Туреччина пропонує проводити засідання ТКГ у Стамбулі
Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, щоб повернутися до очних зустрічей для переговорів.
Про це заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.
"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул в якості потенційного місця проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - сказав він.
При цьому він зазначив, що переконаний: особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.
Топ коментарі
+14 Дмитрий Иванов #445055
показати весь коментар26.01.2022 21:37 Посилання
+7 Vasyl Androshchook
показати весь коментар26.01.2022 21:36 Посилання
+4 Муад Дибб
показати весь коментар26.01.2022 21:37 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но это в Турции, там тепло((
- Согни палец!!!!
Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?
Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы Анталии и там меня поймал
Ердоган. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Ердоган, согни палец!"
Это к вопросу, кого РФ считает стороной конфликта. И да, подтвердили запрет беспилотников и прочие ништяки для бурятов.
П.С. Интересно, хоть когда-то ответят все наши участники этих договорняков? Или много позже их трупы выкопают из могил да выкинут в сортир.