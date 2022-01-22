Наступного тижня США можуть розпочати евакуацію сімей дипломатів із України, - CNN

Посольство США в Києві звернулося до Держдепартаменту США із проханням надати дозвіл на виїзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Про це CNN заявили декілька джерел, знайомих із ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що речник Держдепартаменту від коментарів відмовився, сказавши, що наразі їм "нема чого оголошувати".

"Ми проводимо суворе планування на випадок надзвичайних ситуацій, як завжди, у разі погіршення ситуації з безпекою", - зазначив Нед Прайс.

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило CNN, що США проінформували Україну, що "ймовірно, розпочнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів із посольства в Києві. Джерело зазначило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з держсекретарем США Ентоні Блінкеном з цього приводу і сказав йому, що якщо Сполучені Штати підуть на такий драматичний крок, це буде "надмірною реакцією".

CNN звернувся за коментарем до уряду України.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN уже повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ. Та в посольстві США запевнили, що наразі не розглядають питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян із України. Раніше із посиланням на власні джерела про такий сценарій писало також видання Bloomberg.