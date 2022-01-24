УКР
Родичам співробітників диппредставництв дозволено виїхати з України, - МЗС Німеччини

Родичам співробітників диппредставництв дозволено виїхати з України, - МЗС Німеччини

МЗС Німеччини ухвалило рішення дозволити родичам співробітників дипломатичних представництв в Україні залишити країну у разі, якщо вони цього хочуть.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер.

"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітникам німецьких організацій в Україні, наприклад, інституту Ґете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду", - зазначив він.

За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини сплатить за квитки.

Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.

Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.

Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.

Також читайте: Офіс Президента вважає, що евакуація дипломатів із Києва пов'язана із ситуацією в США, а не в Україні

24.01.2022 13:34
24.01.2022 13:39
24.01.2022 13:42
24.01.2022 13:34
Німеччина поки нікого не зрадила. А такі картинки несуть розбрад. Німеччина втрачає набагато більше від санкцій ,ніж Україна ,тому що при зеленському товароооборот збільшився
24.01.2022 13:42
з колумбією при зеленському товарообіг збільшився
24.01.2022 13:47
Німеччина втратила Крим? частину Донбассу? 14тисяч життів? Мільони німців втратили свої домівки?
24.01.2022 13:47
24.01.2022 13:49
Товарооборот России с Германией

В 2014 году товарооборот России с Германией составил 70 086 484 122 долл. США, уменьшившись на 6,48% (4 857 454 663 долл. США) по сравнению с 2013 годом.

В 2020 г. торговый оборот между Россией и Германией снизился на 22,2% по сравнению с 2019 г. и составил 44,9 млрд евро, сообщается на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV).
24.01.2022 14:01
СмотриТЕ глобально, возможно с *********** товарооборот и уменьшился, но с другими странами он увеличился, понимаеТЕ. И товарооборот германии постоянно рос до конца 19го, а тут уже ковид вмешался.
24.01.2022 14:32
И разница между экспортом и импортом всё время росла. То-есть продавала больше чем ввозила. Нихуя мы не потеряли. Говорю мы потому ,что живу сдесь и в последнее время совсем этим не горжусь
24.01.2022 14:38
Шо несуть?
24.01.2022 13:58
шо значить "дозволити"? А раніш їх приковували в посольстві?
24.01.2022 13:35
24.01.2022 13:39
24.01.2022 13:42
24.01.2022 13:43
Так а че бюргеры зассали? Они же уверены, что рашисты нападать не будут и все можно уладить дипломатией. Двуличные подонки.
24.01.2022 13:45
Зажравшиеся бюргеры конечно за диалог и компромисс, естественно за нас счёт, но как запахло жаренным сразу дёру дали, ярко показавши, где болтовня и вечная глубокая озабоченность, а где реальные дела. И это наши будущие "партнёры" по ЕС и НАТО...
24.01.2022 13:51
Не траба німців цькувати за їх пацифістську позицію. Вони нам і так допомогли (і допомагають) безкоштовно лікуючи наших воїнів. На що здатна НЕпацифістська Німеччина ми всі прекрасно пам'ятаємо. Не будіть древніх тевтонських демонів, краще хай будуть пацифістами, а зброєю нам інщі союзники допоможуть.
24.01.2022 14:32
шо ім роССії робити ?
24.01.2022 13:52
Кто-нибудь напомните Германии, что срок действия пакта Молотова-Риббентропа истек и им больше не надо его соблюдать.
24.01.2022 13:48
А шо такое, фрицы, ведь по вашим словам Параша не представляет ни какой угрозы! А своих шмар с выкидышами в фатерлянд вывозите, гниды продажные.
24.01.2022 13:50
Ехайте нах.
24.01.2022 13:51
хватит тиражировать бред про "разрешения покинуть" "родственникам"(!)! КАКОЕ "РАЗРЕШЕНИЕ" НУЖНО ЖЕНЕ ИЛИ ДЕТЯМ, ЧТО БЫ В Л*Ю*Б*О*Й МОМЕНТ УЕХАТЬ ДОМОЙ??????????
24.01.2022 14:05
можите не возвращаться...
24.01.2022 14:10
Не пускати цих скотів потім назад в Україну, нехай до лукаша їдуть.
24.01.2022 14:32
У нас страная страна. Германия не разрешает постовлять нам летальное оружие? Выкиньте нахер их послов. Учитесь у израйлетян толерантности
24.01.2022 15:09
Пропоную Україні зменшити експорт зерна в ті країни які сильно озабочєні подивимось що буде в світі без українського зерна
24.01.2022 17:45
 
 