Велика Британія евакуює частину дипломатів із посольства в Києві
Велика Британія евакуює частину співробітників зі свого посольства в Києві через загрозу російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.
"Частину співробітників посольства відкликають із Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу", - йдеться у повідомленні.
Втім, за даними ВВС, близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великобританії.
Эвакуация дипломатов - нормальный ход предосторожности.
Про российских дипломатов в россии я что-то не понял. Они тоже линять должны из рашки? Так их семьи уже давно слиняли.
22 января 2022
Уйло абідеЦЦа?
Ведь сказано Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк
Британия, в отличии от многих, действительно делает много для Украины.
А вот немцам выводить своих дипломатов точно не стоит. Ведь вторгаются их союзники рашисты, так что немцам бояться точно нечего.