США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь, - Квін
США продовжуватимуть поставки Україні оборонних летальних озброєнь для захисту її суверенітету і територіальної цілісності.
Про це заявила журналістам тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін на летовищі у Борисполі після розвантаження літака з новою партією додаткової оборонної допомоги зі США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наш меседж дуже чіткий: США і наші союзники та партнери на боці України, і ми спільно працюємо над тим, щоб прискорити надання Україні безпекової допомоги для реалізації її суверенного права захищати себе… Такі, як сьогодні, поставки тривають і будуть продовжуватися в майбутньому", - сказала Квін.
У цьому контексті вона нагадала, що минулого року США надали Україні більше безпекової підтримки, ніж у будь-який з попередніх років, починаючи з 2014, – її сума становила понад 650 млн доларів, а з 2014 року - більш як 2,7 млрд доларів.
"Наразі ви бачите частину, яка входить у додаткові 200 млн доларів допомоги, про яку ми оголосили нещодавно", - зазначила дипломат.
Квін додала, що хоче повторити слова президента Байдена: якщо будь-які російські війська перейдуть кордон України, це буде вторгненням, і на це буде швидка жорстка і об’єднана реакція США та союзників.
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От тільки англосакси трохи маліну поламали зі своїм лендлізом.
Здам в безоплатну оренду приватизованого 2 га свого паю у Львівській області на ракетну установку, яка б достала Москву чи Мінськ!
Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
И рабы козломордые будут окучивать тебе картошку.
"26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го"
кому-то очень не терпится освободить руководящие кресла с меморандумом в жопе..
то не Божья роса.
Країна,дорожча!
Как россия по ленд- лизу
Амеры уж точно из глотки вырвут свое бабло.
Оттуда время подлёта к петушатне со звёздами на болотах крайне мало....