Великобритания эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве

Великобритания эвакуирует часть сотрудников из своего посольства в Киеве из-за угрозы российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

"Часть сотрудников посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу", - говорится в сообщении.

Впрочем, по данным ВВС, около половины работающих в Киеве сотрудников вернется в Великобританию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Госдепа об отъезде членов семей сотрудников посольства США в Киеве считаем преждевременным, - пресс-секретарь МИД Николенко.

Топ комментарии
+10
Шо бы там мычало тварь мордовская, хоронить вашу мразь здесь мы не будем
показать весь комментарий
24.01.2022 10:45 Ответить
+6
Трусливые шавки. В то время, когда дипломати из Украины и России продолжают работать соответственно в Украине и России, то эти начинают линять на перегонки с американцами ! Не обосритесь по дороге !
показать весь комментарий
24.01.2022 10:43 Ответить
+4
Схоже, що "слуги урода" з відпусток не повернуться.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ждем комменты лошали пржевальского и ершика....
показать весь комментарий
24.01.2022 10:30 Ответить
24.01.2022 10:39 Ответить
А где НЕЛОХ???
показать весь комментарий
24.01.2022 10:41 Ответить
Сидить в бункері з десятиметровим стальним захистом. Адже "мураєв" може зробити свою справу
показать весь комментарий
24.01.2022 10:56 Ответить
24.01.2022 10:43 Ответить
24.01.2022 10:45 Ответить
Дипломати з України продовжують працювати в Україні? Серйозно? Чи суть вашого вякання, це поєднання термінів Україна і парашка, війська якої стоять на кордоні України і погрожують напасти?
показать весь комментарий
24.01.2022 10:45 Ответить
Осмелюсь предположить, кэп: 'Наверное, что-то знают'.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:46 Ответить
Британия делает реально много для помощи Украине в отличии от многих.
Эвакуация дипломатов - нормальный ход предосторожности.
Про российских дипломатов в россии я что-то не понял. Они тоже линять должны из рашки? Так их семьи уже давно слиняли.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:54 Ответить
Хм...м.м
показать весь комментарий
24.01.2022 10:44 Ответить
А ЕС - твердый орешек. Будут остваться с Украиной несмотря на опасность.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:44 Ответить
Зато у ***** твоего орешков нет, ссытся падаль
показать весь комментарий
24.01.2022 10:46 Ответить
я под Борелем хожу. А он сказал: держаться до последнего. Остальные истерики.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:48 Ответить
Як там в ЄС, уйло не тисне?
показать весь комментарий
24.01.2022 10:46 Ответить
Ой тысне. Газу, гад такой, не дает. Но мы его заставим. В суд пойдем.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:51 Ответить
Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину
22 января 2022

Уйло абідеЦЦа?
показать весь комментарий
24.01.2022 11:06 Ответить
Без истерик, кэп .
Ведь сказано Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк
показать весь комментарий
24.01.2022 11:10 Ответить
А, так ось чому німці самі не допомогають Україні і іншим не дають.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:23 Ответить
Великобритания уже не в ЕС, если ты не знал.
Британия, в отличии от многих, действительно делает много для Украины.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:52 Ответить
Так я про Бореля, который эвакуировать ЕС из Киева не намерен. А бриты зассали. Не хотят плечом-к-плечу.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:54 Ответить
Бриты не зассали, это нормальный ход предосторожности, там же гражданский персонал, а не солдаты.
А вот немцам выводить своих дипломатов точно не стоит. Ведь вторгаются их союзники рашисты, так что немцам бояться точно нечего.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:57 Ответить
Следующие кто ??
показать весь комментарий
24.01.2022 10:48 Ответить
Британия пришлёт других сотрудников, в форме и поболее....
показать весь комментарий
24.01.2022 10:48 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 10:49 Ответить
То есть оружие для защиты дают, но сами под защитой оставаться не хотят. Подозрительно.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:52 Ответить
Фашим фріцам боятися нічого. І збої не дать, і поставки блокують, і ***** відмазуть.
показать весь комментарий
24.01.2022 10:55 Ответить
'Это жy-жy не спроста. Пчелы начали, что-то подозревать' (с)
показать весь комментарий
24.01.2022 10:58 Ответить
дерьмак сейчас квартиру в Лондоне купил...хочет эвакуироваться вместе с зекрысой и 95м кварталом
показать весь комментарий
24.01.2022 10:56 Ответить
 
 