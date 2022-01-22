УКР
Наступного тижня США можуть розпочати евакуацію сімей дипломатів із України, - CNN

Наступного тижня США можуть розпочати евакуацію сімей дипломатів із України, - CNN

Посольство США в Києві звернулося до Держдепартаменту США із проханням надати дозвіл на виїзд усіх другорядних співробітників та членів їхніх сімей.

Про це CNN заявили декілька джерел, знайомих із ситуацією, інформує Цензор.НЕТ. 

Видання зазначає, що речник Держдепартаменту від коментарів відмовився, сказавши, що наразі їм "нема чого оголошувати".

"Ми проводимо суворе планування на випадок надзвичайних ситуацій, як завжди, у разі погіршення ситуації з безпекою", - зазначив Нед Прайс. 

Джерело, близьке до українського уряду, повідомило CNN, що США проінформували Україну, що "ймовірно, розпочнуть евакуацію вже наступного тижня" сімей дипломатів із посольства в Києві. Джерело зазначило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з держсекретарем США Ентоні Блінкеном з цього приводу і сказав йому, що якщо Сполучені Штати підуть на такий драматичний крок, це буде "надмірною реакцією".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають питання евакуації сімей дипломатів із України, - Bloomberg

CNN звернувся за коментарем до уряду України.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN уже повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ. Та в посольстві США запевнили, що наразі не розглядають питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян із України. Раніше із посиланням на власні джерела про такий сценарій писало також видання Bloomberg.

Автор: 

Зеленський Володимир (25197) посольство (958) США (24092) евакуація (2398) дипломати (572) Блінкен Ентоні (1157)
+43
Так. Ще з 2014го. Але де-хто вважав, що вона далеко, й дуже від неї втомився.
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
+28
В 2022 году исполняется 275 лет со дня разгрома российского войска аборигенами Чукотки. В результате оккупации россиянами Чукотки началась русско-чукотская война, длившаяся 135 лет, с 1641 по 1776 год. В марте 1747 г. близ Анадырьского острога чукчи, вооруженные луками и стрелами, разгромили русское войско, захватили оружие и боеприпасы гарнизона, в том числе одну пушку и знамя. Этот разгром произвел ошеломляющее впечатление на русские власти. В 1765 г. из Анадыря начался вывод войск, а в 1771 г. разрушены крепостные укрепления. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России в этой войне.
показати весь коментар
22.01.2022 11:11 Відповісти
+23
Они что, о шашлыках от "найвеличнішего" не слышали?
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
невже війна?
показати весь коментар
22.01.2022 11:06 Відповісти
Так. Ще з 2014го. Але де-хто вважав, що вона далеко, й дуже від неї втомився.
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
Александр, не в бровь, а в глаз...
показати весь коментар
22.01.2022 13:19 Відповісти
не включайте дурника-повинні розуміти про яку війну я веду мову-мені непотрібно розказувати про події які відбуваються з 2014 року-
показати весь коментар
22.01.2022 14:41 Відповісти
Події які відбуваються з 2014 року це війна
показати весь коментар
22.01.2022 15:11 Відповісти
Та вы шо? Зелень говорят, что дезинформаторы

показати весь коментар
22.01.2022 11:20 Відповісти
Америкосы просто так ничего не делают, россияне им шепнули на ушко.
показати весь коментар
22.01.2022 13:58 Відповісти
А тебе лично *****?
показати весь коментар
22.01.2022 20:07 Відповісти
А шо казламордое, не слыхал?
показати весь коментар
22.01.2022 20:06 Відповісти
Они что, о шашлыках от "найвеличнішего" не слышали?
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
Добавлю еще одного дегенерата

