Германия готовится эвакуировать семьи сотрудников посольства из Украины, - BILD

Министерство иностранных дел ФРГ работает над планом эвакуации родственников сотрудников германского посольства в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BILD.

По данным издания, план предусматривает, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации они должны быть вывезены из страны.

Напомним, американские СМИ сообщают, что начало эвакуации сотрудников посольства США запланировано на понедельник, 24 января.

