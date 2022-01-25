Чергова партія військової допомоги від США прибула до України, - Маляр. ФОТО

Сьогодні, 25 січня, до України прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вам обіцяли ще гарних новин! Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - написала вона.

За словами Маляр , у пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

"Зміцнюємо обороноздатність! Вчергове дякуємо американським партнерам за підтримку та практичну допомогу. Разом ми сильніші, а світ- безпечніший!", - резюмувала вона.

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