РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5978 посетителей онлайн
Новости Война
13 307 67

В Госдепе США опровергают планы эвакуации дипломатов из Украины, - СМИ

В Госдепе США опровергают планы эвакуации дипломатов из Украины, - СМИ

Приказ об эвакуации сотрудников посольства США в Украину не поступал.

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США в комментарии "Голосу Америки" опровергло сообщение ряда американских СМИ о якобы эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, информирует Цензор.НЕТ. По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал.

Другой представитель Государственного департамента США сообщил "Голосу Америки", что Соединенные Штаты осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации, как всегда, в случае, если ситуация с безопасностью ухудшится.

"Мы уже находимся на четвертом уровне рекомендаций по путешествиям в Украину из-за COVID и посоветовали гражданам США быть проинформированными о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Пока для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", - заявил представитель Госдепа в электронном письме.

Читайте также: Гутерриш о РФ и Украине: Любое вторжение одной страны в другую противоречит международному праву, убежден, что этого не произойдет

ННапомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.

Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".

Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.

Госдепартамент США (1876) эвакуация (2159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Если кому интересно - русофильный немецкий морячок выставлен на мороз..
ДЕМБЕЛЬ !
Как говорят его расиянские дружбаны - следи за базаром !
показать весь комментарий
22.01.2022 22:13 Ответить
+17
я еще утром говорил - это спецоперация козлостана - точно такая же как вброс про эвакуацию их дипломатов
показать весь комментарий
22.01.2022 22:16 Ответить
+15
👌Вау!!! Под давлением прессы и общественного мнения глава ВМС 👨‍✈️ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после своих слов о том, что Украина не вернет Крым, подал в отставку! Наказание прилетело стремительно!

Danke an alle, die dazu beigetragen haben!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если кому интересно - русофильный немецкий морячок выставлен на мороз..
ДЕМБЕЛЬ !
Как говорят его расиянские дружбаны - следи за базаром !
показать весь комментарий
22.01.2022 22:13 Ответить
и шо,теперь одна дорога,в прёмгаз?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:20 Ответить
Разве что в Перьмьгаз, бумажки перекладывать и абонентку у бабок из отрядов хутина считать
показать весь комментарий
22.01.2022 22:22 Ответить
теперь цвет помады фрицу будут выбирать визажисты флота мокшании...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:31 Ответить
Ибо нех
показать весь комментарий
22.01.2022 22:20 Ответить
Вы бы это давали с переводом или в виде текста, вставлятельного в гугл транслейт. Бо например я из немецкого знаю только "Гитлер капут", "хенде хох" и "нихт шиссен".
показать весь комментарий
22.01.2022 22:21 Ответить
оооо, вы много потеряли из-за того что не шпрехаете!
немецкая пресса изговняла морячка-русофила мордой об силос
показать весь комментарий
22.01.2022 22:35 Ответить
https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise-von-der-*****-warnt-putin-eu-kommission-plant-intern-schon-sanktionen_id_39783740.html
показать весь комментарий
22.01.2022 22:37 Ответить
В разведку годишься
показать весь комментарий
22.01.2022 22:38 Ответить
я даже нихт шиссен - не в курсе что это))
показать весь комментарий
22.01.2022 22:50 Ответить
иногда похоже на "не стрелять" иногда на "не срать"
показать весь комментарий
22.01.2022 22:52 Ответить
Я учился немецкому по советским фильмам о войне. Думаю там это идёт в понятии "не стрелять".
показать весь комментарий
22.01.2022 22:57 Ответить
а якщо й книжки читати:

