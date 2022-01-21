УКР
США розглядають питання евакуації сімей дипломатів із України, - Bloomberg

Сполучені Штати розглядають питання евакуації сімей своїх дипломатів із України через військову загрозу з боку Росії.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що таке рішення – про евакуацію може надійти протягом кількох днів.

За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї можуть повернути на батьківщину – до США.

Також читайте: США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство

Таким чином адміністрація Джо Байдена посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Джерела кажуть, що евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки до зростання напруженості.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN уже повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ. Та в посольстві США запевнили, що наразі не розглядають питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян із України.

США (24070) евакуація (2398) дипломати (572)
Топ коментарі
простые украинские парни - водители, учителя, менеджеры, продавцы, программисты остановили "элитный расейский спецназ" под Донецком! 244 дня удерживали донецкий аэропорт! изговняли все идеи про ********!! при это ни о какой поддержке США, Англии или других стран Запада в 2014 году не было и разговора!
еще раз: украинцы САМОСТОЯТЕЛЬНО остановили ***** и его бухую салдатню!
если американские дипломаты считают, что они в опасности - пусть эвакуируются!
21.01.2022 17:02 Відповісти
Повторю. И скажите, что дед в 2019 был не прав и не предупреждал.

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
21.01.2022 17:06 Відповісти
зеля з сімейкою ще не евакувався?цей гівнюк першей втече з країни якщо московіти нападуть-
21.01.2022 17:03 Відповісти
Він уже може давно в Австрії. Чого йому боятися?
21.01.2022 17:02 Відповісти
Чего им боятся? Зеленский в Киеве, Терехов в Харькове объявили что войны не будет.
21.01.2022 16:58 Відповісти
Да. Им, конечно, лучше уехать.
21.01.2022 17:01 Відповісти
Ты придёшь хАхлофф мАчить? Урод комнатный? А если хахаля тебя замочат? Шо тогда
21.01.2022 17:27 Відповісти
простые украинские парни - водители, учителя, менеджеры, продавцы, программисты остановили "элитный расейский спецназ" под Донецком! 244 дня удерживали донецкий аэропорт! изговняли все идеи про ********!! при это ни о какой поддержке США, Англии или других стран Запада в 2014 году не было и разговора!
еще раз: украинцы САМОСТОЯТЕЛЬНО остановили ***** и его бухую салдатню!
если американские дипломаты считают, что они в опасности - пусть эвакуируются!
21.01.2022 17:02 Відповісти
зеля з сімейкою ще не евакувався?цей гівнюк першей втече з країни якщо московіти нападуть-
21.01.2022 17:03 Відповісти
Повторю. И скажите, что дед в 2019 был не прав и не предупреждал.

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
21.01.2022 17:06 Відповісти
А Зеля рассматривает как бы еще успеть нахапать

21.01.2022 17:05 Відповісти
ленка недавно присмотрела места на сейшелах, с роскошной рыбалкой на скумбрию.
21.01.2022 17:14 Відповісти
Панове!

прошу звернути увагу на цю худобу, ,яка заперечує аннексiю Криму та виправдовує рашистську агресiю.



відповів на в темі

Я тебе открою страшную тайну. Никаких отдельных народов вообще не существует, а в россии тем более. Там даже национальности уже как лет 30 назад отменили. Там у всех одинаковые права и обязанности и возможности. И не надо Кырымлы обижать. Они ничем не хуже других. Есть у них и газеты и телеканалы и театр и обучение на родном языке. С национальностями далеко не везде есть такие возможности. Унификация народа обезличивание везде, во всём мире. В Турции Турки, в США Американцы, в Украине Украинцы. И как тебе видится тот референдум? Крымчане, под лай овчарок, понуро брели гремя кандалами под дулами автоматов на избирательные участки ограждённые колючей проволокой? И, что в итоге мы имеем? Там где была аннексия, там мир, порядок и развитие, а где аннексия не состоялась, там стрельба и разруха. Так это значит я провокатор, а ты холодный реалист? Или как? Будь честным, подумай хотя бы минуту перед тем как ябедничать модератору.



21.01.2022 17:41 Відповісти
Пани та панове. Готовьте тревожные рюкзаки и запас еды долгохран. Вероятность серьезного наступления очень нехорошая Рекомендую.
21.01.2022 17:56 Відповісти
Ответить этому "реалисту" можно было так.
Аннексия там была, потому, что Крым для параши стратегическая территория и одновременно заповедник для руссо чинушек, вояк и самого *****. Для хорошей жизни тех и других, нужна хорошая инфраструктура. Так же как и для притока кацапских упырьков тоже нормально, помогает вытеснить местное население. Настроить там дворцов и прикрываться военными, от своих рабов. Вот и весь секрет "процветания". А Донбасс, экологическая, зековская помойка, а также другие места, куда параша засунула свое, свинособачье рыло, "процветанием не блещут. Процветания и "равных возможностей", они долго будут там ждать, от русского мира. Болтовня о том что с приходом параши наступает "мир и счастье", это тупой бред. Данная ситуация, касается и внутрипарашенской территории. Я треть жизни в москве прожил, и по губерниям вдоволь накатался, знаю. Вот когда парашинские чинуши окончательно береговую линию, в Крыму, "колючкой" затянут, вот тогда и будет ему процветание. А это произойдет обязательно. Так как ненасытный совковый чиновник имеет на это все права, данные ему таким же моральным уродом из кремля, а рабы, которых садят за пост в интернете, нет. Все эти "реалисты" молча будут руссо чинушам очко мыть и лизать, а потом их дети. Как говориться каждому свое. Кому то свобода ближе, а кому то очко господина начальника. Потому, что в параше если ты не мент или чиновник, то ты никто! О каких равных правах и возможностях он чешет?
И вообще! Если послушать тот шизоидный маразм, который несут, действующие, депутаты думы и "национальные" каналы, с трудом вериться, что такие недоумки способны творить хорошее.
21.01.2022 20:04 Відповісти
Троллинг с подтекстом.
показати весь коментар
Ну что тот Блумберг понимает в агрессии ?
показати весь коментар
