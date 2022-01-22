УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9958 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 552 150

Німеччина готується евакуювати сім'ї співробітників посольства з України, - BILD

Німеччина готується евакуювати сім'ї співробітників посольства з України, - BILD

Міністерство закордонних справ ФРН працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BILD.

За даними видання, план передбачає, що у разі подальшого погіршення ситуації їх мають вивезти з країни.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляють, що початок евакуації співробітників посольства США запланована на понеділок, 24 січня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сі Цзіньпін, можливо, попросив Путіна не починати вторгнення в Україну під час зимової Олімпіади, - Bloomberg

Автор: 

Німеччина (7667) посольство (959) евакуація (2400)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+59
Скатертью дорожка.
показати весь коментар
22.01.2022 20:49 Відповісти
+58
Німеччина поводиться як останній покидьок. Тьху!
показати весь коментар
22.01.2022 20:49 Відповісти
+41
бегите крысы,посмотрим как запоете когда ***** воссоздаст ГДР.
показати весь коментар
22.01.2022 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А не кажется ли вам что Германия прямой сотрудник мокшандии и руководство ее прекрасно понимает что за провалом ***** в Украине последует не минуемый распад ЕС.
Вот поэтому Англичане и вышли из этого тухлого ЕС понимая что здесь заправляет единолично Герамния а не совет Европейских стран и по этому так помогают нашей стране.
показати весь коментар
22.01.2022 21:59 Відповісти
Дякуємо за допомогу! Тьфу вам у спину! Мерзота!
показати весь коментар
22.01.2022 22:03 Відповісти
А может их просто депортировать как пособников окупанта и агресора *****?
показати весь коментар
22.01.2022 22:06 Відповісти
Все теряються из Украины,это не есть хорошо!
показати весь коментар
23.01.2022 03:06 Відповісти
Хорошо или не хорошо но Германия является союзником мокшандии.Именно по этому мокшандия так старательно пытается ее вывести из процеса переговоров чтоб не принимали на себя никаких договоренностей.И именно Германия блокирует поставки оборонительного оружия как из своей страны так и из стран членов ЕС.
показати весь коментар
23.01.2022 06:24 Відповісти
Видать в Германии пора строить стену...
показати весь коментар
22.01.2022 22:07 Відповісти
Пусть едут на уй
показати весь коментар
22.01.2022 22:08 Відповісти
Де ж логіка?Поки німці нам не постачають зброї-екскалація неможлива.Чи це не так?Навіщо забирати людей якщо екскалація не передбачається?
показати весь коментар
22.01.2022 22:11 Відповісти
А предположить фейк от Билда? можем?
показати весь коментар
22.01.2022 22:17 Відповісти
Навіщо ці фейки ширити?
показати весь коментар
22.01.2022 22:15 Відповісти
Моя гипотеза, что Украину нагибает Запад:
----------------------------------------------
НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.

Впрочем, в НБУ полагают, что это временное явление и вскоре все восстановится.

Но сроков не назвал.

Да и никто не понимает когда Запад перестанет раздувать панику вокруг «российского вторжения».

В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.

Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.

Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.

Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.

Не исключено, что в этом и была цель ежедневных публикаций на тему «Путин вот вот нападет». Ну или как минимум одна из целей.
показати весь коментар
22.01.2022 22:24 Відповісти
Тоже не понимаю этого. Кстати, уже опровергли официально. В последние дни совсем трэш творится с этими вбросами.
показати весь коментар
23.01.2022 02:05 Відповісти
Russisch Schweine=deutsche Schweine
показати весь коментар
22.01.2022 22:32 Відповісти
Прагматичные Немцы ничего личного только бизнес...Хе-хе ...
показати весь коментар
22.01.2022 22:32 Відповісти
ви попали в точку
показати весь коментар
23.01.2022 07:54 Відповісти
Німці хочуть захопити лідерство в економіці.На мою думку наступає революція в виробництві транспорту і іншого. Перехід на акумулятори навіть єлетрочайник буде автономним і взагалі уся техніка .
Від чайника до літака. Ідуть великі переміни. Тому кожен хоче бути першим.
показати весь коментар
23.01.2022 08:06 Відповісти
барабан им на шею , транспарант в руки и попутного ветра в спину - твари продажные
показати весь коментар
22.01.2022 22:34 Відповісти
Німеччина готується евакуювати сім'ї співробітників посольства з України, - BILD Джерело:

