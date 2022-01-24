Родственникам сотрудников диппредставительств разрешено уехать из Украины, - МИД Германии

МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников дипломатических представительств в Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

"Членам семьи сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудникам немецких организаций в Украине, например института Гете или DAAD, решено дать возможность добровольного выезда", - отметил он.

По его словам, если родственники дипломата хотят уехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.

Сколько человек может воспользоваться этой возможностью, Бургер не сообщил.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.

