Велика Британія евакуює частину дипломатів із посольства в Києві

Велика Британія евакуює частину співробітників зі свого посольства в Києві через загрозу російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

"Частину співробітників посольства відкликають із Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу", - йдеться у повідомленні.

Втім, за даними ВВС, близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великобританії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко