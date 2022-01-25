Очередная партия военной помощи от США прибыла в Украину, - Маляр. ФОТО
Сегодня, 25 января, в Украину прибыла новая партия технической помощи США для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы вам обещали еще хорошие новости! Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Сейчас партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту "Борисполь", - написала она.
По словам Маляр, в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.
"Укрепляем обороноспособность! В очередной раз благодарим американских партнеров за поддержку и практическую помощь. Вместе мы сильнее, а мир - безопаснее!", - резюмировала она.
Топ комментарии
+69 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий25.01.2022 17:23 Ссылка
+51 Прощай немытая раССея
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+44 Scorpman Y
показать весь комментарий25.01.2022 17:23 Ссылка
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У мене нема сумніву, що основна робота ведеться в обхід Вови, його навіть не інформують про плани. І це велике щастя, що західні партнери намацали в Україні інші центри впливу та інших людей, з якими можна серйозно говорити.
До чого це я? А, так. У п'ятницю режим зробить відчайдушний ривок для закриття Порошенка. Їм життєво необхідно відсікти його від зустрічей, забрати телефон та ізолювати. Ця потреба витіснила усі інші завдання. І ще вони дуже сильно поспішають, так ніби пообіцяли це зробити до певної дати. https://t.me/nuts_roses/494 https://t.me/nuts_roses/494
В это время твой зеЛох шлялся по корабельним соснам, потом его "шляли" в Буковели "на побегушках".. и так до 20 января, включая отдых на Сейшелах за госчет..
В это время именно в Брюсселе шли переговоры с НАТО.. о которых зеЛоха даже не уведомили
Ну и чего оно не поехало... не пускает ермак или из Брюсселя ответили: "пианин здесь нет, клоуны не нужны!"
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго.... ахметову, коломойскому, фирташу..
Упродовж 2021 року Міністерство оборони оголосило відкритих закупівель на суму 21,07 млрд грн, 66% з них - не відбулися.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це заявив військовий експерт-аналітик НАКО, полковник запасу Олександр Саєнко.
За його словами, кількість продукції оборонного призначення, що таки надійшла до ЗСУ у межах держзамовлення в обсязі 100%, - це лише шість позицій з 37.
Водночас половина програми виконана на 50%, решта - або взагалі не виконана, або виконана на рівні 10% від запланованого.
"Наприклад, склалася критична ситуація із пальним: вдалось закупити лише на половину від запланованої суми (на 2,6 із 5 млрд грн). На взуття, форму та екіпірування для армії Міноборони витратило 1,5 млрд грн (у 2020 році - 2,1 млрд грн), однак закупити, скажімо, 16 000 запланованих шоломів за 111 млн грн за цілий рік так і не змогло", - йдеться в повідомленні. Джерело:
ну, оно же "актер разговорного жанра" с квартала.. без 100500 дублей - больше двух слов сказать неспособно, всё по бАмажкам и с субтитрами
https://twitter.com/i/status/1485994434156183565 https://twitter.com/i/status/1485994434156183565
Вже відомо - хто, чому і з чого стріляв.
Установлено, что представители ОО «Украинский стяг» пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Никого не убил.
Все участники инцидента уже задержаны. А также рассказал детали происшествия.
"Инкассатор" на деле - охраник пункта обмена валют. У него было охотничье ружье Сайга (это переделанный автомат Калашникова). Оружие изъято. А те, кого охранник воспринял как грабителей (хотя они никого не грабили) - представители ОО «Украинський стяг». Будет возбуждено уголовное дело по "хулиганке".
у украинцев есть трудолюбие и умелые руки . Недаром украинцев ценят в Европе.
при помощи Лендлиза , Украина быстро догонит и перегонит Европу и будет хорошей опорой США И БРИТАНИИ В ЭТОМ РЕГИОНЕ
может после этого лендлиз и не понадобился бы
Пацаны, отправьте пожалуйста один самбель с боеприпасами наступательного прызначення. Чисто на всякий случай. Чтоб вой на болотах громче был.
Спасибо.
Скоро коньки откинет.
Кстати, одних только Стугн и Корсаров у ВСУ уже больше, чем во всей Рашке танков. Это к вопросу "невыполнения военного заказа Зеленским".
И это не считая Джавелинов и британских MBT LAW... Которых тоже уже... Много сотен и даже тысяч.
Уже и Стингеры прилетели... Летят и ещё более приятные штуки... О которых раньше можно было только мечтать.
Чкраз ці ПТРК були виготовлені при Порошенкові, і СТУГН на всі ЗСУ усього 250, при твоєму членограї більще не вироблялись!!!!