УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10407 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 307 67

У Держдепі США спростовують плани евакуації дипломатів з України, - ЗМІ

У Держдепі США спростовують плани евакуації дипломатів з України, - ЗМІ

Наказ про евакуацію співробітників посольства США в Україні не надходив.

Високопосадовець Державного департаменту США у коментарі "Голосу Америки" заперечив повідомлення низки американських ЗМІ про буцімто евакуацію частини співробітників посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, інформує Цензор.НЕТ. За словами високопосадовця Держдепу, наказ про евакуацію не надходив.

Інший представник Державного департаменту США повідомив "Голосу Америки", що Сполучені Штати здійснюють ретельне планування на випадок екстреної ситуації, як завжди, у разі, якщо безпекова ситуація погіршиться.

"Ми вже знаходимося на четвертому рівні щодо рекомендацій стосовно подорожей до України через COVID і порадили громадянам США бути поінформованими про повідомлення про те, що Росія планує значні військові дії проти України. Якщо буде рішення змінити нашу позицію щодо американських дипломатів та їхніх родин, американські громадяни не повинні очікувати, що будуть евакуації за підтримки уряду США. Наразі для підтримки вильотів доступні комерційні рейси", - заявив представник Держдепу в електронному листі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина готується евакуювати сім'ї співробітників посольства з України, - BILD

Нагадаємо, напередодні канал CNN повідомив, посилаючись на поінформовані джерела, що посольство США у Києві звернулось до Державного департаменту США із запитом про дозвіл на відбуття всіх другорядних співробітників та їх родин.

Канал, посилаючись на неназване "джерело в уряді України" також повідомив, що президент України Володимир Зеленський буцімто сказав державного секретарю США Блінкену, що евакуація співробітників посольства стала би "надмірною реакцією".

Також журналіст американського каналу Fox News, посилаючись на джерела в уряді США, повідомив, що Держдеп наказав з понеділка, 24 січня, почати евакуацію членів родин співробітників посольства США в Україні.

Автор: 

Держдепартамент США (1673) евакуація (2400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Если кому интересно - русофильный немецкий морячок выставлен на мороз..
ДЕМБЕЛЬ !
Как говорят его расиянские дружбаны - следи за базаром !
показати весь коментар
22.01.2022 22:13 Відповісти
+17
я еще утром говорил - это спецоперация козлостана - точно такая же как вброс про эвакуацию их дипломатов
показати весь коментар
22.01.2022 22:16 Відповісти
+15
👌Вау!!! Под давлением прессы и общественного мнения глава ВМС 👨‍✈️ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после своих слов о том, что Украина не вернет Крым, подал в отставку! Наказание прилетело стремительно!

Danke an alle, die dazu beigetragen haben!
показати весь коментар
22.01.2022 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если кому интересно - русофильный немецкий морячок выставлен на мороз..
ДЕМБЕЛЬ !
Как говорят его расиянские дружбаны - следи за базаром !
показати весь коментар
22.01.2022 22:13 Відповісти
и шо,теперь одна дорога,в прёмгаз?
показати весь коментар
22.01.2022 22:20 Відповісти
Разве что в Перьмьгаз, бумажки перекладывать и абонентку у бабок из отрядов хутина считать
показати весь коментар
22.01.2022 22:22 Відповісти
теперь цвет помады фрицу будут выбирать визажисты флота мокшании...
показати весь коментар
22.01.2022 22:31 Відповісти
Ибо нех
показати весь коментар
22.01.2022 22:20 Відповісти
Вы бы это давали с переводом или в виде текста, вставлятельного в гугл транслейт. Бо например я из немецкого знаю только "Гитлер капут", "хенде хох" и "нихт шиссен".
показати весь коментар
22.01.2022 22:21 Відповісти
оооо, вы много потеряли из-за того что не шпрехаете!
немецкая пресса изговняла морячка-русофила мордой об силос
показати весь коментар
22.01.2022 22:35 Відповісти
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise-von-der-*****-warnt-putin-eu-kommission-plant-intern-schon-sanktionen_id_39783740.html
показати весь коментар
22.01.2022 22:37 Відповісти
В разведку годишься
показати весь коментар
22.01.2022 22:38 Відповісти
я даже нихт шиссен - не в курсе что это))
показати весь коментар
22.01.2022 22:50 Відповісти
иногда похоже на "не стрелять" иногда на "не срать"
показати весь коментар
22.01.2022 22:52 Відповісти
Я учился немецкому по советским фильмам о войне. Думаю там это идёт в понятии "не стрелять".
показати весь коментар
22.01.2022 22:57 Відповісти
а якщо й книжки читати:

яволь майн фюрер, ахтунг, нихт ферстейн, цигель цигель рашен швайн, цурюк нар хаус
показати весь коментар
23.01.2022 00:58 Відповісти
А "цигель цигель" разве не "ай-лю-лю"?
показати весь коментар
23.01.2022 00:59 Відповісти
ай -лю -лю то "облико морале"
показати весь коментар
23.01.2022 01:12 Відповісти
)) та да. там на слух тонкая разница.
показати весь коментар
22.01.2022 23:05 Відповісти
Той випадок, коли розумієш те що написано з пів-слова - "нах ... " 😁
показати весь коментар
22.01.2022 22:21 Відповісти
я тоже люблю немецкий - очень красивый язык: "Дорохой Хер, идите нах"
показати весь коментар
22.01.2022 22:41 Відповісти
да уж этот зарусляченый фольксдойч явно не Канарисом был.
показати весь коментар
22.01.2022 22:42 Відповісти
у зеленского четвертый уровень накуренности,через неделю он будет требовать разговора с ******,а не проще ли договариваться о разговоре с ****** через своего другана медведчука,который три раза на дню базарит с кабаевым.
показати весь коментар
22.01.2022 22:16 Відповісти
я еще утром говорил - это спецоперация козлостана - точно такая же как вброс про эвакуацию их дипломатов
показати весь коментар
22.01.2022 22:16 Відповісти
кацап не ступне щоб не збрехне.
показати весь коментар
22.01.2022 22:19 Відповісти
а вот мордовских посланников нужно было повесить для порядка.
показати весь коментар
22.01.2022 22:54 Відповісти
Предлагаю Кенигсберг ,после деоккупации,отдать Польше
показати весь коментар
22.01.2022 22:23 Відповісти
А нах полякам ледачі кацапи ?
показати весь коментар
22.01.2022 22:29 Відповісти
рабами будуть.
показати весь коментар
22.01.2022 22:40 Відповісти
Ну які з них раби , так якщо пан поляк буде злий на когось кацапа використовувати для зняття стресу - #издити
показати весь коментар
22.01.2022 22:43 Відповісти
не-не, не наезжайте сильно на немцев! вы почитайте их прессу - там пуристов с говном мешают! их политическая элита куплена газпромом - это да
показати весь коментар
22.01.2022 22:37 Відповісти
"пуристов" читать как "путирастов" )))
показати весь коментар
22.01.2022 22:38 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/abroad/uhodite-v-otstavku-vitse-admiral-nemetskij-bild-rezko-vyiskazalsya-iz-za-skandala-po-ukraine.htm "Уходите в отставку, вице-адмирал!" Немецкий Bild резко высказался из-за скандала по Украине
показати весь коментар
22.01.2022 22:26 Відповісти
👌Вау!!! Под давлением прессы и общественного мнения глава ВМС 👨‍✈️ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после своих слов о том, что Украина не вернет Крым, подал в отставку! Наказание прилетело стремительно!