яволь майн фюрер, ахтунг, нихт ферстейн, цигель цигель рашен швайн, цурюк нар хаус
показать весь комментарий
23.01.2022 00:58 Ответить
А "цигель цигель" разве не "ай-лю-лю"?
показать весь комментарий
23.01.2022 00:59 Ответить
ай -лю -лю то "облико морале"
показать весь комментарий
23.01.2022 01:12 Ответить
)) та да. там на слух тонкая разница.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:05 Ответить
Той випадок, коли розумієш те що написано з пів-слова - "нах ... " 😁
показать весь комментарий
22.01.2022 22:21 Ответить
я тоже люблю немецкий - очень красивый язык: "Дорохой Хер, идите нах"
показать весь комментарий
22.01.2022 22:41 Ответить
да уж этот зарусляченый фольксдойч явно не Канарисом был.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:42 Ответить
у зеленского четвертый уровень накуренности,через неделю он будет требовать разговора с ******,а не проще ли договариваться о разговоре с ****** через своего другана медведчука,который три раза на дню базарит с кабаевым.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:16 Ответить
я еще утром говорил - это спецоперация козлостана - точно такая же как вброс про эвакуацию их дипломатов
показать весь комментарий
22.01.2022 22:16 Ответить
кацап не ступне щоб не збрехне.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:19 Ответить
а вот мордовских посланников нужно было повесить для порядка.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:54 Ответить
Предлагаю Кенигсберг ,после деоккупации,отдать Польше
показать весь комментарий
22.01.2022 22:23 Ответить
А нах полякам ледачі кацапи ?
показать весь комментарий
22.01.2022 22:29 Ответить
рабами будуть.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:40 Ответить
Ну які з них раби , так якщо пан поляк буде злий на когось кацапа використовувати для зняття стресу - #издити
показать весь комментарий
22.01.2022 22:43 Ответить
не-не, не наезжайте сильно на немцев! вы почитайте их прессу - там пуристов с говном мешают! их политическая элита куплена газпромом - это да
показать весь комментарий
22.01.2022 22:37 Ответить
"пуристов" читать как "путирастов" )))
показать весь комментарий
22.01.2022 22:38 Ответить
https://news.obozrevatel.com/abroad/uhodite-v-otstavku-vitse-admiral-nemetskij-bild-rezko-vyiskazalsya-iz-za-skandala-po-ukraine.htm "Уходите в отставку, вице-адмирал!" Немецкий Bild резко высказался из-за скандала по Украине
показать весь комментарий
22.01.2022 22:26 Ответить
👌Вау!!! Под давлением прессы и общественного мнения глава ВМС 👨‍✈️ Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после своих слов о том, что Украина не вернет Крым, подал в отставку! Наказание прилетело стремительно!

Danke an alle, die dazu beigetragen haben!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:28 Ответить
Тепер чекайте його десь очільником у газпромі.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:36 Ответить
Та хоч нічні горщики хай у ***** міняє 🙂
показать весь комментарий
22.01.2022 22:40 Ответить
доречі при німецьких царях у кацапіі ,була така посада- задоподтиральник.
А в цього адмірала таки талант до цього.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:43 Ответить
Залиже ***** що той і просраться не зможе
показать весь комментарий
22.01.2022 22:45 Ответить
Буде керівником служби безпеки Північного потоку 2- в морі охороняти труби буде. Вже не на пенсії дома бути.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:34 Ответить
разве что в подводном куполе, но уж точно нельзя этому шнырю давать какую-либо возможность влиять.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:15 Ответить
за такое в старые времена в фатерлянде его бы в лагерь "буковая роща" отправили, пожизненно.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:46 Ответить
в лагере Буковая роща для таких зэков, как этот недо-адмирал, был в свободном доступе кинотеатр, буфет с деликатесами, теннисные корты и волейбольные площадки. Заключенный Эрнст Тельман в период с 1933 по 1944 гг два раза в год получал трёхсуточное свидание с женой в двухкомнатном номере отеля люкс, ужинали в ресторане с французским шампанским. Жена этого главного коммуняки и агента Сталина в период с 1933 по 1944 гг преспокойно проживала на широкую ногу в роскошной 14-ти комнатной собственной квартире борца за права угнетенных трудящихся, расположенной в самом дорогом квартале столицы гитлеровского Рейха. Имела двух домработниц и повара: два раза в неделю устраивала литературно-музыкальные вечера с фуршетом, на которые собирались антифашистки настроенные представители берлинской артистическо-театральной богемы.

И ничего: никакого дела о "подпольной подрывной организации" никакое гестапо не завело...

