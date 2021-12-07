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США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство

Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.

Про це йдеться у повідомленні в твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ.

Читайте: Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
Це так надихає, просто слів немає
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07.12.2021 22:55
+8
Краще за Борисполем слідкуй. Як не гої відлітатимуть у теплі краї, то почалося. А коли американці відлітатимуть, то вже все закінчилося.
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07.12.2021 23:07
+6
Пробував я кацапські продукти, лайно нереальне.
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07.12.2021 23:13
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Тут не Афган.
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07.12.2021 22:54 Відповісти
Це так надихає, просто слів немає
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07.12.2021 22:55 Відповісти
Значит вторжения не будет, это радует.
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07.12.2021 22:57 Відповісти
Представляю что они могут подумать. То Путин нападэ, то клоун про переворот объявляет, разрыв мозга, мы к этому цирку привыкли, а приезжий человек с ума может сойти😁
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07.12.2021 22:58 Відповісти
За переворот это вообще клоунада, 95 квартал отдыхает.
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07.12.2021 23:00 Відповісти
да, декабристы обвели вокруг пальца Зелю: обещали и зазывали в сети многотысячную акцию - а не пришел практически никто...
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08.12.2021 01:20 Відповісти
Краще за Борисполем слідкуй. Як не гої відлітатимуть у теплі краї, то почалося. А коли американці відлітатимуть, то вже все закінчилося.
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07.12.2021 23:07 Відповісти
хм...
ну да - ты прав..
Красава - хорошо написал - в самую точку..
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07.12.2021 23:17 Відповісти
оба красавцы - вам бы в метеослужбе работать...
Авгуры - одним словом...

Ауспиция - (лат. auspicium,- avis птица, spicere или specio смотреть, наблюдать), гадание авгуров, предсказание будущего по полету птиц (чаще всего орлов и коршунов) или по их крикам (чаще всего воронов и ворон, сов и петухов), по их поведению во время кормления.

Такие птицы как голуби, считались "царскими птицами", и по их поведению давали предсказания только царям.
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07.12.2021 23:23 Відповісти
просто тогда самолётов и вертолётов ещё не было - так они только по птицам выступали...
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07.12.2021 23:25 Відповісти
корпоративы отгуляют и забирайте.
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07.12.2021 23:07 Відповісти
Если ***** выиграет в Украине, наступит камунизм и все будут мирно стоять во многочасовых очередях за натуральной колбасой по 2.20.
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07.12.2021 23:10 Відповісти
Пробував я кацапські продукти, лайно нереальне.
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07.12.2021 23:13 Відповісти
Для совков лайно это первый хлеб. Их кремляди поливали и продолжают поливать регулярно с экранов.
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07.12.2021 23:21 Відповісти
Совок потерял бы дар речи от счастья, попадя в самый заурядный АТБ.
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07.12.2021 23:29 Відповісти
Именно это и происходило с савецкими гражданами попавшими случайно в магазины за железный занавес, даже в страны соцлагеря.
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07.12.2021 23:33 Відповісти
Хе-хе. Отец который в молодости ходил на судах, много такого рассказывал, от чего друзья теряли дар речи.

В совке за немалые деньги покупались бесплатные(!) каталоги Отто и Quelle, просто для того чтобы посмотреть на нормальные товары.
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07.12.2021 23:44 Відповісти
Совок это первобытно - общинный строй, какие каталоги, если Правдой подтирались.
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07.12.2021 23:56 Відповісти
О! Кусок хозяйственного мыла покупался за 12 копеек, три таких куска менялись в Сингапуре на бесплатную студенческую футболку с изображением герба Сингапура, которая продавалась потом за 50 советских рублей.

Это сейчас совки ностальгируют по колбасе "по 2-20", а тогда при слове "импорт" все получали оргазм.
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08.12.2021 00:10 Відповісти
так що, в Сингапуре были футболки, но мыло было по талонам?
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08.12.2021 01:26 Відповісти
Примерно так же как в эсэсэсэр было ядерное оружие, но не было нормальных футболок.
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08.12.2021 01:39 Відповісти
ну, ядерное оружие вместо маек - еще понятно, но футболки вместо мыла - це вже занадто жестко...
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08.12.2021 01:44 Відповісти
Почему? Стоимость вполне сравнима. Копейки, что там, что там. Но весь смысл в рисунке на футболке.
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08.12.2021 02:00 Відповісти
да, любительская бледно-розовая с вкраплєніями бєлой куйні. по 2.20. запах тоже був характєрний.
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07.12.2021 23:20 Відповісти
и какой был запах?
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08.12.2021 01:30 Відповісти
дохлых крыс
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08.12.2021 01:39 Відповісти
в музее нюхали? Или балетмейстер Моня на баяне симфонию прошпилил?
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08.12.2021 01:47 Відповісти
беня ваш тут нє прічьом
я їв кашку з молочком
кашка була солодка
моя казка коротка.
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08.12.2021 02:08 Відповісти
США,цю брехню вчора роспускали в Афганістані ,а на сьогодні літаками евакували громадян США
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07.12.2021 23:16 Відповісти
Чего им с Украины тикать, украинцы оружие не сложили.
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07.12.2021 23:24 Відповісти
А почему? Территория посольства это же территорич США. Кто же на такую смехдержаву нападёт?
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07.12.2021 23:28 Відповісти
Боюсь даже представить какой хаос(немного не то слово.. пздц подходит больше) начнется в Украине, если русня все-таки попрет на Нас в полномасштабную.. Одни будут бегать печь караваи и встречать хлебом солью кацапов, другие - эвакуировать свой выводок на историческую родину, и только Украинцы-патриоты будут воевать до последнего вздоха...сумно ***
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07.12.2021 23:29 Відповісти
следите за кацапскими детьми, жёнами, любовницами, виллами, яхтами и банковскими вкладами на Западе - как только они двинут взад на Расеюшку, начинайте снаряжать магазины
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07.12.2021 23:37 Відповісти
Да ерунда, рашке не жалко своих, а Западу жалко не своих.
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07.12.2021 23:46 Відповісти
Мягко говоря смущает слово "пока." И это говорит посольство сверхдержавы?
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07.12.2021 23:41 Відповісти
А зачем? С пуйлом уже ж договорились!
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07.12.2021 23:45 Відповісти
"Посольство США в Україні спростовує інформацію CNN про евакуацію своїх громадян з України»🙁
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07.12.2021 23:49 Відповісти
Так що, шасі у літака та крила вже зарезервовани?
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08.12.2021 07:40 Відповісти
 
 