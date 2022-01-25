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Новости Помощь Украине Война
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США продолжат поставки Украине оборонных летальных вооружений, – Квин

США продолжат поставки Украине оборонных летальных вооружений, – Квин

США будут продолжать поставки Украине оборонительных летальных вооружений для защиты суверенитета и территориальной целостности.

Об этом заявила журналистам временная поверенная в делах США Кристина Квин на аэродроме в Борисполе после разгрузки самолета с новой партией дополнительной оборонной помощи из США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наш месседж очень четкий: США и наши союзники и партнеры на стороне Украины, и мы совместно работаем над тем, чтобы ускорить предоставление Украине помощи по вопросам безопасности для реализации ее суверенного права защищать себя… Такие, как сегодня, поставки продолжаются и будут продолжаться в будущем", - сказала Квин.

В этом контексте она напомнила, что в прошлом году США предоставили Украине больше поддержки по вопросам безопасности, чем в любом из предыдущих лет, начиная с 2014 – ее сумма составила более 650 млн долларов, а с 2014 года – более 2,7 млрд долларов.

Читайте также: Блокирование Германией передачи оружия Украине – позор, - министр обороны Латвии Пабрикс

"В настоящее время вы видите часть, которая входит в дополнительные 200 млн долларов помощи, о которой мы объявили недавно", - отметила дипломат.

Квин добавила, что хочет повторить слова президента Байдена: если какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет вторжением, и на это будет скорая жесткая и объединенная реакция США и союзников.

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Автор: 

оружие (10242) США (27043) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+10
Красавчікі!

Здам в безоплатну оренду приватизованого 2 га свого паю у Львівській області на ракетну установку, яка б достала Москву чи Мінськ!
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25.01.2022 21:41
+7
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25.01.2022 21:42
+6
Молодці, що дають зброю, а не гроші, бо наші суки слиною захлинулися б.
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25.01.2022 21:45
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Я в шоці. Завтра зе збирається в Парижі обговорювати дату зустрічі з сепарами. https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816
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25.01.2022 21:40 Ответить
от того воно таке й спокійне. Налякали разом з ****** мудрий нарід тепер продають.
От тільки англосакси трохи маліну поламали зі своїм лендлізом.
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25.01.2022 21:57 Ответить
Пока весь мир ищет как приструнить паРашку, эта зе-гнида ищет способы как сдать Украину.
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25.01.2022 21:53 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/01/25/120451/amerika-perekroet-rossii-torgovye-puti-po-vsemu-miru-v-sluchae-agressii.shtml Америка перекроет России торговые пути по всему миру в случае агрессии
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25.01.2022 21:54 Ответить
Як у Мінську підписували угоду, де були Захарчеко і Плотницький, то була ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА Порошенко, а зараз це зрада-зрадная.
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25.01.2022 21:54 Ответить
Зебіл, ти взагалі знаєш про що мова йде чи може їх читав?
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25.01.2022 21:59 Ответить
Як можно вивчати того, що не існує, приПОРОШЕНий роз'ясни
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25.01.2022 22:01 Ответить
О, - одолякові боти вже почали відмазувать - значить правда...
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25.01.2022 21:59 Ответить
Не понял! Кулеба, ответь им!

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25.01.2022 21:41 Ответить
Красавчікі!

