Великобритания эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве
Великобритания эвакуирует часть сотрудников из своего посольства в Киеве из-за угрозы российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
"Часть сотрудников посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.
Впрочем, по данным ВВС, около половины работающих в Киеве сотрудников вернется в Великобританию.
Топ комментарии
+10 Evro7
показать весь комментарий24.01.2022 10:45 Ответить Ссылка
+6 Иван Дубков
показать весь комментарий24.01.2022 10:43 Ответить Ссылка
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий24.01.2022 10:39 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Эвакуация дипломатов - нормальный ход предосторожности.
Про российских дипломатов в россии я что-то не понял. Они тоже линять должны из рашки? Так их семьи уже давно слиняли.
22 января 2022
Уйло абідеЦЦа?
Ведь сказано Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк
Британия, в отличии от многих, действительно делает много для Украины.
А вот немцам выводить своих дипломатов точно не стоит. Ведь вторгаются их союзники рашисты, так что немцам бояться точно нечего.