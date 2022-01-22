РУС
Германия готовится эвакуировать семьи сотрудников посольства из Украины, - BILD

Министерство иностранных дел ФРГ работает над планом эвакуации родственников сотрудников германского посольства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BILD.

По данным издания, план предусматривает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации они должны быть вывезены из страны.

Напомним, американские СМИ сообщают, что начало эвакуации сотрудников посольства США запланировано на понедельник, 24 января.

Читайте также: Си Цзиньпин, возможно, попросил Путина не начинать вторжение в Украину во время зимней Олимпиады, - Bloomberg

Германия (7226) посольство (1094) эвакуация (2159)
Топ комментарии
+59
Скатертью дорожка.
22.01.2022 20:49 Ответить
+58
Німеччина поводиться як останній покидьок. Тьху!
22.01.2022 20:49 Ответить
+41
бегите крысы,посмотрим как запоете когда ***** воссоздаст ГДР.
22.01.2022 20:50 Ответить
А не кажется ли вам что Германия прямой сотрудник мокшандии и руководство ее прекрасно понимает что за провалом ***** в Украине последует не минуемый распад ЕС.
Вот поэтому Англичане и вышли из этого тухлого ЕС понимая что здесь заправляет единолично Герамния а не совет Европейских стран и по этому так помогают нашей стране.
22.01.2022 21:59 Ответить
Дякуємо за допомогу! Тьфу вам у спину! Мерзота!
22.01.2022 22:03 Ответить
А может их просто депортировать как пособников окупанта и агресора *****?
22.01.2022 22:06 Ответить
Все теряються из Украины,это не есть хорошо!
23.01.2022 03:06 Ответить
Хорошо или не хорошо но Германия является союзником мокшандии.Именно по этому мокшандия так старательно пытается ее вывести из процеса переговоров чтоб не принимали на себя никаких договоренностей.И именно Германия блокирует поставки оборонительного оружия как из своей страны так и из стран членов ЕС.
23.01.2022 06:24 Ответить
Видать в Германии пора строить стену...
22.01.2022 22:07 Ответить
Пусть едут на уй
22.01.2022 22:08 Ответить
Де ж логіка?Поки німці нам не постачають зброї-екскалація неможлива.Чи це не так?Навіщо забирати людей якщо екскалація не передбачається?
22.01.2022 22:11 Ответить
А предположить фейк от Билда? можем?
22.01.2022 22:17 Ответить
Навіщо ці фейки ширити?
22.01.2022 22:15 Ответить
Моя гипотеза, что Украину нагибает Запад:
----------------------------------------------
НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.

«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.

Впрочем, в НБУ полагают, что это временное явление и вскоре все восстановится.

Но сроков не назвал.

Да и никто не понимает когда Запад перестанет раздувать панику вокруг «российского вторжения».

В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.

Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.

Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.

Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.

Не исключено, что в этом и была цель ежедневных публикаций на тему «Путин вот вот нападет». Ну или как минимум одна из целей.
22.01.2022 22:24 Ответить
Тоже не понимаю этого. Кстати, уже опровергли официально. В последние дни совсем трэш творится с этими вбросами.
23.01.2022 02:05 Ответить
Russisch Schweine=deutsche Schweine
22.01.2022 22:32 Ответить
Прагматичные Немцы ничего личного только бизнес...Хе-хе ...
22.01.2022 22:32 Ответить
ви попали в точку
23.01.2022 07:54 Ответить
Німці хочуть захопити лідерство в економіці.На мою думку наступає революція в виробництві транспорту і іншого. Перехід на акумулятори навіть єлетрочайник буде автономним і взагалі уся техніка .
Від чайника до літака. Ідуть великі переміни. Тому кожен хоче бути першим.
23.01.2022 08:06 Ответить
барабан им на шею , транспарант в руки и попутного ветра в спину - твари продажные
22.01.2022 22:34 Ответить
Німеччина готується евакуювати сім'ї співробітників посольства з України, - BILD Джерело:

НІМЕЧЧИНА ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНИ І ДРУГ КРЕМЛЯ - ДОВЕДЕНО ОСТАНІМИ ПОДІЯМИ
22.01.2022 22:38 Ответить
Да в Украине никто особо и не сожалеет что немчура свалит. Главное чтоб самолеты от настоящих партнёров с оружием шли без задержек
22.01.2022 22:39 Ответить
Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шьонбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію на фоні скандалу, який спричинили його публічні заяви.

Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу.
22.01.2022 22:42 Ответить
Цей крендель просто висказав на весь світ позицію Германії за що дістав по шапці та і буде усунутий із посади за витік інформації.
А ось головнокомандуючий України безвійни вже здав мокшанам Харків і із нього як із гуски вода.
23.01.2022 06:31 Ответить
Ганьба фашистським покидькам.
22.01.2022 23:00 Ответить
Фрицы, продолжают политику деребана стран Европы, совместно с кацапами..
22.01.2022 23:13 Ответить
Эвакуацию своих людей от российской угрозы планируют, а оружие продолжают блокировать из других стран, и сами не спешат помочь.
Это гибрид лицемерия и двуличия!
22.01.2022 23:17 Ответить
Екатерина Вторая была этническая немка. Комментарии излишни. Можно сказать,что Украина и с Германией воюет.
22.01.2022 23:51 Ответить
мелкопоместная плять и мужеубийца катя втарая таки была Сцарицею у *********, только этот факт никакого отношения к Германии не имеет, имею в виду, что национальность монарха и подневольного быдла может быть самой разной и часто не совпадает от слова совсем...

