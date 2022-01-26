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Новини
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Туреччина пропонує проводити засідання ТКГ у Стамбулі

стамбул

Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, щоб повернутися до очних зустрічей для переговорів.

Про це заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул в якості потенційного місця проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - сказав він.

При цьому він зазначив, що переконаний: особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.

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Автор: 

Стамбул (213) Туреччина (3605) Тристороння контактна група (827) Кіннунен Мікко (9)


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Топ коментарі
+14
Всяко лучше чем в ватном Минске
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26.01.2022 21:37
+7
Непогано. Турки знають перевірений і дієвий спосіб боротьби з сепаратизмом - секір башка. Представників ЛДНР тихенько відправити на підводну екскурсію у Мраморне море.
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26.01.2022 21:36
+4
Говорят в Турции есть чан с дерьмом. И янычар каждую минуту ятаганом над ним машет. Если кацап не нырнет - голова с плеч! Самое мест для переговоров с х"йлом.
Но это в Турции, там тепло((
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26.01.2022 21:37
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Непогано. Турки знають перевірений і дієвий спосіб боротьби з сепаратизмом - секір башка. Представників ЛДНР тихенько відправити на підводну екскурсію у Мраморне море.
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26.01.2022 21:36 Відповісти
Яких ще представників лднр? Це тристороння контактна група. Україна, раша та ОБСЄ. Всі інші- це приватні особи без повноважень.
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26.01.2022 22:16 Відповісти
Я згоден
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26.01.2022 21:36 Відповісти
Всяко лучше чем в ватном Минске
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26.01.2022 21:37 Відповісти
Говорят в Турции есть чан с дерьмом. И янычар каждую минуту ятаганом над ним машет. Если кацап не нырнет - голова с плеч! Самое мест для переговоров с х"йлом.
Но это в Турции, там тепло((
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26.01.2022 21:37 Відповісти
Их тут недавно снегом завалило
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26.01.2022 22:36 Відповісти
Стамбул звісно чудове місто, не має що порівнювати з менськом, з його сталінською архітектурою радянського ренесансу, але перемовини вже не мають сенсу...
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26.01.2022 21:38 Відповісти
А Врвке понравиться. Как ни как, а стамбульская шаурма всегда будет заманчиво манить его к себе. Или он всё таки предпочитает мороженную скумбрию по 8 гр. за кило? Подскажите зедолбни.
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26.01.2022 21:39 Відповісти
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26.01.2022 21:41 Відповісти
виагрой накормить китайского мишку,бо довго думайе...
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26.01.2022 21:45 Відповісти
***** сцикує від Ердогана. Бой той не з "пітєрской падваротні". Словами не розкидується. А гопота таких боїться. До того ж Мінськ ручний.
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26.01.2022 21:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BhuWhgS_HlA Історія України за 5 Хвилин
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26.01.2022 21:43 Відповісти
Лавров со сна после переговоров кричит в ужасе:
- Согни палец!!!!

Фуйло:
- Что с тобой? Что-то нехорошее приснилось?

Лавров:
- Да. Приснилось, что пошел я в горы Анталии и там меня поймал
Ердоган. Засунул мне в задницу палец и держит
над пропастью. Ну я и кричу ему: "Ердоган, согни палец!"
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26.01.2022 21:43 Відповісти
Турция страна которая реально заинтересована на мирное решение конфликта с рашкой...экономические интересы и у нас и у козломордых
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26.01.2022 21:50 Відповісти
Сейшелы. Как вариант.
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26.01.2022 21:54 Відповісти
Це як вдома...
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26.01.2022 21:54 Відповісти
токо если жыдоугробурятов мацковских и лугандонских привезут на лодках харона..
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26.01.2022 21:54 Відповісти
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26.01.2022 22:01 Відповісти
Вместо того, чтобы начистить рыло кремлевской орде сразу, как она влезла в Украину, весь цивилизованный мир пошел на поводу комуно-фашистов, выполняет всю его придуманную, унизительную игру, а причина смехотворная, вор и шизоид путлер размахивает ядерной дубинкой, а все образованные, президенты и премьеры ублажают и идут на поводу террориста, тьфу, противно.
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26.01.2022 22:12 Відповісти
чим далі тим більше це все схоже на "а давай посидим бухнем и закусим"
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26.01.2022 22:12 Відповісти
Стамбул - классная идея - там вкусная кухня
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26.01.2022 22:39 Відповісти
Дима Козак, представитель РФ "На недавней встрече Нормандского на встрече «нормандской четверки» всеми участниками было подчеркнуто, что обе стороны конфликта - Киевом и двумя народными республиками (ДНР и ЛНР) должны строго выполнять режим прекращения огня."
Это к вопросу, кого РФ считает стороной конфликта. И да, подтвердили запрет беспилотников и прочие ништяки для бурятов.
П.С. Интересно, хоть когда-то ответят все наши участники этих договорняков? Или много позже их трупы выкопают из могил да выкинут в сортир.
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26.01.2022 22:39 Відповісти
В Париж уже полетали, теперь в Стамбул за бюджетные бабки? А почему бы и нет!
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26.01.2022 22:42 Відповісти
Непогана ідея, там за сприяння турецьких спецслужб можна скоїти замах і вбити Путіна
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26.01.2022 23:30 Відповісти
я за ...о церква яка и птица
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27.01.2022 08:59 Відповісти
 
 