США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.
Про це йдеться у повідомленні в твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ.
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. https://t.co/0Y5V9TL49p— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 7, 2021
Будь ласка, зачекайте...
ну да - ты прав..
Красава - хорошо написал - в самую точку..
Авгуры - одним словом...
Ауспиция - (лат. auspicium,- avis птица, spicere или specio смотреть, наблюдать), гадание авгуров, предсказание будущего по полету птиц (чаще всего орлов и коршунов) или по их крикам (чаще всего воронов и ворон, сов и петухов), по их поведению во время кормления.
Такие птицы как голуби, считались "царскими птицами", и по их поведению давали предсказания только царям.
В совке за немалые деньги покупались бесплатные(!) каталоги Отто и Quelle, просто для того чтобы посмотреть на нормальные товары.
Это сейчас совки ностальгируют по колбасе "по 2-20", а тогда при слове "импорт" все получали оргазм.
я їв кашку з молочком
кашка була солодка
моя казка коротка.