Туреччина все ще готова прийняти переговори Зеленського та Путіна, - Ердоган
Туреччині не потрібна напруженість обстановки на кордоні з Україною. Тому вона, як і раніше, готова прийняти переговори лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Про це заявив у середу ввечері турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Туреччина не може миритися з напруженістю навколо України. Ми хочемо миру в нашому регіоні і готові будь-якими можливими способами допомогти розрядити напруженість", - сказав він.
"Ми також готові прийняти президентів Зеленського та Путіна у Туреччині на переговори", - зазначив Ердоган.
Раніше Ердоган вже кілька разів наголошував на готовності Анкари організувати на своїй території переговори лідерів України та Росії.
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