НІМЕЧЧИНА ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНИ І ДРУГ КРЕМЛЯ - ДОВЕДЕНО ОСТАНІМИ ПОДІЯМИ
показати весь коментар
22.01.2022 22:38 Відповісти
Да в Украине никто особо и не сожалеет что немчура свалит. Главное чтоб самолеты от настоящих партнёров с оружием шли без задержек
показати весь коментар
22.01.2022 22:39 Відповісти
Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шьонбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу.
показати весь коментар
22.01.2022 22:42 Відповісти
Цей крендель просто висказав на весь світ позицію Германії за що дістав по шапці та і буде усунутий із посади за витік інформації.
А ось головнокомандуючий України безвійни вже здав мокшанам Харків і із нього як із гуски вода.
показати весь коментар
23.01.2022 06:31 Відповісти
Ганьба фашистським покидькам.
показати весь коментар
22.01.2022 23:00 Відповісти
Фрицы, продолжают политику деребана стран Европы, совместно с кацапами..
показати весь коментар
22.01.2022 23:13 Відповісти
Эвакуацию своих людей от российской угрозы планируют, а оружие продолжают блокировать из других стран, и сами не спешат помочь.
Это гибрид лицемерия и двуличия!
показати весь коментар
22.01.2022 23:17 Відповісти
Екатерина Вторая была этническая немка. Комментарии излишни. Можно сказать,что Украина и с Германией воюет.
показати весь коментар
22.01.2022 23:51 Відповісти
мелкопоместная плять и мужеубийца катя втарая таки была Сцарицею у *********, только этот факт никакого отношения к Германии не имеет, имею в виду, что национальность монарха и подневольного быдла может быть самой разной и часто не совпадает от слова совсем...

Да и Германии тогда в нынешнем понятии не было от слова совсем, была куча мелких немецких княжеств... так шта, таки от гибридной агрессии азиопского Мордора-рассеи восемь лет отбивается Украина, Германия же выступает в роли жалкой шавки, которая то подтяввкивает паРаше, то просит войти в ее положение...
показати весь коментар
23.01.2022 00:28 Відповісти
Летітимуть через Іран чи Лугандонію!?
показати весь коментар
22.01.2022 23:37 Відповісти
Немцы показали свою двуличность:не разрешают поставлять оружие Украине поскольку по их мнению угрозы рашкинского вторжения нет,но при этом готовятся к эвакуации-ведь хорошо знают что такая угроза совершенно реальная. А чего вы бежите-вы ведь нам говорите что Россия не нападет?
показати весь коментар
22.01.2022 23:45 Відповісти
Правильно делают, ибо если не уедут им тут могут дать пи*ды....
показати весь коментар
22.01.2022 23:47 Відповісти
Эти точно эвакуируют. Вопросов нет. Ещё и все сосиски сожрут в округе перед этим.
показати весь коментар
22.01.2022 23:49 Відповісти
зассали опирация Нихт пассибл Анти багратион нихт барбаросса
показати весь коментар
22.01.2022 23:58 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky

«Хороший Гитлер» цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.


Geo Mysl
@geomysl

Replying to
https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

В разговорах о "вине" присутствует подмена тезиса". На самом деле, нет речи ни о каком чувстве вины за миллионы жертв Второй Мировой. Имеется ввиду другое, вот это:

@geomysl
4h
Німеччина "відчуває провину" перед Росією/СССР. Суть провини в тім, що Німеччина порушила Пакт Молотова-Ріббентропа, почавши 22.06.1941-го року війну проти свого союзника. Україна та Білорусь не були суб'єктами того пакту, тому окремої "провини" перед ними Німеччина не відчуває
.
показати весь коментар
23.01.2022 00:12 Відповісти
Ага, на Ростов
показати весь коментар
23.01.2022 00:35 Відповісти
В BILD , в самом низу написано:

