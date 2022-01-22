У Держдепі США спростовують плани евакуації дипломатів з України, - ЗМІ

Наказ про евакуацію співробітників посольства США в Україні не надходив.

Високопосадовець Державного департаменту США у коментарі "Голосу Америки" заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про буцімто евакуацію частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, інформує Цензор.НЕТ. За словами високопосадовця Держдепу, наказ про евакуацію не надходив.

Інший представник Державного департаменту США повідомив "Голосу Америки", що Сполучені Штати здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

"Ми вже знаходимося на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", - заявив представник Держдепу в електронному листі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готується евакуювати сім'ї співробітників посольства з України, - BILD

Нагадаємо, напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття всіх другорядних співробітників та їх родин.

Канал, посилаючись на неназване "джерело в уряді України" також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державного секретарю США Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би "надмірною реакцією".

Також журналіст американського каналу Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка, 24 січня, почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.