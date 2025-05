Переважна більшість дипломатів США в Києві залишаються на робочих місцях

Більшість дипломатичного персоналу посольства США в Києві залишаються на робочих місцях, не використовуючи можливість санкціонованого Держдепом добровільного від'їзду.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Твіттер кореспондентки американського телеканалу CNN Наташі Бертран, яка висвітлює в Білому домі питання, пов'язані з нацбезпекою США.

"Як повідомило CNN у вівторок обізнане джерело, переважна більшість американського персоналу в посольстві США в Києві продовжують залишатися на робочих місцях і не використовують можливість від'їзду за власним бажанням. Членам сімей все ж наказано виїхати", - написала кореспондентка.

A vast majority of US personnel at the US Embassy in Kyiv are staying at the post and are not taking advantage of voluntary departure, a source familiar told CNN Tuesday. Families still ordered to leave. via @jmhansler

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Твіттері відреагував на пост журналістки та висловив американським дипломатам подяку за такий прояв підтримки.

"Дякую вам, дорогі американські друзі. Ми дуже цінуємо ваш вибір залишитися і підтримати нас, незважаючи на те, що вам прийшлося розлучитися зі своїми близькими. Такий прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною", - пише Єрмак.

Thank you dear 🇺🇸 friends. We very much appreciate your choice to stay and support us despite having to be separated from your loved ones. Such a display of support speaks volumes about the bonds between 🇺🇸 and 🇺🇦. https://t.co/g5u2cUTZ09