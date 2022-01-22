В Госдепе США опровергают планы эвакуации дипломатов из Украины, - СМИ
Приказ об эвакуации сотрудников посольства США в Украину не поступал.
Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США в комментарии "Голосу Америки" опровергло сообщение ряда американских СМИ о якобы эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине, информирует Цензор.НЕТ. По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал.
Другой представитель Государственного департамента США сообщил "Голосу Америки", что Соединенные Штаты осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации, как всегда, в случае, если ситуация с безопасностью ухудшится.
"Мы уже находимся на четвертом уровне рекомендаций по путешествиям в Украину из-за COVID и посоветовали гражданам США быть проинформированными о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Пока для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", - заявил представитель Госдепа в электронном письме.
ННапомним, накануне канал CNN сообщил, ссылаясь на информированные источники, что посольство США в Киеве обратилось в Государственный департамент США с запросом о разрешении на отбытие всех второстепенных сотрудников и их семей.
Канал, ссылаясь на неназванный "источник в правительстве Украины" также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сказал государственному секретарю США Блинкену, что эвакуация сотрудников посольства стала бы "чрезмерной реакцией".
Также журналист американского канала Fox News со ссылкой на источники в правительстве США сообщил, что Госдеп приказал с понедельника, 24 января, начать эвакуацию членов семей сотрудников посольства США в Украине.