показати весь коментар
22.01.2022 11:25 Відповісти
В 14-му не евакуйовували.
показати весь коментар
22.01.2022 11:10 Відповісти
В 2022 году исполняется 275 лет со дня разгрома российского войска аборигенами Чукотки. В результате оккупации россиянами Чукотки началась русско-чукотская война, длившаяся 135 лет, с 1641 по 1776 год. В марте 1747 г. близ Анадырьского острога чукчи, вооруженные луками и стрелами, разгромили русское войско, захватили оружие и боеприпасы гарнизона, в том числе одну пушку и знамя. Этот разгром произвел ошеломляющее впечатление на русские власти. В 1765 г. из Анадыря начался вывод войск, а в 1771 г. разрушены крепостные укрепления. Это не только свидетельствовало о прекращении боевых действий против чукчей, но и означало фактическое поражение России в этой войне.
показати весь коментар
22.01.2022 11:11 Відповісти
Поэтому в бессильной злобе русские и насочиняли все эти уничижительные анекдоты про "тупых чукчей"
показати весь коментар
22.01.2022 11:21 Відповісти
Чукчам было проще тогда, тогда кацапов там было 500 человек
показати весь коментар
22.01.2022 11:23 Відповісти
а чукч было миллион по твоему? или ты думаешь в обычаях охотников заваливать жертву собственным мясом, как кацапы обычно делают?
показати весь коментар
22.01.2022 12:27 Відповісти
Не миллион, но луками и копьями отбились
показати весь коментар
22.01.2022 12:33 Відповісти
Ппц у тебе примітивна логіка. Вони відбились не тому що росіян було мало, а тому що у росіян не було логістики. Порох має властивість намокати, кулі закінчуватись і без логістики будь там хоч мільйон російських фашистів вони всерівно програли б чукчам бо в чукчів були луки, а в фашистів тільки тупі палки які не стріляють бо логістики немає.
показати весь коментар
22.01.2022 13:55 Відповісти
От только не надо! Я неплохо разбираюсь в истории - как только нету возможности закидать шапками, то весь загар у зазаборных сходит на нет+ на меня не действует пропаганда, в том числе и украинская, но я за любой полезный движ для Украины!
показати весь коментар
22.01.2022 15:52 Відповісти
треба додати що остаточне підкорення чукчів відбулося вже в радянські часи, до того чукчі формально були підданими російської імперії, але податків вони не сплачували.
показати весь коментар
22.01.2022 11:52 Відповісти
У них и сейчас льгот три коробки😁
показати весь коментар
22.01.2022 13:48 Відповісти
Какие чукчи!шо вы тут гоните,завтра за место чукчей вы будете,вот тогда я посмотрю на ваш юмор и сарказм
показати весь коментар
22.01.2022 14:01 Відповісти
Коли замість голови срака, то ні думати, ні видіти косаб не може, не брали.
показати весь коментар
22.01.2022 15:33 Відповісти
Вы лаптеногие давно уже чукчи))) так ***** ваше говорит)
показати весь коментар
22.01.2022 20:10 Відповісти
...есть такая книжкв "Алитет уходит в горы",удостоенная сралинской премии ...
Читать всем,на перемотке...чукчи,алени,ягель...
показати весь коментар
22.01.2022 12:18 Відповісти
ты еще "Злой дух Ямбуя" посоветуй
показати весь коментар
22.01.2022 12:28 Відповісти
Не читал,обязательно схожу в библиотеку,за свои,дык нет 1000,беда...
показати весь коментар
22.01.2022 12:35 Відповісти
Чукчей победила огненная вода,которой москали их споили и до сих пор спаивают как и бурятов и другие северные народы.Кавказу религия не позволяет бухать,поэтому они оказались более стойкими и воюют с москалями по сей день в той или иной форме.А вот остальные народы порабощены с помощью водки,лжи,вероломства москалей и их этносы прибывают в бессознанетельном состоянии.Як вариант
показати весь коментар
22.01.2022 13:15 Відповісти
Что происходило потом, после 135-летней русско-чукоткой войны, в которой победили чукчи, это уже совсем другая история. Тема поста не об этом...
показати весь коментар
22.01.2022 13:56 Відповісти
Как раз об этом.Когда москали поняли,шо чукчей не завоевать,они прибегли тактике"Разделяй и влавствуй"с упором на разложение нации доступным в то время психотропом водкой
показати весь коментар
22.01.2022 14:03 Відповісти
саша, а кто такие "москали"?
показати весь коментар
22.01.2022 14:12 Відповісти
Тебя в Гугле забанили?
показати весь коментар
22.01.2022 14:22 Відповісти
москаль, это воин любого этноса на военной службе у москвы.
показати весь коментар
22.01.2022 20:17 Відповісти
Стингеры Пентагон привезет каже Тарас Березовец,а это есть очень хараше...
показати весь коментар
22.01.2022 11:13 Відповісти
Американцы сваливают, зато стингеры привезут. Очень хорошая новость!
показати весь коментар
22.01.2022 11:39 Відповісти
А толку от дипломатов американцев и их семей? Они за тебя воевать будут? Семьи все вывозить будут, не только дипломаты и не только сша
показати весь коментар
22.01.2022 12:00 Відповісти
Сваливает *****, вас в одну кучу)))
показати весь коментар
22.01.2022 20:11 Відповісти
Паникеры, нашему Зебласы не верют...
показати весь коментар
22.01.2022 11:13 Відповісти
США предложили провести встречу на высшем уровне между Джо Байденом и Владимиром Путиным в качестве последней попытки остановить сползание к новой войне в Европе, поскольку Россия продолжает наращивать свои силы вдоль границы с Украиной и объявила о новых военно-морских учениях в Черное море. Источник The Guardian
показати весь коментар
22.01.2022 11:16 Відповісти
И шо? У вас на фсб уже по объявлению набирают?
показати весь коментар
22.01.2022 20:12 Відповісти
В Черном море найдены крупные запасы газа в Украинских территориальных водах...,крысы кремля хотят забрать себе...,Испания присылает в Румынию свои боевые корабли...
показати весь коментар
22.01.2022 11:20 Відповісти
Ну так вышки Бойка забрали, подсчитай сколько газа уже выкачали. ( даже при переплатах и распиле эти вышки уже окупились) Цап-царап.
показати весь коментар
22.01.2022 11:25 Відповісти
Из земли не могут нарастить добычу, а из моря и подавно ума или денег не хватит.
показати весь коментар
22.01.2022 11:41 Відповісти
Сцыкуны.
показати весь коментар
22.01.2022 11:28 Відповісти
Соединенные Штаты не исключают военного участия в российско-украинском конфликте.

