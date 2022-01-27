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Туреччина все ще готова прийняти переговори Зеленського та Путіна, - Ердоган

эрдоган

Туреччині не потрібна напруженість обстановки на кордоні з Україною. Тому вона, як і раніше, готова прийняти переговори лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це заявив у середу ввечері турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Туреччина не може миритися з напруженістю навколо України. Ми хочемо миру в нашому регіоні і готові будь-якими можливими способами допомогти розрядити напруженість", - сказав він.

"Ми також готові прийняти президентів Зеленського та Путіна у Туреччині на переговори", - зазначив Ердоган.

Раніше Ердоган вже кілька разів наголошував на готовності Анкари організувати на своїй території переговори лідерів України та Росії.

Також читайте: Туреччина пропонує проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) путін володимир (24077) росія (65883) Туреччина (3605) Ердоган Реджеп Таїп (947)


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Еще пару десятков Байракаров поставленных Украине лучше предотвратят войну чем еще одна встреча двух карликов
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27.01.2022 00:58 Відповісти
Султан наполягає... От цікаво, плюнуть кацапи знову, як завжди?
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27.01.2022 00:59 Відповісти
Ні, пане Ердоган - не з тими і не ті
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27.01.2022 01:36 Відповісти
Каци, не злість султана!
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27.01.2022 07:07 Відповісти
Це Ердоган так, чіста паржать.
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27.01.2022 07:21 Відповісти
Пуйло не поїде, побоїться "удару в спину". Ердоган цей прийом використовує бездоганно.
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27.01.2022 07:55 Відповісти
Переговоры с Россией в лице Путина бесполезны. Путин и его окружение не понимают русского языка, языка цивилизованных людей, поскольку это бандиты. С ними можно разговаривать только со стороны силы. Поэтому, если действительно хотите помочь Украине, тогда лучше пришлите оружие.
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27.01.2022 08:42 Відповісти
Та вже перекривай Босфор скільки можна шмарклі сьорбати
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27.01.2022 08:42 Відповісти
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27.01.2022 10:09 Відповісти
 
 