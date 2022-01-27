Туреччина все ще готова прийняти переговори Зеленського та Путіна, - Ердоган

Туреччині не потрібна напруженість обстановки на кордоні з Україною. Тому вона, як і раніше, готова прийняти переговори лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це заявив у середу ввечері турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Туреччина не може миритися з напруженістю навколо України. Ми хочемо миру в нашому регіоні і готові будь-якими можливими способами допомогти розрядити напруженість", - сказав він.

"Ми також готові прийняти президентів Зеленського та Путіна у Туреччині на переговори", - зазначив Ердоган.

Раніше Ердоган вже кілька разів наголошував на готовності Анкари організувати на своїй території переговори лідерів України та Росії.

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