Стефанчук про евакуацію дипломатів: Представники ЄС залишаються працювати в Україні

У спікера Руслана Стефанчука станом на зараз немає інформації, яка б спонукала інші країні евакуйовувати з України своїх дипломатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

Стефанчук нагадав позицію МЗС України щодо евакуації дипломатів.

"На думку України, такі дії є передчасними". "Крім того, ви знаєте позицію дипломатів Європейського Союзу - вони залишаються працювати в Україні. А що стосується інших країн - це суверенне право кожної країни турбуватися і дбати про своїх людей, які працюють на іноземних територіях", - зазначив спікер.

За його словами, це питання може бути обговорено на зустрічі керівництва ВР із послами країн G7.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.

Читайте: Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні