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Новини Фото Війна
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Чергова партія військової допомоги від США прибула до України, - Маляр. ФОТО

Сьогодні, 25 січня, до України прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил України.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вам обіцяли ще гарних новин! Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони та посольства США в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", - написала вона.

Чергова партія військової допомоги від США прибула до України, - Маляр 01

За словами Маляр , у пакеті сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

"Зміцнюємо обороноздатність! Вчергове дякуємо американським партнерам за підтримку та практичну допомогу. Разом ми сильніші, а світ- безпечніший!", - резюмувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша партія військової допомоги від США прибула до України, - посольство. ФОТО

Чергова партія військової допомоги від США прибула до України, - Маляр 02

Автор: 

допомога (8427) США (23290) ЗСУ (7638) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+69
Амерам-черговий респект...
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25.01.2022 17:23
+51
У Скабеевой скоро язва откроется...
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25.01.2022 17:24
+44
Мрію би відправити у США.. раза 3-4 туди та обратно))
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25.01.2022 17:23
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Амерам-черговий респект...
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25.01.2022 17:23 Відповісти
...Зеленський жодним словом не подякував союзникам за надане озброєння. Навпаки, вся зелена рать як по команді почала відверто хамити Британії та Штатам.

У мене нема сумніву, що основна робота ведеться в обхід Вови, його навіть не інформують про плани. І це велике щастя, що західні партнери намацали в Україні інші центри впливу та інших людей, з якими можна серйозно говорити.

До чого це я? А, так. У п'ятницю режим зробить відчайдушний ривок для закриття Порошенка. Їм життєво необхідно відсікти його від зустрічей, забрати телефон та ізолювати. Ця потреба витіснила усі інші завдання. І ще вони дуже сильно поспішають, так ніби пообіцяли це зробити до певної дати. https://t.me/nuts_roses/494 https://t.me/nuts_roses/494

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25.01.2022 18:39 Відповісти
Мрію би відправити у США.. раза 3-4 туди та обратно))
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25.01.2022 17:23 Відповісти
замість того що возити нею товари в Епуцентр з піаром від зеЛоха..
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25.01.2022 17:24 Відповісти
Не, пусть возят по частям))) .это же психологическая игра.теперь вой на мокшанских болотах стоит постоянно и с каждой партией вооружения усиливается)))
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25.01.2022 17:29 Відповісти
А прикинь если б с такой же частотой Мрия летала))) Обосрались бы уже))
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25.01.2022 18:54 Відповісти
У Скабеевой скоро язва откроется...
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25.01.2022 17:24 Відповісти
або дупа поплавиться...
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25.01.2022 17:25 Відповісти
енурез уже начался ! Надо бы устроить дебаты ей с Лехой.
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25.01.2022 17:28 Відповісти
У Скабеевой уже матка выпала.
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25.01.2022 17:36 Відповісти
маточна
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25.01.2022 17:57 Відповісти
"При Петре" посольства не готовились к екакуации
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25.01.2022 17:26 Відповісти
Ти б ще й катерину згадав.
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25.01.2022 17:37 Відповісти
ти б ще голосніше відмазував свого зеЛоха
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25.01.2022 17:39 Відповісти
Мені що зелох, що петро, що ти з катериною,все лайно одного кольору.
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25.01.2022 17:51 Відповісти
кацап, тебе бы вспомнить - что именно Порошенко был в Брюсселе и Штаб-квартире НАТО в декабре 2020 - январе 2021.. после чего как раз и пошла поставка из стран НАТО..

В это время твой зеЛох шлялся по корабельним соснам, потом его "шляли" в Буковели "на побегушках".. и так до 20 января, включая отдых на Сейшелах за госчет..

В это время именно в Брюсселе шли переговоры с НАТО.. о которых зеЛоха даже не уведомили
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25.01.2022 17:27 Відповісти
бедняжко, ватный зебил.. сейчас будешь рассказывать что зеЛоха позвали в Брюссель?)
Ну и чего оно не поехало... не пускает ермак или из Брюсселя ответили: "пианин здесь нет, клоуны не нужны!"
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25.01.2022 17:31 Відповісти
Зеленое чмо на 2020-2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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25.01.2022 17:36 Відповісти
а сколько птрк, ракетних дівізіонів та іншого можно було зробити за 100 млрд грн долгов на рынке газа - які зеЛох подарував олігархам, що стали в 2-3 раза багатші за 21 рік..
В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго.... ахметову, коломойскому, фирташу..
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25.01.2022 17:43 Відповісти
Понимаешь, самое смешное ,что олигархи не виноваты, что Зе простил им долги. Просто у него нет яиц отказать властным людям. Он может фоповцев только давить.
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25.01.2022 19:22 Відповісти
Він мав на меті іншу програму,
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25.01.2022 18:48 Відповісти
зеЛох работает на деребане бюджета.. до Армії - йому нема діла, хоча гроші "на оборону" - воно регулярно відбирає та передає на Велике крадівництво:
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив військовий експерт-аналітик НАКО, полковник запасу Олександр Саєнко.