Источник: мемуары вдовы полковника фон Штауффенберга Эмилии фон Штауффенберг
показать весь комментарий
23.01.2022 14:44 Ответить
да пусть там сидят позолоченные ,Как Наполеон на острове, лишь бы в вакууме сидели.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:16 Ответить
Правильно!Який це адмірал,що виправдовує окупацію ,вбивства,і міжнародний терроризм.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:37 Ответить
Нужно еще фрицев с жабоедами на линии разграничения на цепь приковать пускай переговариваются и творят мир запоребриком как они любят
показать весь комментарий
22.01.2022 22:36 Ответить
USA!!! Не ну вы определитесь!
показать весь комментарий
22.01.2022 22:36 Ответить
Бродячие собаки при Путине встали с колен! В забайкальском селе бездомные псы загрызли насмерть семилетнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы домой. Произошло это в 21-м веке. В передовой "сверхдержаве", которая тратит миллиарды на "геополитические многоходовочки", войны, указывает соседним странам, как им жить, и выставляет "ультиматумы" США с НАТО.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:39 Ответить
Кацапію ненавиджу ,але...,яка страшна смерть у дитини...
показать весь комментарий
22.01.2022 22:41 Ответить
И я об этом же. Страна-помойка пытается диктовать миру, как ему жить, но при этом не в состоянии обеспечить уровень жизни, ну хотя бы, как в Гондурасе.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:43 Ответить
При повномаштабній війні,буде тисячи домовин у парашку,але почитайте як волають там кацапські самки проти України. Там як у вовчий стаі -виживає лише той хто загризе супротивника, відсів йде з малечі, тому у дорослій особі вже людського не залишаться.
А дітей завжди шкода,може вирости Новодворська, чи Макаревіч,чи Немцов, а може путька і жирік.Вони ломають психіку дитині з маленького,роблячи з колисок танки та ракети,і вдолблюючи в голову дітям шовіністськи погляди.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:50 Ответить
Та це дурня з дитиною. Свинорускі кацапські самки ще понароджують. Зате, собачки не голодні
показать весь комментарий
22.01.2022 23:08 Ответить
пройшла а чутка про те, що президент США Джо Байден збирається запросити катарського еміра Таміма бен Хамада Сані до Білого дому до кінця січня. А як ми пам'ятаємо, таке відбувається лише тоді, коли всі питання вирішено і є готовність на підписання конкретних документів. Це означає, що попередню частину переговорів вже успішно завершено і вони вийшли на фінішну пряму. Тобто, американці вже готують не просто відповідь на можливе вторгнення Москви, а й роблять наступні кроки щодо переділу ринку, зокрема газу, після вигнання звідти РФ.

https://defence-line.org/2022/01/katarskij-rasklad-chast-2/
показать весь комментарий
22.01.2022 23:08 Ответить
ммм, вот это будет сюрприз, если арабы субсидируют свою нефть лет 5-10, пока Раша не растратит свои золотые запасы. И в итоге нефть Раши покупать не будут ибо арабская будет доступнее. ВОт это неожиданный финт!!!!!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:19 Ответить
Самое подходящее названия для путинской помойной Раши с учётом треьемирного уровня жизни в ней, это название Гондураша.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:50 Ответить
ніякого прямого вторгнення не буде
все, що може стріляти і вбивати, Зеленський направив на передову, всі байрактари і всі джевеліни і т.д
всі воєнкомати розгорнуті і давно готові до війни, всі бригади отримали ********** і стоять на низькому старті, резервісти попереджені і перший ешелон готовий стати в стрій вже через три години
чисельність ЗСУ значно перевищує московитську банду, що стоїть на нашому кордоні, завдання цієї банди полякати, рохзгнати інвесторів і підняти паніку всередині кра\ни через верещання "Зрада!!"
показать весь комментарий
22.01.2022 22:43 Ответить
іноземних інвесторів
до речі, це їм частково вдалося
показать весь комментарий
22.01.2022 22:51 Ответить
А оккупированные рахой земли Украины?Убийство коцапами украинцев тоже фейк?Пшланах падаль.
показать весь комментарий
22.01.2022 22:55 Ответить
Внимание! Вражеский бот!
показать весь комментарий
22.01.2022 23:02 Ответить
Думаю для журналистов интересная новость как раскрытое дело для мента. Поэтому так много фейков. Вообще сейчас журналистика это сродни проституции, только проститутки никого не обманывают.
показать весь комментарий
22.01.2022 23:28 Ответить
а прикинь как эти журналисты стают мощнее, когда Фейсбук подключает своего рекламного бота (механизм котрого помогает, но непонятен людям, ибо там машина слишком сложная).
показать весь комментарий
23.01.2022 15:22 Ответить
та хватит фэйки постить. то рашисты уезжают, то америкосы, то немцы.
но это не точно
показать весь комментарий
22.01.2022 23:30 Ответить
ну заметь - волна ложных минирований, волна ложных эвакуцаций, волна дат нападения Путина. Какая ещё волна? Мураев?
показать весь комментарий
23.01.2022 15:23 Ответить
ну заметь - волна антимедведчука, волна ложных минирований, волна ложных эвакуцаций, волна дат нападения Путина. Какая ещё волна? Мураев/Гордон в президенты? Мне нравится подход Британии - она заранее сообщает прогноз волны.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:25 Ответить
Працівники посольства США віртуози в володінні джавелінами і стінгерами.Поки всі не відстріляють нікуда вони не полетять.
показать весь комментарий
23.01.2022 00:48 Ответить
Ольга ********* и прочее мавзолейное дерьмо работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю...
показать весь комментарий
23.01.2022 01:10 Ответить
... информация правдива отчасти: посол "эвакуирован" еще 2 года назад
показать весь комментарий
23.01.2022 06:37 Ответить
 
 