Да и Германии тогда в нынешнем понятии не было от слова совсем, была куча мелких немецких княжеств... так шта, таки от гибридной агрессии азиопского Мордора-рассеи восемь лет отбивается Украина, Германия же выступает в роли жалкой шавки, которая то подтяввкивает паРаше, то просит войти в ее положение...
23.01.2022 00:28 Ответить
Летітимуть через Іран чи Лугандонію!?
22.01.2022 23:37 Ответить
Немцы показали свою двуличность:не разрешают поставлять оружие Украине поскольку по их мнению угрозы рашкинского вторжения нет,но при этом готовятся к эвакуации-ведь хорошо знают что такая угроза совершенно реальная. А чего вы бежите-вы ведь нам говорите что Россия не нападет?
22.01.2022 23:45 Ответить
Правильно делают, ибо если не уедут им тут могут дать пи*ды....
22.01.2022 23:47 Ответить
Эти точно эвакуируют. Вопросов нет. Ещё и все сосиски сожрут в округе перед этим.
22.01.2022 23:49 Ответить
зассали опирация Нихт пассибл Анти багратион нихт барбаросса
22.01.2022 23:58 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky

«Хороший Гитлер» цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.


Geo Mysl
@geomysl

Replying to
https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

В разговорах о "вине" присутствует подмена тезиса". На самом деле, нет речи ни о каком чувстве вины за миллионы жертв Второй Мировой. Имеется ввиду другое, вот это:

@geomysl
4h
Німеччина "відчуває провину" перед Росією/СССР. Суть провини в тім, що Німеччина порушила Пакт Молотова-Ріббентропа, почавши 22.06.1941-го року війну проти свого союзника. Україна та Білорусь не були суб'єктами того пакту, тому окремої "провини" перед ними Німеччина не відчуває
.
23.01.2022 00:12 Ответить
Ага, на Ростов
23.01.2022 00:35 Ответить
В BILD , в самом низу написано:

"Вечером Федеральное министерство иностранных дел отреагировало официально:

"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших представительств за рубежом в Украине, а также находимся в тесном обмене мнениями с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне". В настоящее время Федеральное министерство иностранных дел не принимает никаких мер по сокращению числа сотрудников посольства или членов их семей."
23.01.2022 00:54 Ответить
Немецкое говно надо біло вівезти еще весной 2014 года...
23.01.2022 01:11 Ответить
РАБссия браццкая защищает Украину от НАТО...
23.01.2022 01:13 Ответить
Випускати тільки в обмін на зброю.
23.01.2022 01:35 Ответить
после начала войны германии сПольшей, произошла евакуация дипперсонала США из Варшавы, Миссия выехала во Львов. жена посла США, известная снобистка, спаковалась. Имущество посла уместилось в 200 ящиков и было п ереправлено в консульство во Львове а дальше через Румынию не смогли через неразбериху. Но все равно и консульство тоже имеет дипиммунитет. После вступления КА во Львов передовые группы НКВД начали усиленно прочесывать Львов да и все города тогдашней Восточной Польши. Почистили и все диппредставительства иноземных нейтральных государств. И вещи посла пропали. Посол в СССР неоднократно обращался в НКИД с просьбами вернуть имущество. В конце концов его "послали" - защиты не просили? не просили. Бывайте здоровы. А куда же делось имущество? А все банально просто. "маститые писатели и поэты" которые жили на жилом фонде НКВД рыскали по домам польской знати и все тырыли, вывозили в Москву. Так, Алексей Толстой, демонтировал в Олесском замке каминную комнату и вывез вместе с утварью под охраной взвода НКВД в Москву. Так что, пусть дипломаты покидая Киев попросят у Путина помощи в охране их имущества, потому что "братишки" будут уносить все, начиная с унитазов, их нравы не меняются и через века.
23.01.2022 02:37 Ответить
"Так, Алексей Толстой, демонтировал в Олесском замке каминную комнату и вывез вместе с утварью под охраной взвода НКВД в Москву."

Ах ты ж екарный бабай.
Прямо "Хождение по мукам" писателя-соцреалиста, только в реале.
23.01.2022 10:20 Ответить
Что то здесь нечисто, нас ждут (великие) перемены.
23.01.2022 07:46 Ответить
скажу просто ! нахер такие вбросы и на этом ресурсе!
ребята !!! почему редактор невидет этих новостей?????
никто некуда неуезжает !!!!!
у каждого посольства есть такие вводные Давно !!!
А Нам как дичь закидывают.
как то так
23.01.2022 09:03 Ответить
беспокойтесь типа )))))
эххх а диванные только за
23.01.2022 09:04 Ответить
Не тратьте, куме, сили -- спускайтеся на дно...
23.01.2022 10:21 Ответить
Bild
Газета



Описание
«Бильд» - крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Ежедневно её читают около 12,1 миллионов человек. Газета продаётся во всех киосках и магазинах Германии. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем немецкоязычной жёлтой прессы.

А на какой источник ссылается Бильд? Мне не дается для прочтения, требует отключения блокировщика рекламы.
23.01.2022 09:15 Ответить
Перепрошую, а німці повинні сидіти заручниками в нестабільній країні, їм це потрібно?
23.01.2022 10:09 Ответить
Тобі , в Канаді, це не потрібно.
23.01.2022 10:23 Ответить
Біжіть , біжіть і не забудьте Бубочку з піаніно прихопити
23.01.2022 12:11 Ответить
фашистам вообще пора закрыть свое посольство. они как и их братья рашисты только усложняют нам жизнь. а нам нужно объявить бойкот ихним товарам, как и рашистским. просто их не покупать
23.01.2022 12:40 Ответить