Здам в безоплатну оренду приватизованого 2 га свого паю у Львівській області на ракетну установку, яка б достала Москву чи Мінськ!
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25.01.2022 21:41 Ответить
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25.01.2022 21:42 Ответить
На зустрічі радників "нормандської четвірки" хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами - ЗМІ 26 січня радники лідерів "нормандського формату" зустрінуться в Парижі. Вони можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами (???) про статус Донбасу, повідомляє dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Як відомо, донині Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік на Донбасі. Київ бачить за столом переговорів лише РФ як сторону конфлікту.
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25.01.2022 21:42 Ответить
****, такими темпами ми просто скоро зобовязані будемо Кубань забрати!
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25.01.2022 21:43 Ответить
Я рассчитываю до Урала.
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25.01.2022 21:46 Ответить
Спільний кордон з Китаєм то файно...
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25.01.2022 21:48 Ответить
И у тебя там будет уже не 2, а 22 га приватизированного пая на границе с Китаем, прикидываешь?
И рабы козломордые будут окучивать тебе картошку.
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25.01.2022 21:52 Ответить
А на бурячки ?!
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25.01.2022 21:58 Ответить
По Амуру
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25.01.2022 21:54 Ответить
А НЕМЦЫ ПУСТЬ ЧАСТНО ПЛАТЯТ !)
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25.01.2022 21:44 Ответить
@apiontkovsky

"26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го"
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25.01.2022 21:45 Ответить
Не поширюйте масковські вкиди! Секретарка Єрмак може везти хіба каву з круасаном!
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25.01.2022 21:47 Ответить
ну Дойче Велле 3,14деть не будет..
кому-то очень не терпится освободить руководящие кресла с меморандумом в жопе..
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25.01.2022 21:50 Ответить
https://www.dw.com/uk/na-zustrichi-radnykiv-normandskoi-chetvirky-vyznachyty-datu-perehovoriv-ukrainy-z-separatystamy-zmi/a-60552828?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816
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25.01.2022 21:55 Ответить
А ты сам не видишь? у тебя очи чем залиты?
то не Божья роса.
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25.01.2022 21:56 Ответить
Піонтковский - гебнявий провокатор.
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25.01.2022 22:06 Ответить
Молодці, що дають зброю, а не гроші, бо наші суки слиною захлинулися б.
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25.01.2022 21:45 Ответить
Не переживай эти могут тут же все перепродать, а потом устроить пару взрывов арсенала.
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25.01.2022 21:52 Ответить
Пропоную, до союзу: У+П+А , долучити й США !!!!!!!
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25.01.2022 21:48 Ответить
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25.01.2022 21:49 Ответить
Так задействуйте "Мрію".
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25.01.2022 21:49 Ответить
Відео Наші без раші, з червоної площі- виглядає вже не так і не здійсненним!!
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25.01.2022 21:50 Ответить
Може, Зекацапи, бажають евтаназії?
Країна,дорожча!
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25.01.2022 21:51 Ответить
а кацапские пропагандисты во всю орут своим по тв что америкосы чтоб не выбрасывать нам втюхивают и цитируют наших опзжистов и говорят что американцы нам дают устаревшее старое оружие 80х годов-"Депутат Рады Гнатенко: США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Валерий Гнатенко в эфире телеканала «Наш» https://nash.live/rus/news/politics/otstoj-80-kh-hodov-hnatenko-o-postavkakh-oruzhija-ssha-i-velikobritanii-v-ukrainu.html заявил , что США и Великобритания отправляют на Украину устаревшее оружие.«То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> В Украине есть даже лучшие комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев" - я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись», - сказал политик.https://lenta.ru/news/2022/01/25/oruzhie/
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25.01.2022 21:54 Ответить
Спасибо США
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25.01.2022 22:02 Ответить
Украина потом рассчитываться будет за это оружие, пока кожа на жопе не лопнет.
Как россия по ленд- лизу
Амеры уж точно из глотки вырвут свое бабло.
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25.01.2022 22:21 Ответить
ПВО, ПКР и безполётную зону... до Урала
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25.01.2022 22:28 Ответить
ну кроме ПВО. а то вдруг Украина победит.
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25.01.2022 22:42 Ответить
Если шо мы Вам как 52-ойштат лугандон для экспериментов отдадим, безвозмездно ‼️

Оттуда время подлёта к петушатне со звёздами на болотах крайне мало....
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25.01.2022 23:02 Ответить
Дякуємо !!!
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26.01.2022 10:30 Ответить
 
 