, что только кацапы и порохоботы топят за то, что бы Украина не имела ЯО.
показати весь коментар
Если бы да кабы, то была бы другая страна
показати весь коментар
А не было бы в Украине таких избирателей как ты,который готов оправдать любую подлость и продажность власти,небыло бы и кацапов на границе. Какая атомная бомба? Тебе и ручку доверить нельзя,потому что галочку в буллетене поставишь напротив самого тупого и продажного дол.....
показати весь коментар
ШО Україна пальнула б ядерною бомбою на анексію Криму? Так як пальнула тоді, коли військовим дали команду у Криму не стріляти, щоб не провокувати. Зброя була. Навіть патрони були. І не голі-босі у Криму бійці стояли. А команди не було. Думайте мізками вже нарешті. А не сідалищем.
показати весь коментар
Який там мозок. Він є у кожного але кількість сірої рідини це більш важливе питання. Є розслідування іноземних експертів які вказують що величезна кількість коштів була перерахована на рахунки «офшорів» родичів ключових осіб. Тобто формально вдавали бездіяльність. Про ДебИлов. Я взагалі поважаю Мордочоботника який відверто фарфорозубого нагнув ..... Мабуть вже втік ..
показати весь коментар
Хто дав би команду, пастор баптистської секти? Так їх навіть в армію не брали, бо гріх брати зброю до рук, можна тільки підставити другу щоку. На щастя, він не встиг, бо народ піднявся на захист.
показати весь коментар
А может просто другого посла хотят назначить? То вроде обещали. Вот и отправляют домой старых всех
показати весь коментар
блажен ктор верует...
показати весь коментар
уже более 2-ух лет в Украине нет посла США..... есть временный поверенный....
показати весь коментар
Якщо вже будуть покидати Україну , посли з сім'ями ,то і кроти параші будуть драпати ! Якби наше СБУ було УКРАЇНСЬКЕ ,то тих ,що виїхали більше не пускати в Україну ,хоч на 10 років ! Може ,тоді і очиститься Україна від тої швалі кацапської !!!
показати весь коментар
Пусть члены семей едут в США, а вместо них приедут нужные инструкторы по вооружениям...
показати весь коментар
Надо понимать, что у Байдена тут срабатывает "синдром Кабула 2021". Он больше не хочет рисковать и ударить в грязь лицом перед своим народом.
показати весь коментар
показати весь коментар
Хтось сумнівався що "Блазень" - "мавпа на троні" яку будуть годувать бананами поки будуть крушить державу? Я казав це ще до виборів Хтось прислухався? Зате зараз не знайдеш нікого хто голосував за "ЗЕ"!!!
показати весь коментар
та ну, я на них щодня натикаються десятками. Ще й ображаються, коли говориш їм, що вони тупарі
показати весь коментар
Це тут їх чомусь немає, не ******* правду. Зайдіть в якись міський паблік в телеграмі, наприклад,там більшість далі за зе.
показати весь коментар
ну і десь так до кінця цієї зими виїде більшість дипломатів (звісно ж добровільно) і залишиться 2,5 людини дивитись чисто символічно за посольством, щоб не занепадало....
показати весь коментар
Че-то бубочка давно не ездил на лыжах кататься. Пора бы уже. Самое время.
показати весь коментар
Вы не понимаете, это другое!😂
показати весь коментар
Америкосы не хотят создавать возможность заложников паРаше!! Им респект что заботятся о своих и просчитывают все варианты с худшими а не как наша власть!! шапкозакидательство ЗЕ раздражает.. дороги строить для будущих окупантов РФ или укреплять свои ВСУ - что сейчас важнее??!!!!!!
показати весь коментар
100% відповів вже вище. Але соє розумовим складно вловити умовно послідовний зв'язок
показати весь коментар
Книга з історії України. 2122 рік.
"Сто років тому Україна втратила суверенітет та понесла втрати населення, вибравши в 2019 році замість президента Кловуна з кварталу 95, який був не в змозі керувати державою, був бездарним політиком та обмеженим сцикливим карликом з гнусявим голосом. Який за три роки розвалив економіку, оборону, зовнішню політичну діяльність.
Чому так сталося? Тому що вумний нарід України вирішив що такий правитель зможе дати кожному по 10 000 доларів. Тому що обіцяв.
Ви можете спитати - а яка логіка такого висновку?
Над цією загадкою б'ються вчені багатьох країн на протязі вже ста років."
показати весь коментар
Він і нічого не обіцяв, а просто обісцяв.
показати весь коментар
попкорну закупили на дорогу?
показати весь коментар
Невідомо щодо попкорну, але летальну зброю почали надсилати. Розумно? Ще й як!! Демонстративно показують ...йлу, що жодному слову його не вірять. А як ще блазню показати свою недовіру, коли воно очі закриває на всі попередження? Німці вже навіть від Потоку відмовляються у разі Великого шухєру в Європі.
показати весь коментар
Німці на генетичному рівні згадали що з ними було коли почали загравати з потенційним союзником .... хахахаха. Європейські руїни добре пам'ятають, Британія особисто. Там королева ще при здоровому глузді.WW
показати весь коментар
ОП. Перша година вторгнення

Зеля: Это замечательно.
Ермак: Замечательно?
Зеля: Это прекрасно. Каждый президент военного времени избирается на второй срок. Я уже думал бамбить Австралию или типа того. А кто они такие, кстати?
Ленка: Нацики. Oт *****.
Зеля: Вау. Настоящие нацики...
показати весь коментар
Идиоты и АП не обязаны понимать что они говорят . Оказывается ,во всем виноваты американцы,которые постоянно говорят об какой-то военной угрозе,решая свои внутрипартийные делишки за счет двух братских народов
В Офісі президента припустили, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як логікою внутрішньополітичної ситуації в США

Адже якщо США постійно говорять про ризики погіршення ситуації з безпекою, було б дивно не піклуватися про членів сімей службовців посольства, пояснив Подоляк.

.
показати весь коментар
Оголосити початок наступу ********** відкриттям сезону полювання на Зеленського, членів його партії "слуг" та всіх членів їх родин. Всі поза Законом - "де побачив там і вбив".
показати весь коментар
Якщо вже тони крові і замінників крові доставили російським військам до українського кордону, то значить, що вже готовий і узгоджений наказ про наступ. І весни навряд чи чекатимуть, тому й евакуація. Скоро будемо сміятися до сліз. з кварталом.
показати весь коментар
Країни з "Будапешстського меморандому" крім тієї,що порушує кордони нашої держави,самі перші починають тікати.Гаранти великі.
показати весь коментар
срочно меняйте клоуна на ПОРОШЕНКО!!!!!!
показати весь коментар
перестраховываются.
показати весь коментар