Danke an alle, die dazu beigetragen haben!
показати весь коментар
22.01.2022 22:28 Відповісти
Тепер чекайте його десь очільником у газпромі.
показати весь коментар
22.01.2022 22:36 Відповісти
Та хоч нічні горщики хай у ***** міняє 🙂
показати весь коментар
22.01.2022 22:40 Відповісти
доречі при німецьких царях у кацапіі ,була така посада- задоподтиральник.
А в цього адмірала таки талант до цього.
показати весь коментар
22.01.2022 22:43 Відповісти
Залиже ***** що той і просраться не зможе
показати весь коментар
22.01.2022 22:45 Відповісти
Буде керівником служби безпеки Північного потоку 2- в морі охороняти труби буде. Вже не на пенсії дома бути.
показати весь коментар
22.01.2022 23:34 Відповісти
разве что в подводном куполе, но уж точно нельзя этому шнырю давать какую-либо возможность влиять.
показати весь коментар
23.01.2022 15:15 Відповісти
за такое в старые времена в фатерлянде его бы в лагерь "буковая роща" отправили, пожизненно.
показати весь коментар
22.01.2022 22:46 Відповісти
в лагере Буковая роща для таких зэков, как этот недо-адмирал, был в свободном доступе кинотеатр, буфет с деликатесами, теннисные корты и волейбольные площадки. Заключенный Эрнст Тельман в период с 1933 по 1944 гг два раза в год получал трёхсуточное свидание с женой в двухкомнатном номере отеля люкс, ужинали в ресторане с французским шампанским. Жена этого главного коммуняки и агента Сталина в период с 1933 по 1944 гг преспокойно проживала на широкую ногу в роскошной 14-ти комнатной собственной квартире борца за права угнетенных трудящихся, расположенной в самом дорогом квартале столицы гитлеровского Рейха. Имела двух домработниц и повара: два раза в неделю устраивала литературно-музыкальные вечера с фуршетом, на которые собирались антифашистки настроенные представители берлинской артистическо-театральной богемы.

И ничего: никакого дела о "подпольной подрывной организации" никакое гестапо не завело...

Источник: мемуары вдовы полковника фон Штауффенберга Эмилии фон Штауффенберг
показати весь коментар
23.01.2022 14:44 Відповісти
да пусть там сидят позолоченные ,Как Наполеон на острове, лишь бы в вакууме сидели.
показати весь коментар
23.01.2022 15:16 Відповісти
Правильно!Який це адмірал,що виправдовує окупацію ,вбивства,і міжнародний терроризм.
показати весь коментар
22.01.2022 22:37 Відповісти
Нужно еще фрицев с жабоедами на линии разграничения на цепь приковать пускай переговариваются и творят мир запоребриком как они любят
показати весь коментар
22.01.2022 22:36 Відповісти
USA!!! Не ну вы определитесь!
показати весь коментар
22.01.2022 22:36 Відповісти
Бродячие собаки при Путине встали с колен! В забайкальском селе бездомные псы загрызли насмерть семилетнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы домой. Произошло это в 21-м веке. В передовой "сверхдержаве", которая тратит миллиарды на "геополитические многоходовочки", войны, указывает соседним странам, как им жить, и выставляет "ультиматумы" США с НАТО.
показати весь коментар
22.01.2022 22:39 Відповісти
Кацапію ненавиджу ,але...,яка страшна смерть у дитини...
показати весь коментар
22.01.2022 22:41 Відповісти
И я об этом же. Страна-помойка пытается диктовать миру, как ему жить, но при этом не в состоянии обеспечить уровень жизни, ну хотя бы, как в Гондурасе.
показати весь коментар
22.01.2022 22:43 Відповісти
При повномаштабній війні,буде тисячи домовин у парашку,але почитайте як волають там кацапські самки проти України. Там як у вовчий стаі -виживає лише той хто загризе супротивника, відсів йде з малечі, тому у дорослій особі вже людського не залишаться.
А дітей завжди шкода,може вирости Новодворська, чи Макаревіч,чи Немцов, а може путька і жирік.Вони ломають психіку дитині з маленького,роблячи з колисок танки та ракети,і вдолблюючи в голову дітям шовіністськи погляди.
показати весь коментар
22.01.2022 22:50 Відповісти
Та це дурня з дитиною. Свинорускі кацапські самки ще понароджують. Зате, собачки не голодні
показати весь коментар
22.01.2022 23:08 Відповісти
пройшла а чутка про те, що президент США Джо Байден збирається запросити катарського еміра Таміма бен Хамада Сані до Білого дому до кінця січня. А як ми пам'ятаємо, таке відбувається лише тоді, коли всі питання вирішено і є готовність на підписання конкретних документів. Це означає, що попередню частину переговорів вже успішно завершено і вони вийшли на фінішну пряму. Тобто, американці вже готують не просто відповідь на можливе вторгнення Москви, а й роблять наступні кроки щодо переділу ринку, зокрема газу, після вигнання звідти РФ.

