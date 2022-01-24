УКР
Велика Британія евакуює частину дипломатів із посольства в Києві

Велика Британія евакуює частину дипломатів із посольства в Києві

Велика Британія евакуює частину співробітників зі свого посольства в Києві через загрозу російської агресії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт уряду Британії.

"Частину співробітників посольства відкликають із Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великобританії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу", - йдеться у повідомленні.

Втім, за даними ВВС, близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великобританії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства США у Києві вважаємо передчасним, - речник МЗС Ніколенко

армія рф (18535) Велика Британія (5748) посольство (959) евакуація (2404) дипломати (572)
+10
Шо бы там мычало тварь мордовская, хоронить вашу мразь здесь мы не будем
24.01.2022 10:45 Відповісти
+6
Трусливые шавки. В то время, когда дипломати из Украины и России продолжают работать соответственно в Украине и России, то эти начинают линять на перегонки с американцами ! Не обосритесь по дороге !
24.01.2022 10:43 Відповісти
+4
Схоже, що "слуги урода" з відпусток не повернуться.
24.01.2022 10:39 Відповісти
ждем комменты лошали пржевальского и ершика....
24.01.2022 10:30 Відповісти
Схоже, що "слуги урода" з відпусток не повернуться.
24.01.2022 10:39 Відповісти
А где НЕЛОХ???
24.01.2022 10:41 Відповісти
Сидить в бункері з десятиметровим стальним захистом. Адже "мураєв" може зробити свою справу
24.01.2022 10:56 Відповісти
Трусливые шавки. В то время, когда дипломати из Украины и России продолжают работать соответственно в Украине и России, то эти начинают линять на перегонки с американцами ! Не обосритесь по дороге !
24.01.2022 10:43 Відповісти
Шо бы там мычало тварь мордовская, хоронить вашу мразь здесь мы не будем
24.01.2022 10:45 Відповісти
Дипломати з України продовжують працювати в Україні? Серйозно? Чи суть вашого вякання, це поєднання термінів Україна і парашка, війська якої стоять на кордоні України і погрожують напасти?
24.01.2022 10:45 Відповісти
Осмелюсь предположить, кэп: 'Наверное, что-то знают'.
24.01.2022 10:46 Відповісти
Британия делает реально много для помощи Украине в отличии от многих.
Эвакуация дипломатов - нормальный ход предосторожности.
Про российских дипломатов в россии я что-то не понял. Они тоже линять должны из рашки? Так их семьи уже давно слиняли.
24.01.2022 10:54 Відповісти
Хм...м.м
24.01.2022 10:44 Відповісти
А ЕС - твердый орешек. Будут остваться с Украиной несмотря на опасность.
24.01.2022 10:44 Відповісти
Зато у ***** твоего орешков нет, ссытся падаль
24.01.2022 10:46 Відповісти
я под Борелем хожу. А он сказал: держаться до последнего. Остальные истерики.
24.01.2022 10:48 Відповісти
Як там в ЄС, уйло не тисне?
24.01.2022 10:46 Відповісти
Ой тысне. Газу, гад такой, не дает. Но мы его заставим. В суд пойдем.
24.01.2022 10:51 Відповісти
Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину
22 января 2022

Уйло абідеЦЦа?
24.01.2022 11:06 Відповісти
Без истерик, кэп .
Ведь сказано Путин осознает, что после первых больших потерь в Украине российская армия не пойдет дальше, - командующий ООС Павлюк
24.01.2022 11:10 Відповісти
А, так ось чому німці самі не допомогають Україні і іншим не дають.
24.01.2022 11:23 Відповісти
Великобритания уже не в ЕС, если ты не знал.
Британия, в отличии от многих, действительно делает много для Украины.
24.01.2022 10:52 Відповісти
Так я про Бореля, который эвакуировать ЕС из Киева не намерен. А бриты зассали. Не хотят плечом-к-плечу.
24.01.2022 10:54 Відповісти
Бриты не зассали, это нормальный ход предосторожности, там же гражданский персонал, а не солдаты.
А вот немцам выводить своих дипломатов точно не стоит. Ведь вторгаются их союзники рашисты, так что немцам бояться точно нечего.
24.01.2022 11:57 Відповісти
Следующие кто ??
24.01.2022 10:48 Відповісти
Британия пришлёт других сотрудников, в форме и поболее....
24.01.2022 10:48 Відповісти
24.01.2022 10:49 Відповісти
То есть оружие для защиты дают, но сами под защитой оставаться не хотят. Подозрительно.
24.01.2022 10:52 Відповісти
Фашим фріцам боятися нічого. І збої не дать, і поставки блокують, і ***** відмазуть.
24.01.2022 10:55 Відповісти
'Это жy-жy не спроста. Пчелы начали, что-то подозревать' (с)
24.01.2022 10:58 Відповісти
дерьмак сейчас квартиру в Лондоне купил...хочет эвакуироваться вместе с зекрысой и 95м кварталом
24.01.2022 10:56 Відповісти
 
 