Об этом заявила в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает со ссылкой на https://ru.interfax.com.ua/news/general/793228.html "Интерфакс-Украина".

В ответ на вопрос, "учитываются ли военные меры" на случай "российского вторжения" в Украину, она сказала: "Безусловно. Мы уже заявляли, что в том, что касается нашего ответа, мы ничего не исключаем из повестки дня".

Не все на поверхности ! Амеры однозначно не упустят кацапчегов пощипать чем-то...
показати весь коментар
22.01.2022 11:50 Відповісти
Путин заботится о будущем: если не развязать войну, то у новых поколений русских просто не будет портретов для "Бессмертного полка".



показати весь коментар
22.01.2022 11:30 Відповісти
не думаЮ,що майбутні громадяни Піднебесної східніше Уральських гір проводитимуть акцію"бєссмєртний полк"
показати весь коментар
22.01.2022 11:47 Відповісти
Акция "Бессмертный полк" в нынешней россии - это шествие, в котором потомки пособников Гитлера, пришедшие к власти в результате вооруженного госпереворота, ведут под конвоем фашистских власовских триколоров людей с портретами советских солдат...
показати весь коментар
22.01.2022 12:36 Відповісти
І чого ото. Сиділи би спокійно і жерли собі шашлик-машлик , постраждає тільки Харків , тю. Найвеличнівшивий з ****** вже все порішав , ''па сєрєдінє''.
показати весь коментар
22.01.2022 11:33 Відповісти
Короче, смажені буряти і расєйскіє мальчікі в гробах поїдуть до руцкіх матєрєй!
Останній бій для імперії зла какцапії!
показати весь коментар
22.01.2022 11:35 Відповісти
Патовая ситуация, в которую угодил Кремль.


Экс-главред «Русской планеты» Павел Пряников https://t.me/tolk_tolk/11279 рассказал о патовой ситуации, в которую угодил Кремль.

- После сегодняшних переговоров в Женеве глав МИД России и США наконец-то стала вырисовываться картина происходящего.

Краткое резюме: Россия саму себя переиграла в шантаже Запада, загнав в патовую ситуацию, - пишет Павел Пряников. - Начну издалека. Предыдущие 20 лет Путин и вправду был очень фартовым.

На Западе была череда очень слабых лидеров. ФРС и Китай разогнали сырьевой суперцикл, на деньгах которого, ничего особо не делая, пухла Россия. Начальство конвергировалось в Запад.

Даже вызов Западу в 2014 году почти ничего не стоил России. Санкции оказались декоративными. Олигархи и высшее начальство так и выкачивали деньги на Запад, их яхты и бизнес-джеты шастали туда-сюда по «агрессивным странам НАТО» (даже в эти новогодние праздники радары фиксировали, как суперяхта Сечина фланировала от Сардинии до Лазурного берега и обратно).

Вероятно, пул главных Семей уверовал в то, что если поднажать еще на «вырождающийся» Запад, то и снова сойдет с рук. Но не сошло. Есть у Запада собственные красные линии.

Тут нужна большая тема об очередном провале внешнеполитической аналитики в России; по Украине эта аналитика провалилась давно, по Казахстану - недавно, а теперь - по «коллективному Западу».

США и его сателлиты цинично показали, что они готовы пожертвовать Украиной(***вата і помре ватою,ненавидячи українців) как территорией, но Россия получит суперсанкции, которые за год, максимум два-три обвалят Уклад (и нас, всех пролов, вместе с ним).

«Хотите, воюйте. Идите! Но потом не говорите, что вас не предупреждали», - таков ответ США и его сателлитов.

И Россия - точнее какой-то узкий круг бункерных госдедов, потому что все остальные высшие семьи против эскалации отношений с Западом - теперь стоит перед выбором: или воевать, или откатить на обратные позиции «лежания на печи».

Первое - быстрый крах. Второе - вроде прежний статус-кво, но публичное объявление на весь мир теперь об окончательном бессилии России.

Лет через тридцать историки буду гадать: «Что это было в зиму 21/22? Нормально же жили».
показати весь коментар
22.01.2022 11:36 Відповісти
Лежати вже на пічці не доведеться. Коліки тепер будуть весь час. Бігати по "лікарням" (до китайців, і назад) - це шанс ще протягти років з десять. Доки лікарі .... не кончать. ОКОНЧАТЕЛЬНО.
показати весь коментар
22.01.2022 12:40 Відповісти
Бункерний дед кабай ось, ось може вдарити тріппеним корнюшоном по дряблій, обісцяній ляшці....
показати весь коментар
22.01.2022 11:38 Відповісти
Если начнется, лучше что бы в Украине было поменьше американцев. Они ведь будут требовать прекратить огонь, не стрелять и решить все миром. Ну подумаешь. территория уменьшится. Не США ведь.
показати весь коментар
22.01.2022 11:40 Відповісти
панікерам
ПРИПИНІТЬ!

'РОЗГАНЯТИ ПОРАЗКУ'
--------------------------------------
127 (140)тис. БОЄЗДАТНОГО війська-це максимум,що рашенНЕДОімператор може показати на "західному напрямі'..
а ЦЕ МОЖЛИВІСТЬ ОКУПУВАТИ і утримувати недовго максмум решту донецької,луганської областей..\

партизанську війну навіть півроку ХУ№ЛО НЕ ПОТЯГНЕ.
показати весь коментар
22.01.2022 12:18 Відповісти
Та то мордва сраная тут панику сеет))) они думают, шо их головы будут плохо смотреться на заборе))
показати весь коментар
22.01.2022 20:15 Відповісти
тебя бы в подвале потрымали недовго
показати весь коментар
22.01.2022 20:27 Відповісти
Оружие поставляют а в ВСУ не верят!!!....... будет просто мясо ??
показати весь коментар
22.01.2022 12:06 Відповісти
При нападении зешмырь первый с першей бледи и мамой римой переселятся в Оман
показати весь коментар
22.01.2022 12:32 Відповісти
Друзі, це дуже позитивна новина. Тепер вже точно США використають високоточну зброю проти першого бурятського шахтЬОра, який свій порваний чобіт поставить на українську землю. Зрозуміли ... думку. Відповіді по США не буде. Максимум - це крилаті ракети з Каспійського моря по дипломатичним закладам США в Україні. Добре було б почути ще новину про евакуацію американських дипломатів з самої рФ. Цей крок - крок ...йла до інсульту.
показати весь коментар
22.01.2022 12:35 Відповісти
а из паРашы не эвакуируются. как-то так.
показати весь коментар
22.01.2022 12:50 Відповісти
Там нет войны, воюют в Украине
показати весь коментар
22.01.2022 13:22 Відповісти
Тепер зрозуміло навіщо Блінкен на тиждень відстрочив відповідь Путіну, щоб як в Афганістані не довелося тікати, чіпляючись за шасі з літака
показати весь коментар
22.01.2022 14:18 Відповісти
В случае вторжения России Украина сможет обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты в течение недели. Такой сценарий возможен при прекращении транзита или разрушении трубопроводов.
Ну теперь понятно, почему им так важны сроки. Пока идет зима важен фактор времени. И...иии.....соответственно задача....всех дипломатов всех времен и народов тянуть как можно дольше до конца зимы....
Ну ...вои и фсьо стало на свои места .....
показати весь коментар
22.01.2022 17:43 Відповісти
 
 