США продолжат поставки Украине оборонных летальных вооружений, – Квин
США будут продолжать поставки Украине оборонительных летальных вооружений для защиты суверенитета и территориальной целостности.
Об этом заявила журналистам временная поверенная в делах США Кристина Квин на аэродроме в Борисполе после разгрузки самолета с новой партией дополнительной оборонной помощи из США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наш месседж очень четкий: США и наши союзники и партнеры на стороне Украины, и мы совместно работаем над тем, чтобы ускорить предоставление Украине помощи по вопросам безопасности для реализации ее суверенного права защищать себя… Такие, как сегодня, поставки продолжаются и будут продолжаться в будущем", - сказала Квин.
В этом контексте она напомнила, что в прошлом году США предоставили Украине больше поддержки по вопросам безопасности, чем в любом из предыдущих лет, начиная с 2014 – ее сумма составила более 650 млн долларов, а с 2014 года – более 2,7 млрд долларов.
"В настоящее время вы видите часть, которая входит в дополнительные 200 млн долларов помощи, о которой мы объявили недавно", - отметила дипломат.
Квин добавила, что хочет повторить слова президента Байдена: если какие-либо российские войска перейдут границу Украины, это будет вторжением, и на это будет скорая жесткая и объединенная реакция США и союзников.
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Країна,дорожча!
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