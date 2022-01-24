УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5251 відвідувач онлайн
Новини
2 751 13

Стефанчук про евакуацію дипломатів: Представники ЄС залишаються працювати в Україні

Стефанчук про евакуацію дипломатів: Представники ЄС залишаються працювати в Україні

У спікера Руслана Стефанчука станом на зараз немає інформації, яка б спонукала інші країні евакуйовувати з України своїх дипломатів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.

Стефанчук нагадав позицію МЗС України щодо евакуації дипломатів.

"На думку України, такі дії є передчасними". "Крім того, ви знаєте позицію дипломатів Європейського Союзу - вони залишаються працювати в Україні. А що стосується інших країн - це суверенне право кожної країни турбуватися і дбати про своїх людей, які працюють на іноземних територіях", - зазначив спікер.

За його словами, це питання може бути обговорено на зустрічі керівництва ВР із послами країн G7.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.

Читайте: Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

Автор: 

евакуація (2404) дипломати (572) Стефанчук Руслан (781)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
https://www.youtube.com/watch?v=xR1Dvi-g7JI
10 хвилин тому зеленського викликали у парламент

зеленский отказуеться
показати весь коментар
24.01.2022 13:51 Відповісти
+2
А чого ж їм чекати,коли країна в облозі,а верховний не санчатах з гиканням з горки з'їжае,та до дня рожденія готовиться!
показати весь коментар
24.01.2022 14:01 Відповісти
+2
все что надо знать про СН

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1526024607769839?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·



БЕЗ ПАНІКИ, каже нам фаховий дипломат.

Бо "в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України". Нічо сі заяви. Аглічанка гадіт, ти гляді. Відправила королева нам на кордон 120 000 російських вояків. І ладно б англічанка, є також і Вашингтон та клятий Держдеп.

Але на жаль, каже нам пан Яременко, немає тіє людини в українській владі, яка зможе "публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск". Навіть наш недорікуватий гетьман не може нічого зробити з цими розмухувателя війни з Вашингтону.

А в нас немає ніякої війни, бо "ділимо бюджет".

Посони, я знаю як вирішити ваші комунікаційні проблеми. Якщо їх не зможе вирішити ваш кент Мураєв, то зверніться до Коломоя. Він норм розповість про Захід, який грає в ігри, і про те що потрібно будут автономістами. І до речі, ліванці молодці і дефолт також окей.

Так і вирулимо.

Паніка, як то кажуть, табу.
показати весь коментар
24.01.2022 14:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=xR1Dvi-g7JI
10 хвилин тому зеленського викликали у парламент

зеленский отказуеться
показати весь коментар
24.01.2022 13:51 Відповісти
Сколько оно дней в запое было , что такое опухшее ?)))
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
а завтра все другие выедут
показати весь коментар
24.01.2022 13:55 Відповісти
А чого ж їм чекати,коли країна в облозі,а верховний не санчатах з гиканням з горки з'їжае,та до дня рожденія готовиться!
показати весь коментар
24.01.2022 14:01 Відповісти
Шо, не бачать оченятка?
Шеб пак, очі то як салом замулило. Ось ось лусне мармиза.
показати весь коментар
24.01.2022 14:17 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/e/c/9/d/ec9d8bd7250a97a28b73aa9f150a122d/original.jpg
показати весь коментар
24.01.2022 14:19 Відповісти
все что надо знать про СН

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1526024607769839?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·



БЕЗ ПАНІКИ, каже нам фаховий дипломат.

Бо "в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України". Нічо сі заяви. Аглічанка гадіт, ти гляді. Відправила королева нам на кордон 120 000 російських вояків. І ладно б англічанка, є також і Вашингтон та клятий Держдеп.

Але на жаль, каже нам пан Яременко, немає тіє людини в українській владі, яка зможе "публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск". Навіть наш недорікуватий гетьман не може нічого зробити з цими розмухувателя війни з Вашингтону.

А в нас немає ніякої війни, бо "ділимо бюджет".

Посони, я знаю як вирішити ваші комунікаційні проблеми. Якщо їх не зможе вирішити ваш кент Мураєв, то зверніться до Коломоя. Він норм розповість про Захід, який грає в ігри, і про те що потрібно будут автономістами. І до речі, ліванці молодці і дефолт також окей.

Так і вирулимо.

Паніка, як то кажуть, табу.
показати весь коментар
24.01.2022 14:21 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:28 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:25 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:37 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:38 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:51 Відповісти
Товстун Стефанчук танцює під сопілку Єрмака? Чи він почав свій танок? Германія вже не Європа? Польща вже в Африці? Трясця, спати всі засідання ВР, і нарешті прокинутись, щоб розказувати свій дивовижний сон ..... Україні, а не своїм у Раді.
показати весь коментар
24.01.2022 14:52 Відповісти
 
 