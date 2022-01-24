Великобритания эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве

Великобритания эвакуирует часть сотрудников из своего посольства в Киеве из-за угрозы российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Часть сотрудников посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.

Впрочем, по данным ВВС, около половины работающих в Киеве сотрудников вернется в Великобританию.

