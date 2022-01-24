Родичам співробітників диппредставництв дозволено виїхати з України, - МЗС Німеччини
МЗС Німеччини ухвалило рішення дозволити родичам співробітників дипломатичних представництв в Україні залишити країну у разі, якщо вони цього хочуть.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив офіційний представник міністерства Крістофер Бургер.
"Членам сім'ї співробітників німецьких закордонних представництв в Україні, а також членам сімей співробітникам німецьких організацій в Україні, наприклад, інституту Ґете чи DAAD, вирішено дати можливість добровільного виїзду", - зазначив він.
За його словами, якщо родичі дипломата хочуть виїхати з країни, то МЗС Німеччини сплатить за квитки.
Скільки людей можуть скористатися цією можливістю, Бургер не повідомив.
Нагадаємо, раніше в Держдепі повідомили, що члени сімей держслужбовців США зобов'язані виїхати з посольства у Києві.
Велика Британія також евакуює частину дипломатів із посольства в Києві.
