США пока не собираются эвакуировать своих граждан из Украины, - посольство
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство США не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.
Об этом говорится в сообщении в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Мы проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, в случае серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - сообщили в посольстве.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ.
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. https://t.co/0Y5V9TL49p— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 7, 2021
Пожалуйста, подождите...
ну да - ты прав..
Красава - хорошо написал - в самую точку..
Авгуры - одним словом...
Ауспиция - (лат. auspicium,- avis птица, spicere или specio смотреть, наблюдать), гадание авгуров, предсказание будущего по полету птиц (чаще всего орлов и коршунов) или по их крикам (чаще всего воронов и ворон, сов и петухов), по их поведению во время кормления.
Такие птицы как голуби, считались "царскими птицами", и по их поведению давали предсказания только царям.
В совке за немалые деньги покупались бесплатные(!) каталоги Отто и Quelle, просто для того чтобы посмотреть на нормальные товары.
Это сейчас совки ностальгируют по колбасе "по 2-20", а тогда при слове "импорт" все получали оргазм.
я їв кашку з молочком
кашка була солодка
моя казка коротка.