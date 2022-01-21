США рассматривают вопрос эвакуации семей дипломатов из Украины, - Bloomberg

Соединенные Штаты рассматривают вопрос эвакуации семей своих дипломатов из Украины из-за военной угрозы со стороны России.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что такое решение об эвакуации может поступить в течение нескольких дней.

По предварительным данным, определенным работникам дипучреждений могут разрешить по желанию прекратить выполнять свои обязанности. Семьи могут вернуть на родину – в США.

Таким образом, администрация Джо Байдена усиливает предупреждение об угрозе российского вторжения. Источники говорят, что эвакуация не означает, что Россия точно нападет. Это просто элементы подготовки к росту напряженности.

Напомним, ранее телеканал CNN уже сообщал, что администрация Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации граждан США из Украины в случае вторжения РФ. Но в посольстве США заверили, что пока не рассматривают вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.