США рассматривают вопрос эвакуации семей дипломатов из Украины, - Bloomberg
Соединенные Штаты рассматривают вопрос эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за военной угрозы со стороны России.
Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что такое решение об эвакуации может поступить в течение нескольких дней.
По предварительным данным, определенным работникам дипучреждений могут разрешить по желанию прекратить выполнять свои обязанности. Семьи могут вернуть на родину – в США.
Таким образом, администрация Джо Байдена усиливает предупреждение об угрозе российского вторжения. Источники говорят, что эвакуация не означает, что Россия точно нападет. Это просто элементы подготовки к росту напряженности.
Напомним, ранее телеканал CNN уже сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ. Но в посольстве США заверили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.
