РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5872 посетителя онлайн
Новости
3 753 26

Родственникам сотрудников диппредставительств разрешено уехать из Украины, - МИД Германии

Родственникам сотрудников диппредставительств разрешено уехать из Украины, - МИД Германии

МИД Германии принял решение разрешить родственникам сотрудников дипломатических представительств в Украине покинуть страну в случае, если они этого хотят.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

"Членам семьи сотрудников немецких зарубежных представительств в Украине, а также членам семей сотрудникам немецких организаций в Украине, например института Гете или DAAD, решено дать возможность добровольного выезда", - отметил он.

По его словам, если родственники дипломата хотят уехать из страны, то МИД Германии оплатит билеты.

Сколько человек может воспользоваться этой возможностью, Бургер не сообщил.

Напомним, ранее в Госдепе сообщили, что члены семей госслужащих США обязаны уехать из посольства в Киеве.

Великобритания также эвакуирует часть дипломатов из посольства в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента считает, что эвакуация дипломатов из Киева связана с ситуацией в США, а не в Украине

Германия (7234) посольство (1094)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
24.01.2022 13:34 Ответить
+5
показать весь комментарий
24.01.2022 13:39 Ответить
+5
показать весь комментарий
24.01.2022 13:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.01.2022 13:34 Ответить
Німеччина поки нікого не зрадила. А такі картинки несуть розбрад. Німеччина втрачає набагато більше від санкцій ,ніж Україна ,тому що при зеленському товароооборот збільшився
показать весь комментарий
24.01.2022 13:42 Ответить
з колумбією при зеленському товарообіг збільшився
показать весь комментарий
24.01.2022 13:47 Ответить
Німеччина втратила Крим? частину Донбассу? 14тисяч життів? Мільони німців втратили свої домівки?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:47 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 13:49 Ответить
Товарооборот России с Германией

В 2014 году товарооборот России с Германией составил 70 086 484 122 долл. США, уменьшившись на 6,48% (4 857 454 663 долл. США) по сравнению с 2013 годом.

В 2020 г. торговый оборот между Россией и Германией снизился на 22,2% по сравнению с 2019 г. и составил 44,9 млрд евро, сообщается на сайте Восточного комитета германской экономики (OAOEV).
показать весь комментарий
24.01.2022 14:01 Ответить
СмотриТЕ глобально, возможно с *********** товарооборот и уменьшился, но с другими странами он увеличился, понимаеТЕ. И товарооборот германии постоянно рос до конца 19го, а тут уже ковид вмешался.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:32 Ответить
И разница между экспортом и импортом всё время росла. То-есть продавала больше чем ввозила. Нихуя мы не потеряли. Говорю мы потому ,что живу сдесь и в последнее время совсем этим не горжусь
показать весь комментарий
24.01.2022 14:38 Ответить
Шо несуть?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:58 Ответить
шо значить "дозволити"? А раніш їх приковували в посольстві?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:35 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 13:39 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 13:42 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2022 13:43 Ответить
Так а че бюргеры зассали? Они же уверены, что рашисты нападать не будут и все можно уладить дипломатией. Двуличные подонки.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:45 Ответить
Зажравшиеся бюргеры конечно за диалог и компромисс, естественно за нас счёт, но как запахло жаренным сразу дёру дали, ярко показавши, где болтовня и вечная глубокая озабоченность, а где реальные дела. И это наши будущие "партнёры" по ЕС и НАТО...
показать весь комментарий
24.01.2022 13:51 Ответить
Не траба німців цькувати за їх пацифістську позицію. Вони нам і так допомогли (і допомагають) безкоштовно лікуючи наших воїнів. На що здатна НЕпацифістська Німеччина ми всі прекрасно пам'ятаємо. Не будіть древніх тевтонських демонів, краще хай будуть пацифістами, а зброєю нам інщі союзники допоможуть.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:32 Ответить
шо ім роССії робити ?
показать весь комментарий
24.01.2022 13:52 Ответить
Кто-нибудь напомните Германии, что срок действия пакта Молотова-Риббентропа истек и им больше не надо его соблюдать.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:48 Ответить
А шо такое, фрицы, ведь по вашим словам Параша не представляет ни какой угрозы! А своих шмар с выкидышами в фатерлянд вывозите, гниды продажные.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:50 Ответить
Ехайте нах.
показать весь комментарий
24.01.2022 13:51 Ответить
хватит тиражировать бред про "разрешения покинуть" "родственникам"(!)! КАКОЕ "РАЗРЕШЕНИЕ" НУЖНО ЖЕНЕ ИЛИ ДЕТЯМ, ЧТО БЫ В Л*Ю*Б*О*Й МОМЕНТ УЕХАТЬ ДОМОЙ??????????
показать весь комментарий
24.01.2022 14:05 Ответить
можите не возвращаться...
показать весь комментарий
24.01.2022 14:10 Ответить
Не пускати цих скотів потім назад в Україну, нехай до лукаша їдуть.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:32 Ответить
У нас страная страна. Германия не разрешает постовлять нам летальное оружие? Выкиньте нахер их послов. Учитесь у израйлетян толерантности
показать весь комментарий
24.01.2022 15:09 Ответить
Пропоную Україні зменшити експорт зерна в ті країни які сильно озабочєні подивимось що буде в світі без українського зерна
показать весь комментарий
24.01.2022 17:45 Ответить
 
 