Туреччина пропонує проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Туреччина запропонувала проводити у Стамбулі засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу, щоб повернутися до очних зустрічей для переговорів.

Про це заявив спецпредставник чинного глави ОБСЄ в Україні і в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Туреччина попередньо запропонувала Стамбул в якості потенційного місця проведення засідань ТКГ за умови досягнення консенсусу. Я поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей", - сказав він.

При цьому він зазначив, що переконаний: особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу.

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