"Вечером Федеральное министерство иностранных дел отреагировало официально:

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших представительств за рубежом в Украине, а также находимся в тесном обмене мнениями с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне". В настоящее время Федеральное министерство иностранных дел не принимает никаких мер по сокращению числа сотрудников посольства или членов их семей."
показати весь коментар
23.01.2022 00:54 Відповісти
Немецкое говно надо біло вівезти еще весной 2014 года...
показати весь коментар
23.01.2022 01:11 Відповісти
РАБссия браццкая защищает Украину от НАТО...
показати весь коментар
23.01.2022 01:13 Відповісти
Випускати тільки в обмін на зброю.
показати весь коментар
23.01.2022 01:35 Відповісти
после начала войны германии сПольшей, произошла евакуация дипперсонала США из Варшавы, Миссия выехала во Львов. жена посла США, известная снобистка, спаковалась. Имущество посла уместилось в 200 ящиков и было п ереправлено в консульство во Львове а дальше через Румынию не смогли через неразбериху. Но все равно и консульство тоже имеет дипиммунитет. После вступления КА во Львов передовые группы НКВД начали усиленно прочесывать Львов да и все города тогдашней Восточной Польши. Почистили и все диппредставительства иноземных нейтральных государств. И вещи посла пропали. Посол в СССР неоднократно обращался в НКИД с просьбами вернуть имущество. В конце концов его "послали" - защиты не просили? не просили. Бывайте здоровы. А куда же делось имущество? А все банально просто. "маститые писатели и поэты" которые жили на жилом фонде НКВД рыскали по домам польской знати и все тырыли, вывозили в Москву. Так, Алексей Толстой, демонтировал в Олесском замке каминную комнату и вывез вместе с утварью под охраной взвода НКВД в Москву. Так что, пусть дипломаты покидая Киев попросят у Путина помощи в охране их имущества, потому что "братишки" будут уносить все, начиная с унитазов, их нравы не меняются и через века.
показати весь коментар
23.01.2022 02:37 Відповісти
"Так, Алексей Толстой, демонтировал в Олесском замке каминную комнату и вывез вместе с утварью под охраной взвода НКВД в Москву."

Ах ты ж екарный бабай.
Прямо "Хождение по мукам" писателя-соцреалиста, только в реале.
показати весь коментар
23.01.2022 10:20 Відповісти
Что то здесь нечисто, нас ждут (великие) перемены.
показати весь коментар
23.01.2022 07:46 Відповісти
скажу просто ! нахер такие вбросы и на этом ресурсе!
ребята !!! почему редактор невидет этих новостей?????
никто некуда неуезжает !!!!!
у каждого посольства есть такие вводные Давно !!!
А Нам как дичь закидывают.
как то так
показати весь коментар
23.01.2022 09:03 Відповісти
беспокойтесь типа )))))
эххх а диванные только за
показати весь коментар
23.01.2022 09:04 Відповісти
Не тратьте, куме, сили -- спускайтеся на дно...
показати весь коментар
23.01.2022 10:21 Відповісти
Bild
Газета



Описание
«Бильд» - крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Ежедневно её читают около 12,1 миллионов человек. Газета продаётся во всех киосках и магазинах Германии. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем немецкоязычной жёлтой прессы.

А на какой источник ссылается Бильд? Мне не дается для прочтения, требует отключения блокировщика рекламы.
показати весь коментар
23.01.2022 09:15 Відповісти
Перепрошую, а німці повинні сидіти заручниками в нестабільній країні, їм це потрібно?
показати весь коментар
23.01.2022 10:09 Відповісти
Тобі , в Канаді, це не потрібно.
показати весь коментар
23.01.2022 10:23 Відповісти
Біжіть , біжіть і не забудьте Бубочку з піаніно прихопити
показати весь коментар
23.01.2022 12:11 Відповісти
фашистам вообще пора закрыть свое посольство. они как и их братья рашисты только усложняют нам жизнь. а нам нужно объявить бойкот ихним товарам, как и рашистским. просто их не покупать
показати весь коментар
23.01.2022 12:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 