США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство

Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.

Про це йдеться у повідомленні в твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ.

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