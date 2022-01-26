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Новини Війна
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Переважна більшість дипломатів США в Києві залишаються на робочих місцях

Переважна більшість дипломатів США в Києві залишаються на робочих місцях

Більшість дипломатичного персоналу посольства США в Києві залишаються на робочих місцях, не використовуючи можливість санкціонованого Держдепом добровільного від'їзду.

Про це інформує Цензор.НЕТ, посилаючись на Твіттер кореспондентки американського телеканалу CNN Наташі Бертран, яка висвітлює в Білому домі питання, пов'язані з нацбезпекою США.

"Як повідомило CNN у вівторок обізнане джерело, переважна більшість американського персоналу в посольстві США в Києві продовжують залишатися на робочих місцях і не використовують можливість від'їзду за власним бажанням. Членам сімей все ж наказано виїхати", - написала кореспондентка.

A vast majority of US personnel at the US Embassy in Kyiv are staying at the post and are not taking advantage of voluntary departure, a source familiar told CNN Tuesday. Families still ordered to leave. via @jmhansler

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 25, 2022

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Твіттері відреагував на пост журналістки та висловив американським дипломатам подяку за такий прояв підтримки.

"Дякую вам, дорогі американські друзі. Ми дуже цінуємо ваш вибір залишитися і підтримати нас, незважаючи на те, що вам прийшлося розлучитися зі своїми близькими. Такий прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною", - пише Єрмак.

Thank you dear 🇺🇸 friends. We very much appreciate your choice to stay and support us despite having to be separated from your loved ones. Such a display of support speaks volumes about the bonds between 🇺🇸 and 🇺🇦. https://t.co/g5u2cUTZ09

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 26, 2022

Також читайте: США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь, - Квін

Як раніше стало відомо, 24 січня США почали скорочення персоналу свого посольства в Україні через загрози від РФ.

посольство (947) США (23290) евакуація (2335) дипломати (569)


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гей, піар-менеджери постсовєцкого разліва:

"переважна" - і означає "більшість"

не повторюйте цей плеоназм-конструкт з методичок вчк-гпу-кгб
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26.01.2022 15:41 Відповісти
Большинство может быть разным, 51 из 100, и 99 из 100 это большинство в обоих случаях, но большинство разное по сути.
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26.01.2022 15:45 Відповісти
бовдур, не плутай вагу з підрахунком
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26.01.2022 15:46 Відповісти
Выезжающие члены семей - это правильно. И основной костяк дипслужбы остается, это правильно и обоснованно. В этом случае дипломатическая связь со странами не разрывается. Сейчас от параши можно всего ожидать.
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26.01.2022 16:04 Відповісти
Нема переважної більшості: є, або просто більшість або переважна кількість.
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26.01.2022 16:53 Відповісти
 
 