За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише шість позицій з 37.
Водночас половина програми виконана на 50%, решта - або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.

"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році - 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні. Джерело:
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25.01.2022 17:38 Відповісти
у тебя выпало. не благодари

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25.01.2022 18:02 Відповісти
Тобі не грозить,бо мізків в тебе і так не було,одна Зелена пліснява.
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25.01.2022 19:39 Відповісти
ах да.. пока Порошенко был в Брюсселе.. Штаб-квартире НАТО - зеЛох офшорний снимал ТРИ дня видосик-поздравление для зебилов.. про "достижения"
ну, оно же "актер разговорного жанра" с квартала.. без 100500 дублей - больше двух слов сказать неспособно, всё по бАмажкам и с субтитрами
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25.01.2022 17:30 Відповісти
слава народному олигарху!!!!
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26.01.2022 14:34 Відповісти
Ти щось з роками наплутав.
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25.01.2022 18:06 Відповісти
Ано гуано па швецким магазинам шастало, а не в нате.
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26.01.2022 01:33 Відповісти
Ага, Байдена Зелькины видосики вставили, однозначно...
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Тупое животное, Украину так поддерживают, потому, как видят, что нет в Украине президента. Только недавно Членограй вынырнул из трипа, пока США, Великобритания и Страны Балтии оружие поставляют.
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25.01.2022 17:46 Відповісти
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25.01.2022 17:25 Відповісти
хтось знає - Стінгери вже доставили, чи поки що обіцяють?
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25.01.2022 17:26 Відповісти
уже, но зеЛоху пока в известность не поставили.. оно и так портки видосики меняет по 5 раз на день.. до "пестец Харькову, оккупируют, то все умрут в Крыму, но Харьков не сдадим!"
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25.01.2022 17:33 Відповісти
Хай буде сюрпризом для руських мамок
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25.01.2022 17:35 Відповісти
Петро Алексеич будет обучать стрельбе из них....))
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26.01.2022 14:35 Відповісти
Красивая птичка, хоть и большая, но не смотрится грубой и неуклюжей.
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25.01.2022 17:27 Відповісти
Стрельба идиотом возле Верховной Рады...

https://twitter.com/i/status/1485994434156183565 https://twitter.com/i/status/1485994434156183565
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25.01.2022 17:28 Відповісти
Цей твіт ні про що.
Вже відомо - хто, чому і з чого стріляв.
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25.01.2022 17:30 Відповісти
И кто это?
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25.01.2022 17:31 Відповісти
25 января, в 15:50, в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23-я) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова. На место происшествия направлено спецподразделение "КОРД".

Установлено, что представители ОО «Украинский стяг» пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Никого не убил.

Все участники инцидента уже задержаны. А также рассказал детали происшествия.

"Инкассатор" на деле - охраник пункта обмена валют. У него было охотничье ружье Сайга (это переделанный автомат Калашникова). Оружие изъято. А те, кого охранник воспринял как грабителей (хотя они никого не грабили) - представители ОО «Украинський стяг». Будет возбуждено уголовное дело по "хулиганке".
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25.01.2022 17:34 Відповісти
Коцапів вже сповістили, нє ???
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25.01.2022 17:29 Відповісти
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25.01.2022 20:37 Відповісти
Більше зброї - більше вантажу 200 поїде в іншу сторону, якщо сунуться до нас.
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25.01.2022 17:33 Відповісти
Шановна пані заявила що вони зміцнюють обороноздатність. Тільки мені здається що це США зміцнюють нашу обороноздатність)
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25.01.2022 17:33 Відповісти
Дааааа Вот почему Ермак такой взьерошенный и на всех рычит. Ведь Москва слезам не верит. Как в 2014 говаривал пациент Кащенко -птичка прилетела! Агов, подоляки, где вы ? наверное джевелины считаете, ведь каждый - это минус три бурята и глыба металлолома.
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25.01.2022 17:34 Відповісти
Вообще ЛЭНДЛИЗ бы с США не помешал по всем направлениям - и оружие , и авто для сельских жителей, и СЕЛЬХОЗ ТЕХНИКА, и продукты, и ЦЕЛЫЕ ВОЕНННЫЕ ЗАВОДЫ. ( главное отодвинуть многолетних спекулянтов - бизнесменов , которые просто ограбили Украину):

у украинцев есть трудолюбие и умелые руки . Недаром украинцев ценят в Европе.

