Очередная партия военной помощи от США прибыла в Украину, - Маляр. ФОТО

Сегодня, 25 января, в Украину прибыла новая партия технической помощи США для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила в Фейсбуке заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы вам обещали еще хорошие новости! Очередная доставка международной технической помощи от США для ВСУ уже в Украине. Сейчас партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в Международном аэропорту "Борисполь", - написала она.

По словам Маляр, в пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения.

"Укрепляем обороноспособность! В очередной раз благодарим американских партнеров за поддержку и практическую помощь. Вместе мы сильнее, а мир - безопаснее!", - резюмировала она.

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