https://defence-line.org/2022/01/katarskij-rasklad-chast-2/
показати весь коментар
22.01.2022 23:08 Відповісти
ммм, вот это будет сюрприз, если арабы субсидируют свою нефть лет 5-10, пока Раша не растратит свои золотые запасы. И в итоге нефть Раши покупать не будут ибо арабская будет доступнее. ВОт это неожиданный финт!!!!!!!
показати весь коментар
23.01.2022 15:19 Відповісти
Самое подходящее названия для путинской помойной Раши с учётом треьемирного уровня жизни в ней, это название Гондураша.
показати весь коментар
23.01.2022 14:50 Відповісти
ніякого прямого вторгнення не буде
все, що може стріляти і вбивати, Зеленський направив на передову, всі байрактари і всі джевеліни і т.д
всі воєнкомати розгорнуті і давно готові до війни, всі бригади отримали ********** і стоять на низькому старті, резервісти попереджені і перший ешелон готовий стати в стрій вже через три години
чисельність ЗСУ значно перевищує московитську банду, що стоїть на нашому кордоні, завдання цієї банди полякати, рохзгнати інвесторів і підняти паніку всередині кра\ни через верещання "Зрада!!"
показати весь коментар
22.01.2022 22:43 Відповісти
іноземних інвесторів
до речі, це їм частково вдалося
показати весь коментар
22.01.2022 22:51 Відповісти
А оккупированные рахой земли Украины?Убийство коцапами украинцев тоже фейк?Пшланах падаль.
показати весь коментар
22.01.2022 22:55 Відповісти
Внимание! Вражеский бот!
показати весь коментар
22.01.2022 23:02 Відповісти
Думаю для журналистов интересная новость как раскрытое дело для мента. Поэтому так много фейков. Вообще сейчас журналистика это сродни проституции, только проститутки никого не обманывают.
показати весь коментар
22.01.2022 23:28 Відповісти
а прикинь как эти журналисты стают мощнее, когда Фейсбук подключает своего рекламного бота (механизм котрого помогает, но непонятен людям, ибо там машина слишком сложная).
показати весь коментар
23.01.2022 15:22 Відповісти
та хватит фэйки постить. то рашисты уезжают, то америкосы, то немцы.
но это не точно
показати весь коментар
22.01.2022 23:30 Відповісти
ну заметь - волна ложных минирований, волна ложных эвакуцаций, волна дат нападения Путина. Какая ещё волна? Мураев?
показати весь коментар
23.01.2022 15:23 Відповісти
ну заметь - волна антимедведчука, волна ложных минирований, волна ложных эвакуцаций, волна дат нападения Путина. Какая ещё волна? Мураев/Гордон в президенты? Мне нравится подход Британии - она заранее сообщает прогноз волны.
показати весь коментар
23.01.2022 15:25 Відповісти
Працівники посольства США віртуози в володінні джавелінами і стінгерами.Поки всі не відстріляють нікуда вони не полетять.
показати весь коментар
23.01.2022 00:48 Відповісти
Ольга ********* и прочее мавзолейное дерьмо работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю...
показати весь коментар
23.01.2022 01:10 Відповісти
... информация правдива отчасти: посол "эвакуирован" еще 2 года назад
показати весь коментар
23.01.2022 06:37 Відповісти
 
 