при помощи Лендлиза , Украина быстро догонит и перегонит Европу и будет хорошей опорой США И БРИТАНИИ В ЭТОМ РЕГИОНЕ
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25.01.2022 17:34 Відповісти
"главное отодвинуть многолетних спекулянтов"

может после этого лендлиз и не понадобился бы
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25.01.2022 17:35 Відповісти
На счет "догонит и перегонит" это совком попахивает. А в общем - согласен.
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25.01.2022 17:47 Відповісти
Я верю в украинцев , бо я знаю как уважают простых украинцев за их золотые руки В ЕС.,
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25.01.2022 18:38 Відповісти
"боеприпасы оборонного прызначення"...
Пацаны, отправьте пожалуйста один самбель с боеприпасами наступательного прызначення. Чисто на всякий случай. Чтоб вой на болотах громче был.
Спасибо.
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25.01.2022 17:35 Відповісти
Оборонного это ПВО...я правильно понял?
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25.01.2022 17:44 Відповісти
Нет, нет, нет, что Вы, что Вы, гранатомёты для уничтожения бункеров - исключительно оборонное вооружение!
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25.01.2022 17:50 Відповісти
Я бы даже сказал - это вообще мирные приспособления. Игрушки для детей. У нас этих бункеров развелось... надо выпалывать как сорняки.
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25.01.2022 17:59 Відповісти
Как раз с каждой поставкой он уменьшается...ибо когда ************ выражают озабоченность, то сильнее преследуют русскоязычное население, а раз преследуют то надо срочно отправить войска спасать...А тут бац и танки спасателей очень резко начнут гореть...и уже в слове "спасать" пропадает буква "п".. т.е слова начинают резко расходится с делом..за базар не ответишь...а не ответишь значит надо меньше пафосу и понтов...
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25.01.2022 17:52 Відповісти
Ну выть на болоте это никак не мешает.
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25.01.2022 17:57 Відповісти
Зеленопущые весь украинский ВПК заблокировали, а теперь радуются поставкам из-за границы. Смешная барышня)
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25.01.2022 17:35 Відповісти
Точно, не министры, замы, помы поработали и своё оружие сделали и купили, а американское и британо-шведское привезли и бегают вокруг него стадами пиарятся. Амерам и бритам респект, весьма ценно и вовремя
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25.01.2022 17:43 Відповісти
У Пыськова йоршик уже поседел от этих полётов.
Скоро коньки откинет.
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25.01.2022 17:39 Відповісти
Чем больше, тем лучше.
Кстати, одних только Стугн и Корсаров у ВСУ уже больше, чем во всей Рашке танков. Это к вопросу "невыполнения военного заказа Зеленским".
И это не считая Джавелинов и британских MBT LAW... Которых тоже уже... Много сотен и даже тысяч.
Уже и Стингеры прилетели... Летят и ещё более приятные штуки... О которых раньше можно было только мечтать.
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25.01.2022 17:54 Відповісти
Кстати, одних только Стугн и Корсаров у ВСУ уже больше, чем во всей Рашке танков. Это к вопросу "невыполнения военного заказа Зеленским

Чкраз ці ПТРК були виготовлені при Порошенкові, і СТУГН на всі ЗСУ усього 250, при твоєму членограї більще не вироблялись!!!!
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25.01.2022 18:07 Відповісти
Не даремно Порох у Варшаві два тижні просидів.
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25.01.2022 18:04 Відповісти
Порох не сидів, не сяде і не буде сидіти, якби не хотіла зелена пліснява. ці джавеліни робота Порошенка.
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25.01.2022 18:43 Відповісти
Якщо вину Пороха суд докаже, то сяде. Фінансування тероризму - серйозна стаття.
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25.01.2022 18:46 Відповісти
Це зараз йде фінансування тероризму, бо тепер напряму купують у терористів вугілля. А при Пороху ті шахти ще були українськими і платили податок. Садити треба нинішню владу за державну зраду.
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25.01.2022 18:59 Відповісти
У той момент, коли Зеленський та його міністр оборони кажуть, що у нас все нормально і їх там немає! Так поверніть їм цю зброю та гроші та скажіть що вона не потрібна. А то два роки не виконуватиме державне оборонне замовлення і відмовитися сьогодні виділяти гроші для армії вони можуть.
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25.01.2022 18:38 Відповісти
Вони би й раді повернути,але скільки їм тоді прожити вдасться,бо Порохоботи на шматки порвуть це зелене ганчір*я.
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25.01.2022 19:45 Відповісти
Боже, бережи Америку! Дякуємо БРАТИ !
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25.01.2022 18:38 Відповісти
США + Україна = Брати навіки !
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25.01.2022 18:41 Відповісти
Спасибо США!
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25.01.2022 18:52 Відповісти
God bless USA!
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25.01.2022 18:57 Відповісти
интересно шо там за подарки))
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25.01.2022 19:18 Відповісти
Там автозагар для танкістів - бурятів!


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25.01.2022 19:37 Відповісти
Почекайте, скоро з подарунками в Україну ще приїде великий Друг України султан Ердоган!


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25.01.2022 19:31 Відповісти
 
 