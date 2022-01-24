Стефанчук про евакуацію дипломатів: Представники ЄС залишаються працювати в Україні
У спікера Руслана Стефанчука станом на зараз немає інформації, яка б спонукала інші країні евакуйовувати з України своїх дипломатів.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу.
Стефанчук нагадав позицію МЗС України щодо евакуації дипломатів.
"На думку України, такі дії є передчасними". "Крім того, ви знаєте позицію дипломатів Європейського Союзу - вони залишаються працювати в Україні. А що стосується інших країн - це суверенне право кожної країни турбуватися і дбати про своїх людей, які працюють на іноземних територіях", - зазначив спікер.
За його словами, це питання може бути обговорено на зустрічі керівництва ВР із послами країн G7.
Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.
Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.
А МЗС Німеччини дозволило родичам співробітників диппредставництв виїхати з України.
10 хвилин тому зеленського викликали у парламент
зеленский отказуеться
Шеб пак, очі то як салом замулило. Ось ось лусне мармиза.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1526024607769839?__cft__[0]=AZXD4GMppnCYGtuc1YI3C7Rufw3fC-VNW4OzW3ws7jP28ecLg4PDGvSIKfrC8xXI-B2GPnhia1sVQJJhJMO2bgaxpqnlc3beGvALnz-y631BdDaSCmUgXDv9UNFwWZp8yA0&__tn__=%2CO%2CP-R 27 мин. ·
БЕЗ ПАНІКИ, каже нам фаховий дипломат.
Бо "в психологічні ігри з ескалацією до крайнощів зараз грають не росіяни, а партнери України". Нічо сі заяви. Аглічанка гадіт, ти гляді. Відправила королева нам на кордон 120 000 російських вояків. І ладно б англічанка, є також і Вашингтон та клятий Держдеп.
Але на жаль, каже нам пан Яременко, немає тіє людини в українській владі, яка зможе "публічно осмикнути американців за надмірний інформаційний та психологічний тиск". Навіть наш недорікуватий гетьман не може нічого зробити з цими розмухувателя війни з Вашингтону.
А в нас немає ніякої війни, бо "ділимо бюджет".
Посони, я знаю як вирішити ваші комунікаційні проблеми. Якщо їх не зможе вирішити ваш кент Мураєв, то зверніться до Коломоя. Він норм розповість про Захід, який грає в ігри, і про те що потрібно будут автономістами. І до речі, ліванці молодці і дефолт також окей.
Так і вирулимо.
Паніка, як то кажуть, табу.