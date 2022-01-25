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США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь, - Квін

США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь, - Квін

США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявила журналістам тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на летовищі у Борисполі після розвантаження літака з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наш меседж дуже чіткий: США і наші союзники та партнери на боці України, і ми спільно працюємо над тим, щоб прискорити надання Україні безпекової допомоги для реалізації її суверенного права захищати себе… Такі, як сьогодні, поставки тривають і будуть продовжуватися в майбутньому", - сказала Квін.

У цьому контексті вона нагадала, що минулого року США надали Україні більше безпекової підтримки, ніж у будь-який з попередніх років, починаючи з 2014, – її сума становила понад 650 млн доларів, а з 2014 року - більш як 2,7 млрд доларів.

"Наразі ви бачите частину, яка входить у додаткові 200 млн доларів допомоги, про яку ми оголосили нещодавно", - зазначила дипломат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чергова партія військової допомоги від США прибула до України, - Маляр. ФОТО

Квін додала, що хоче повторити слова президента Байдена: якщо будь-які російські війська перейдуть кордон України, це буде вторгненням, і на це буде швидка жорстка і об’єднана реакція США та союзників.

Автор: 

зброя (7505) США (23290) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+10
Красавчікі!

Здам в безоплатну оренду приватизованого 2 га свого паю у Львівській області на ракетну установку, яка б достала Москву чи Мінськ!
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25.01.2022 21:41
+7
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25.01.2022 21:42
+6
Молодці, що дають зброю, а не гроші, бо наші суки слиною захлинулися б.
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25.01.2022 21:45
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Я в шоці. Завтра зе збирається в Парижі обговорювати дату зустрічі з сепарами. https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816
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25.01.2022 21:40 Відповісти
от того воно таке й спокійне. Налякали разом з ****** мудрий нарід тепер продають.
От тільки англосакси трохи маліну поламали зі своїм лендлізом.
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25.01.2022 21:57 Відповісти
Пока весь мир ищет как приструнить паРашку, эта зе-гнида ищет способы как сдать Украину.
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25.01.2022 21:53 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/01/25/120451/amerika-perekroet-rossii-torgovye-puti-po-vsemu-miru-v-sluchae-agressii.shtml Америка перекроет России торговые пути по всему миру в случае агрессии
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25.01.2022 21:54 Відповісти
Як у Мінську підписували угоду, де були Захарчеко і Плотницький, то була ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА Порошенко, а зараз це зрада-зрадная.
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25.01.2022 21:54 Відповісти
Зебіл, ти взагалі знаєш про що мова йде чи може їх читав?
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Як можно вивчати того, що не існує, приПОРОШЕНий роз'ясни
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25.01.2022 22:01 Відповісти
О, - одолякові боти вже почали відмазувать - значить правда...
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Не понял! Кулеба, ответь им!

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25.01.2022 21:41 Відповісти
Красавчікі!

Здам в безоплатну оренду приватизованого 2 га свого паю у Львівській області на ракетну установку, яка б достала Москву чи Мінськ!
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25.01.2022 21:41 Відповісти
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25.01.2022 21:42 Відповісти
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ 26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами (???) про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
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25.01.2022 21:42 Відповісти
****, такими темпами ми просто скоро зобовязані будемо Кубань забрати!
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25.01.2022 21:43 Відповісти
Я рассчитываю до Урала.
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25.01.2022 21:46 Відповісти
Спільний кордон з Китаєм то файно...
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25.01.2022 21:48 Відповісти
И у тебя там будет уже не 2, а 22 га приватизированного пая на границе с Китаем, прикидываешь?
И рабы козломордые будут окучивать тебе картошку.
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25.01.2022 21:52 Відповісти
А на бурячки ?!
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25.01.2022 21:58 Відповісти
По Амуру
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25.01.2022 21:54 Відповісти
А НЕМЦЫ ПУСТЬ ЧАСТНО ПЛАТЯТ !)
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25.01.2022 21:44 Відповісти
@apiontkovsky

"26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го"
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25.01.2022 21:45 Відповісти
Не поширюйте масковські вкиди! Секретарка Єрмак може везти хіба каву з круасаном!
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25.01.2022 21:47 Відповісти
ну Дойче Велле 3,14деть не будет..
кому-то очень не терпится освободить руководящие кресла с меморандумом в жопе..
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25.01.2022 21:50 Відповісти
https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816
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25.01.2022 21:55 Відповісти
А ты сам не видишь? у тебя очи чем залиты?
то не Божья роса.
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25.01.2022 21:56 Відповісти
Піонтковский - гебнявий провокатор.
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25.01.2022 22:06 Відповісти
Молодці, що дають зброю, а не гроші, бо наші суки слиною захлинулися б.
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25.01.2022 21:45 Відповісти
Не переживай эти могут тут же все перепродать, а потом устроить пару взрывов арсенала.
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25.01.2022 21:52 Відповісти
Пропоную, до союзу: У+П+А , долучити й США !!!!!!!
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25.01.2022 21:48 Відповісти
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25.01.2022 21:49 Відповісти
Так задействуйте "Мрію".
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25.01.2022 21:49 Відповісти
Відео Наші без раші, з червоної площі- виглядає вже не так і не здійсненним!!
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25.01.2022 21:50 Відповісти
Може, Зекацапи, бажають евтаназії?
Країна,дорожча!
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25.01.2022 21:51 Відповісти
а кацапские пропагандисты во всю орут своим по тв что америкосы чтоб не выбрасывать нам втюхивают и цитируют наших опзжистов и говорят что американцы нам дают устаревшее старое оружие 80х годов-"Депутат Рады Гнатенко: США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Валерий Гнатенко в эфире телеканала «Наш» https://nash.live/rus/news/politics/otstoj-80-kh-hodov-hnatenko-o-postavkakh-oruzhija-ssha-i-velikobritanii-v-ukrainu.html заявил , что США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие.«То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> В Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев" - я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись», - сказал политик.https://lenta.ru/news/2022/01/25/oruzhie/
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25.01.2022 21:54 Відповісти
Спасибо США
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25.01.2022 22:02 Відповісти
Украина потом рассчитываться будет за это оружие, пока кожа на жопе не лопнет.
Как россия по ленд- лизу
Амеры уж точно из глотки вырвут свое бабло.
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25.01.2022 22:21 Відповісти
ПВО, ПКР и безполётную зону... до Урала
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25.01.2022 22:28 Відповісти
ну кроме ПВО. а то вдруг Украина победит.
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25.01.2022 22:42 Відповісти
Если шо мы Вам как 52-ойштат лугандон для экспериментов отдадим, безвозмездно ‼️

Оттуда время подлёта к петушатне со звёздами на болотах крайне мало....
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25.01.2022 23:02 Відповісти
Дякуємо !!!
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26.01.2022 10:30 Відповісти
 
 