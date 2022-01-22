Германия готовится эвакуировать семьи сотрудников посольства из Украины, - BILD
Министерство иностранных дел ФРГ работает над планом эвакуации родственников сотрудников германского посольства в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BILD.
По данным издания, план предусматривает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации они должны быть вывезены из страны.
Напомним, американские СМИ сообщают, что начало эвакуации сотрудников посольства США запланировано на понедельник, 24 января.
Вот поэтому Англичане и вышли из этого тухлого ЕС понимая что здесь заправляет единолично Герамния а не совет Европейских стран и по этому так помогают нашей стране.
----------------------------------------------
НБУ признали официально - Украина из-за паники вокруг слухов о «российском вторжении» потеряла доступ к внешним заимствованиям.
Об этом сообщил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин.
«Причем на внешних рынках доходность украинских гособлигаций достигла стрессовых уровней, двузначных, и, к сожалению, временно Украина потеряла доступ к внешним рынкам капитала", - сказал он.
Впрочем, в НБУ полагают, что это временное явление и вскоре все восстановится.
Но сроков не назвал.
Да и никто не понимает когда Запад перестанет раздувать панику вокруг «российского вторжения».
В переводе с финансового языка на политический это заявление НБУ означает следующее: государство Украина потеряла возможность самостоятельно привлекать ресурсы на мировом финансовом рынке через разрешение еврооблигаций.
Теперь она может это сделать только под гарантии США. Ну или же получить кредит от МВФ.
Но и те и другие деньги просто так не дадут. Только при выполнении политических условий.
Таким образом через раздувание паники вокруг «агрессии» зависимость Украины от Запада резко возросла.
Не исключено, что в этом и была цель ежедневных публикаций на тему «Путин вот вот нападет». Ну или как минимум одна из целей.
Від чайника до літака. Ідуть великі переміни. Тому кожен хоче бути першим.
НІМЕЧЧИНА ЦЕ ВОРОГ УКРАЇНИ І ДРУГ КРЕМЛЯ - ДОВЕДЕНО ОСТАНІМИ ПОДІЯМИ
Найближчим часом очікується офіційне повідомлення Міноборони Німеччини з цього приводу.
А ось головнокомандуючий України безвійни вже здав мокшанам Харків і із нього як із гуски вода.
Это гибрид лицемерия и двуличия!
Да и Германии тогда в нынешнем понятии не было от слова совсем, была куча мелких немецких княжеств... так шта, таки от гибридной агрессии азиопского Мордора-рассеи восемь лет отбивается Украина, Германия же выступает в роли жалкой шавки, которая то подтяввкивает паРаше, то просит войти в ее положение...
@apiontkovsky
«Хороший Гитлер» цинично эксплуатирует чувства стыда и вины немецкого народа за преступления плохого Гитлера.
Geo Mysl
@geomysl
Replying to
https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky
В разговорах о "вине" присутствует подмена тезиса". На самом деле, нет речи ни о каком чувстве вины за миллионы жертв Второй Мировой. Имеется ввиду другое, вот это:
@geomysl
4h
Німеччина "відчуває провину" перед Росією/СССР. Суть провини в тім, що Німеччина порушила Пакт Молотова-Ріббентропа, почавши 22.06.1941-го року війну проти свого союзника. Україна та Білорусь не були суб'єктами того пакту, тому окремої "провини" перед ними Німеччина не відчуває
.
"Вечером Федеральное министерство иностранных дел отреагировало официально:
"Мы очень внимательно следим за ситуацией с безопасностью сотрудников наших представительств за рубежом в Украине, а также находимся в тесном обмене мнениями с нашими партнерами в ЕС и на международном уровне". В настоящее время Федеральное министерство иностранных дел не принимает никаких мер по сокращению числа сотрудников посольства или членов их семей."
Ах ты ж екарный бабай.
Прямо "Хождение по мукам" писателя-соцреалиста, только в реале.
ребята !!! почему редактор невидет этих новостей?????
никто некуда неуезжает !!!!!
у каждого посольства есть такие вводные Давно !!!
А Нам как дичь закидывают.
как то так
эххх а диванные только за
Газета
Описание
«Бильд» - крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Ежедневно её читают около 12,1 миллионов человек. Газета продаётся во всех киосках и магазинах Германии. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем немецкоязычной жёлтой прессы.
