США розглядають питання евакуації сімей дипломатів із України, - Bloomberg

Сполучені Штати розглядають питання евакуації сімей своїх дипломатів із України через військову загрозу з боку Росії.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Очікується, що таке рішення – про евакуацію може надійти протягом кількох днів.

За попередніми даними, певним працівникам дипустанов можуть дозволити за бажанням припинити виконувати свої обов'язки. Сім'ї можуть повернути на батьківщину – до США.

Таким чином адміністрація Джо Байдена посилює попередження про загрозу російського вторгнення. Джерела кажуть, що евакуація не означатиме, що Росія точно нападе. Це просто елементи підготовки до зростання напруженості.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN уже повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ. Та в посольстві США запевнили, що наразі не розглядають питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян із України.